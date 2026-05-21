WEAN LE và NAOMI ra mắt 2 ca khúc như đang đối đáp chuyện tình sau chia tay

Sự chú ý của cộng đồng mạng những ngày qua đang đổ dồn vào màn tương tác đặc biệt giữa WEAN LE và NAOMI. Việc cả hai liên tiếp tung ra hai ca khúc với nội dung như đang trực tiếp đối đáp nhau đã tạo nên một cơn sốt thảo luận trên khắp mạng xã hội.

Tối 20/5, WEAN LE bất ngờ tung ra ca khúc Nowme, sau đó anh đăng tải story kèm lời nhắn nhủ đầy ẩn ý và tag tên NAOMI : “Cảm ơn em vì nguồn cảm hứng này, hi vọng em thích nó”. Vẫn sử dụng melodic rap sở trường, Nowme là những dòng tự sự đầy nuối tiếc của một chàng trai tìm đến nhà người yêu cũ giữa đêm khuya với hy vọng níu kéo, để rồi nhận ra mọi thứ đã an bài.

now me - WEAN LE

Sự tiếc nuối được bộc lộ rõ nét qua các câu hát như “Giờ thì còn gì nữa đâu khi anh ta trên lầu, và đành ngậm ngùi chấp nhận lời cự tuyệt phũ phàng.” “Anh về đi, đâu còn gì đâu... Baby let me free.” Thay vì oán trách, xuyên suốt ca khúc là quá trình chàng trai tự nhìn nhận lại những vô tâm trong quá khứ, xem sự cô đơn hiện tại như một quy luật tất yếu và cuối cùng đành chọn cách buông tay để người cũ được bình yên.

Ngay lập tức, số đông khán giả nhận ra Nowme hoạt động như một phiên bản open verse, viết lại lời hồi đáp hoàn hảo cho sản phẩm âm nhạc ra mắt trước đó 3 ngày của NAOMI. Cụ thể, vào ngày 17/5, nữ ca sĩ đã chính thức tung ra ca khúc Cuộc Gọi Làm Phiền.

Cuộc Gọi Làm Phiền - NAOMI

Trên nền nhạc R&B ma mị và cuốn hút, bài hát khắc họa tâm trạng phức tạp của một cô gái khi nhận được cuộc gọi lúc 12 giờ đêm từ người yêu cũ sau hơn hai năm đường ai nấy đi. Lời hỏi thăm không mang lại sự an ủi mà chỉ khơi gợi tổn thương. Cô gái tự trách sự dại khờ trong quá khứ qua từng câu hát Điểm nhấn của Cuộc Gọi Làm Phiền nằm ở thái độ dứt khoát của nhân vật nữ, thể hiện qua thông điệp từ chối mọi lời biện minh của người cũ.

Khán giả nhanh chóng chỉ ra sự tương đồng từ bối cảnh đêm khuya đến diễn biến tâm lý nhân vật giữa hai ca khúc. Trên các nền tảng mạng xã hội, netizen liên tục chia sẻ hình ảnh đặt hai bài hát cạnh nhau và tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Cộng đồng mạng đồng tình rằng việc thưởng thức cùng lúc cả hai bài hát mang lại một trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn nhưng cũng vô cùng day dứt.

Người hâm mộ đặt nghi vấn về việc bộ đôi đang thực sự mượn âm nhạc để giãi bày tình cảm hay chỉ đơn thuần là một màn kết hợp nghệ thuật ăn ý. Thâm chí nhiều người ủng hộ cặp đôi "lò vi sóng" để hâm nóng lại tình cảm. đồng thời tích cực đẩy thuyền cả hai. Dù vậy, chính chủ vẫn tiếp tục ậm ừ, tương tác qua lại nhưng không đưa ra bất kỳ phản hồi rõ ràng nào về mối quan hệ hiện tại.

Trước khi có cuộc đối thoại âm nhạc đặc biệt này, WEAN LE và NAOMI từng là một trong những cặp đôi nổi bật của giới underground tại Việt Nam. Họ gắn bó nhiều năm và được khán giả trẻ đặc biệt yêu mến nhờ sự đồng điệu trong tư duy nghệ thuật lẫn phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng.

Trong giai đoạn đồng hành, cặp đôi đã hợp tác sản xuất nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Những bản hit tiêu biểu như She Said, Retrograde và Line Without Hook đều ghi dấu ấn đậm nét trong lòng fan nhạc. Sự kết hợp giữa giọng hát lãng đãng, ma mị của Naomi và lối rap mộc mạc, đậm chất tự sự của WEAN LE luôn tạo ra sức hút lớn đối với người nghe.

Đến tháng 5/2023, cả hai chính thức xác nhận chia tay. Tuy nhiên, chặng đường hoạt động độc lập của bộ đôi kể từ đó lại bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Thực tế, sau khi đường ai nấy đi, cả WEAN LE lẫn NAOMI đều chưa có thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc cá nhân nào thực sự ấn tượng hay đủ sức bật để thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Với WEAN LE, dù thu về lượng người hâm mộ khổng lồ và bệ phóng truyền thông cực tốt sau khi tham gia chương trình thực tế Anh Trai Say Hi, nam rapper vẫn đang giậm chân tại chỗ. Các dự án âm nhạc cá nhân của anh thiếu đi sự bứt phá và không tạo được tiếng vang tương xứng với danh tiếng có sẵn. Về phía NAOMI, cô vẫn loay hoay trong việc định vị bản thân trên thị trường giải trí đại chúng, chưa có bản hit nào đủ sức nặng để khẳng định tên tuổi khi đứng độc lập.

Kể từ sau chia tay, cả hai vẫn duy trì tần suất tương tác qua lại trên mạng xã hội, thậm chí thoải mái xuất hiện và đi hát chung. Thực tế cho thấy, mỗi khi những dư âm về mối tình được khơi gợi, tên tuổi của WEAN LE và NAOMI lập tức chiếm sóng dư luận và thu hút lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, điều này lại vô tình làm lu mờ đi những bước tiến nghệ thuật của cả hai ở thời điểm hiện tại.

Chính vì vậy, bên cạnh những lời kêu gọi tái hợp, không ít khán giả yêu nhạc vẫn đang chờ đợi sự thay đổi thực sự từ hai nghệ sĩ. Thay vì những màn tương tác úp mở hay các ca khúc đối đáp quẩn quanh chuyện tình cũ, công chúng kỳ vọng WEAN LE và NAOMI sẽ sớm bước ra khỏi vùng an toàn, khẳng định cá tính âm nhạc độc lập bằng những dự án cá nhân bùng nổ, chất lượng và tạo dấu ấn đậm nét hơn trong tương lai.

