Bài hát mới của HIEUTHUHAI được dùng trong video vụ án ma túy của Long Nhật và Sơn Ngọc Minh

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số này có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Cả hai bị can cùng bị khởi tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Sau đó, trên TikTok xuất hiện một đoạn video thông tin về vụ việc này và nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng vì đoạn nhạc sử dụng trong video là ca khúc của HIEUTHUHAI.

Cụ thể, trên kênh TikTok mang tên p.a.s.t - vì bình yên thành phố đã đăng tải một đoạn video ghi lại những hình ảnh nóng hổi từ vụ án. Đây là chuyên án mang bí số VA426A do Công an TP.HCM triệt phá, tiến hành khởi tố ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng 69 đối tượng khác có liên quan. Thay vì sử dụng đoạn nhạc nền bình thường, kênh này đã sử dụng ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của HIEUTHUHAI và được phối lại cùng một ca khúc với nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy.

Đoạn điệp khúc trong bài với lời hát "Anh mong là anh sẽ không thay đổi. Người im lặng gặp người hay nói...:” xuất hiện cùng hình hiện trường bắt ma túy nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đoạn clip hiện tại đã đạt hơn 900 nghìn lượt xem chỉ sau 3 giờ đăng tải, cùng với đó là hàng chục nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận.

Dưới phần bình luận, bên cạnh các nội dung bàn luận xung quanh vụ án, nhiều khán giả cũng để ý vào phần nhạc nền Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của HIEUTHUHAI. Nhiều bình luận cho biết việc đoạn nhạc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của HIEUTHUHAI được lồng ghép vào đoạn clip cùng với bản nhạc tuyên truyền phòng chống ma túy vừa mang lại cảm giác gần gũi, vừa phù hợp để tiếp cận được nhiều đối tượng giúp clip tuyên truyền đạt hiệu cao hơn.

P.A.S.T - Vì bình yên thành phố với tên gọi đầy đủ là Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên thành phố (viết tắt: P.A.S.T.). P.A.S.T. là mô hình điểm, mang tính tiên phong trong công tác truyền thông phục vụ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trọng tâm hoạt động của tổ chức là tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy, khát vọng hướng tới xây dựng một TP.HCM an toàn, văn minh, hiện đại và "không ma túy". Bên cạnh an ninh, CLB còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tệ nạn ma túy, hay quyên góp hàng tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thay vì các hình thức tuyên truyền hành chính khô khan, P.A.S.T. chọn cách "trẻ hóa" thông điệp để tuyên truyền người dân thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok.

Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ hai - Mắt Nhắm Mắt Mở vừa được HIEUTHUHAI cho ra mắt vào tháng 3 năm nay. Với ca từ gần gũi cùng giai điệu dễ nhớ ca khúc nhanh chóng đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Hiện tại, MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã đạt được hơn 26 triệu lượt xem trên YouTube. Phiên bản audio của bài hát thu về hơn 13 triệu lượt stream trên Spotify, một con số cực kỳ ấn tượng giúp HIEUTHUHAI củng cố vị thế nghệ sĩ hàng đầu trên nền tảng này. MV ca khúc hiện vẫn đang giữ vị trí #2 YouTube Music Chart Việt Nam.

Trên Tiktok, ca khúc cũng trở thành một ca khúc được sử dụng nhiều và trở thành trend ghép nhạc trong nhiều video của giới trẻ. Giai điệu lãng mạn, ngọt ngào kết hợp với phần lời mang tính "thủ thỉ" đã biến ca khúc thành một trong những âm thanh hot nhất nửa đầu năm 2026 với hơn 76.000 video sử dụng. Do tạo hình và bối cảnh photobooth xuất hiện trong MV gợi nhắc đến loạt ảnh hẹn hò, giới trẻ đã rộ lên trào lưu quay video hoặc ghép các bức ảnh chụp photobooth của mình và người yêu trên nền nhạc điệp khúc.

Cùng với đó là việc các cặp đôi đua nhau làm video clip dạng so sánh tính cách đáng yêu theo đúng tinh thần bài hát. Việc vận dụng mức độ phổ biến sẵn có của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã tạo sự lan truyền mạnh mẽ cho đoạn clip thông tin vụ án và giúp thông điệp tuyên truyền pháp luật tiếp cận nhanh chóng và đến đông đảo người dùng mạng xã hội.

