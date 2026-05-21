Tân binh đẹp nhất showbiz đã trưởng thành: Nhan sắc rực rỡ, đầu tư 1 núi tiền nhưng mãi không được quan tâm

MEOVV lột xác với concept ma mị, trưởng thành

Vào ngày 1/6 tới đây, nhóm nhạc nữ MEOVV sẽ chính thức bước vào đường đua Kpop với EP mang tên Bite Now .Những hình ảnh và teaser cho EP lần này của MEOVV đang nhận được nhiều phản hồi tích cực

Khác với những sản phẩm trước, MEOVV mang đến một định hướng hoàn toàn mới khi gạt bỏ hình ảnh những cô gái tuổi teen thường thấy. Thay vào đó, tạo hình sắc lạnh, đa chiều, đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt sang phong cách trưởng thành và gai góc hơn của các thành viên.

MEOVV - BITE NOW trailer

Thông qua loạt trailer và ảnh concept vừa công bố, năm thành viên xuất hiện nổi bật trong trang phục mang tông màu trắng đen chủ đạo. Những khung hình mang sắc lạnh, u tối được khai thác triệt để nhằm tạo ra cảm giác bí ẩn, lấn át thị giác người xem. Điểm nhấn ở cácchi tiết ẩn dụ gắn liền với tựa đề Bite Now, gợi liên tưởng đến thông điệp về sự cám dỗ và nổi loạn. Bên cạnh đó, yếu tố đa vũ trụ cũng được lồng ghép khéo léo, khắc họa mỗi cá nhân như một bản ngã riêng biệt tồn tại trong những không gian hoàn toàn đối lập.

Sự đầu tư chỉn chu vào mặt hình ảnh lập tức nhận được phản hồi tích cực từ những người hâm mộ. Trên các nền tảng mạng xã hội,nhiều người dành lời khen cho mức độ hoàn thiện concept. Khán giả nhận xét những hình ảnh mang lại cảm giác rùng rợn, ma mị và đậm chất thời trang cao cấp.

Các thành viên MEOVV trong bộ ảnh concept :

Nhiều ý kiến đánh giá bối cảnh của dự án Bite Now được đầu tư kinh phí khủng, hoành tráng không kém cạnh các tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng. Quyết định của công ty quản lý khi gạt bỏ hình ảnh những cô gái tuổi teen thường thấy để thử nghiệm phong cách trưởng thành, gai góc hơn cũng được ghi nhận. Định hướng này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa hình ảnh nghệ sĩ, giúp MEOVV tách biệt khỏi những khuôn mẫu an toàn của các nhóm nhạc thế hệ mới.

Tuy nhiên, dù sở hữu phần nhìn mang đậm tính nghệ thuật, mức độ quan tâm chung của công chúng dành cho màn tái xuất này lại chưa có sự bứt phá. So với hiệu ứng truyền thông bùng nổ và sức hút khổng lồ ở thời điểm mới ra mắt, dự án Bite Now hiện đang nhận được khá ít sự chú ý từ đại chúng.

Tân binh từng được kỳ vọng rất lớn nhưng chưa thể bứt phá

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, MEOVV từng có một khởi đầu rực rỡ. Là nhóm nhạc nữ gồm năm thành viên thuộc The Black Label do nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Teddy thành lập, nhóm chính thức chào sân Kpop vào ngày 6/9/2024. Đĩa đơn đầu tay mang tên Meow nhanh chóng trở thành hiện tượng. Ca khúc thu về 5,1 triệu lượt streams toàn cầu chỉ trong tuần đầu tiên và hạ cánh ấn tượng ở vị trí #10 Billboard World Digital Song Sales.

Cú hích mạnh mẽ này, cùng với sức nóng từ các đĩa đơn tiếp theo như Toxic và Body, đã giúp nhóm rinh về giải thưởng Favourite Rising Artist tại lễ trao giải MAMA 2024. Âm nhạc của MEOVV mang đậm dấu ấn của Teddy với sự pha trộn mượt mà giữa các thể loại hiện đại như Pop, Hip-hop và R&B. Với định hướng theo đuổi phong cách cá tính đặc trưng, thời điểm mới ra mắt, nhóm liên tục được truyền thông ưu ái đặt lên bàn cân so sánh với đàn chị BLACKPINK.

Sức hút khổng lồ ban đầu của MEOVV xuất phát từ đội hình đồng đều, sở hữu ngoại hình sang trọng và tài năng đa dạng. Trong đó, tâm điểm truyền thông đổ dồn vào Ella là mỹ nhân lai từng được mệnh danh là "người mẫu nhí đẹp nhất thế giới", sở hữu thần thái kiêu kỳ cùng kinh nghiệm làm việc với loạt thương hiệu xa xỉ. Bốn mảnh ghép còn lại cũng mang dấu ấn riêng biệt khi Gawon nổi bật với vóc dáng chuẩn người mẫu cùng khí chất IT Girl lạnh lùng, Sooin thu hút bằng kỹ năng vũ đạo sắc bén, thành viên người Nhật Anna mang nét đẹp sắc sảo, bí ẩn còn Narin ghi điểm nhờ chất giọng nội lực và phong cách cá tính. Sự kết hợp của năm cá nhân xuất sắc đã tạo nên một tập thể toàn diện về cả phần nhìn lẫn phần nghe.

Tận dụng bệ phóng vững chắc, MEOVV duy trì tần suất hoạt động năng nổ. Đến tháng 5/2025, năm thành viên tiếp tục phát hành EP đầu tay My Eyes Open Vvide cùng hai ca khúc nổi bật là Hands Up và Drop Top. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sức hút của nhóm lại có dấu hiệu chững lại đáng kể. Dù các sản phẩm ra mắt ban đầu nhận được sự chú ý lớn, các hoạt động sau này lại không giữ được sức hút trên thị trường. Điều này tạo ra áp lực cực kỳ lớn đối với nhóm khi có xuất phát điểm quá hoàn hảo cùng sự hậu thuẫn truyền thông rầm rộ từ công ty chủ quản.

Trở lại đường đua âm nhạc sau một năm kể từ EP đầu tay, đợt quảng bá Bite Now mang tính quyết định đối với chặng đường tiếp theo của nhóm. Dù mức độ thảo luận từ khán giả đại chúng hiện có dấu hiệu hạ nhiệt so với thời điểm mới debut, người hâm mộ vẫn đặt kỳ vọng cực kỳ lớn vào màn tái xuất này. Sự lột xác về hình ảnh đã bước đầu gây ấn tượng, nhưng chất lượng âm nhạc thực tế của Bite Now mới là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để MEOVV bứt phá vươn lên và khẳng định lại vị thế trên bản đồ Kpop.

Ảnh: X