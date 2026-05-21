Việt Nam có mỹ nhân là Thượng úy quân đội, Thủ khoa toàn ngành nhưng vẫn thiếu 1 thứ để thành sao hạng A

Lâm Bảo Ngọc - Thượng úy quân đội với giọng hát nội lực hàng đầu Vpop

Lâm Bảo Ngọc là một giọng ca thực lực nổi tiếng của Vpop. Không chỉ sở hữu kỹ năng thanh nhạc xuất sắc đã được công nhận, nữ ca sĩ sinh năm 1996 còn được chú ý bởi xuất phát điểm vô cùng đặc biệt của mình.

Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, trong khi mẹ sở hữu kinh nghiệm dàn dựng các tiết mục sân khấu. Nền tảng gia đình vững chắc này đã tạo điều kiện để nữ ca sĩ tiếp xúc và nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc từ sớm. Quá trình học tập của Lâm Bảo Ngọc ghi nhận thành tích ấn tượng khi cô từng đỗ thủ khoa đầu vào hệ quân sự của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời là thủ khoa ngành Biên đạo múa tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Lâm Bảo Ngọc từng có thời gian công tác tại quân đội

Năm 2017, cái tên Lâm Bảo Ngọc bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng khi cô giành giải Á quân tại cuộc thi Sao Mai. Một năm sau, cô được đặc cách vào quân đội, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I. Quãng thời gian rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã góp phần gọt giũa tác phong làm việc và bản lĩnh biểu diễn của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, đến năm 2024, Lâm Bảo Ngọc quyết định xuất ngũ khi đang mang hàm Thượng úy để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp ca hát của bản thân.

IF - tiết mục ấn tượng nhất của Lâm Bảo Ngọc tại Giọng Hát Việt 2019

Dấu ấn làm nên tên tuổi, giúp cái tên Lâm Bảo Ngọc được khán giả biết đến nhiều hơn là khi cô tham gia Giọng Hát Việt 2019. Những màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân với các ca khúc như If hay Killing Me Softly With His Song đã tạo được nhiều ấn tượng với giới chuyên môn và khán giả. Với chất giọng nữ cao đặc trưng, âm sắc vang sáng cùng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc được rèn giũa bài bản.

Điểm nhấn tạo nên thương hiệu của Lâm Bảo Ngọc là khả năng xử lý mượt mà các nốt cao chót vót, cũng như việc chinh phục xuất sắc kỹ thuật khó. Màn thể hiện xuất sắc trong chương trình đã giúp cô giành vị trí Á quân chung cuộc. Cùng năm đó, cô tiếp tục củng cố chuỗi thành tích bằng giải Bạc tại Liên hoan Ban nhạc Toàn quốc và ngôi Quán quân chương trình Giọng ca bí ẩn.

Vượt qua biến cố, tái xuất rực rỡ nhưng vẫn thiếu 1 thứ

Sau những dấu ấn đạt được trong năm 2019, Lâm Bảo Ngọc bất ngờ rút lui khỏi các sân khấu lớn trong suốt 4 năm. Nữ ca sĩ sau đó tiết lộ cô từng trải qua giai đoạn được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng, dẫn đến việc mất động lực làm nghề.

Năm 2023 đánh dấu màn tái xuất mạnh mẽ của Lâm Bảo Ngọc khi cô tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ

Năm 2023 đánh dấu màn tái xuất mạnh mẽ của Lâm Bảo Ngọc khi cô tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2 dưới lớp mascot HippoHappy. Sự trở lại này nhanh chóng chinh phục hàng nghìn khán giả thông qua giọng hát nội lực và truyền cảm qua các ca khúc như Vùng Ký Ức, Buông, Quá Khứ Còn Lại Gì và Ngày Chưa Giông Bão . Thành công lớn nhất trong chuỗi tiết mục này phải kể đến sân khấu Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác. Màn trình diễn đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc và hiện vượt mốc 82 triệu lượt xem trên YouTube.

Tiết mục Ngày Chưa Giông Bão vô cùng nổi tiếng khi Lâm Bảo Ngọc là nghệ sĩ Việt đầu tiên đem giọng Whistle lên sân khấu

Cùng với đó là tiết mục Ngày Chưa Giông Bão vô cùng nổi tiếng khi Lâm Bảo Ngọc clà nghệ sĩ Việt đầu tiên đem Whistle (giọng sáo - âm khu khó kiểm soát nhất trong toàn bộ quãng giọng của con người) lên sân khấu trình diễn cực kỳ thành công. Sự công nhận từ ban cố vấn lẫn khán giả đã giúp cô tiến thẳng vào Top 4 chung cuộc. Tháng 12 cùng năm, Lâm Bảo Ngọc tổ chức mini-concert đầu tay mang tên Ngọc để đánh dấu cột mốc 5 năm làm nghề.

Bước sang năm 2024, nữ ca sĩ xin xuất ngũ vào tháng 6 nhằm Nam tiến, dồn toàn lực cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô xuất hiện tại chương trình Bài hát của chúng ta và song song cho ra mắt các đĩa đơn như Không Phẩy Tám Phần Trăm hợp tác cùng Vương Anh Tú và Hành Trình Của Lá .

Lâm Bảo Ngọc chuyển mình thành công từ một vocalist sang hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn diện và năng động.

Năng lượng bứt phá của Lâm Bảo Ngọc tiếp tục được duy trì sang năm 2025 khi cô tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi. Tại đây, nữ ca sĩ không ngại bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân với vũ đạo và rap. Sự đổi mới này mang lại hiệu quả ấn tượng qua các sân khấu trình diễn nhóm đạt hàng triệu lượt xem như Gã Săn Cá, Từng, Quả Chín Quá và AAA . Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô lọt vào Top 10 chung cuộc, đánh dấu một bước chuyển mình thành công từ một vocalist sang hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn diện và năng động.

Tuy nhiên, ở phương diện sự nghiệp cá nhân, Lâm Bảo Ngọc vẫn đang thiếu 1 bản hit thực thụ để nâng tầm tên tuổi. Âm nhạc của cô hiện tại chủ yếu được biết đến qua show thực tế hoặc các bản collab như Tình Yêu Buông Tha Cho Chúng Ta . Với tất cả những lợi thế sẵn có, Lâm Bảo Ngọc chỉ cần 1 cú bứt phá đủ ấn tượng là có thể ghi dấu trong danh sách vocalist hạng A của showbiz Việt.

Ảnh: FBNV