Ca sĩ Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt: Thành viên nhóm nam Vpop, solo chìm nghỉm, phủ sóng bằng thị phi

Ngày 20/5, Công an TP.HCM thông báo đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990, cựu thành viên nhóm nhạc V.Music) cùng hơn 70 nghi phạm khác. Nhóm đối tượng bị điều tra về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngay sau khi thông tin được đăng tải, sự chú ý của dư luận lập tức đổ dồn về Sơn Ngọc Minh, khơi lại chuỗi ngày thăng trầm của một nam ca sĩ từng được nhiều khán giả quan tâm ủng hộ.

Sự nghiệp solo mờ nhạt

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990 tại Cần Thơ, vốn được khán giả biết đến rộng rãi qua vai trò ca sĩ, diễn viên kiêm MC. Thời thanh xuân, tên tuổi của anh từng vươn lên đỉnh cao khi hoạt động trong đội hình nhóm nhạc nam đình đám V.Music. Tuy nhiên, sau khi nhóm nhạc này đột ngột tuyên bố tan rã vào đầu năm 2014, Sơn Ngọc Minh bước ra hoạt động solo với nhiều kỳ vọng. Anh nỗ lực chuyển mình để xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, phủ sóng trên nhiều lĩnh vực giải trí.

Tròn một năm sau ngày rời nhóm, anh là thành viên duy nhất trình làng được một dự án dài hơi với album solo đầu tay mang tên Only You. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu, bao gồm các bài hát như Only You một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Burin, Đừng Buồn Tôi Ơi và Không Thể Quên Em.

Dù hoạt động năng nổ, chặng đường solo của Sơn Ngọc Minh lại không có nhiều điểm nổi bật. Các đĩa đơn tiếp theo như Anh Muốn Yêu Em Lần Nữa hay Hòa Nhịp Đam Mê đều không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng.

Điểm sáng hiếm hoi trên mặt trận nhạc số của anh giai đoạn này là màn kết hợp vô cùng ăn ý cùng Hari Won. Cả hai đã mang đến những giai điệu vui tươi, bắt tai và thu hút lượng tương tác ổn định qua hai dự án Lời Tỏ Tình và Mùa Xuân Trở Về .

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ tích cực lấn sân sang các lĩnh vực khác. Anh chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong bộ phim Biết Chết Liền ra mắt năm 2013, đóng chung cùng Angela Phương Trinh. Đến năm 2014, Sơn Ngọc Minh tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi ghi danh tham gia chương trình thực tế Cuộc Đua Kỳ Thú và để lại nhiều ấn tượng nhờ sự lăn xả.

Anh cũng thường xuyên đảm nhận vai trò MC cho một số chương trình truyền hình giải trí, tận dụng tối đa khả năng giao tiếp duyên dáng của mình. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn từ thời kỳ hoạt động nhóm đã trở thành rào cản vô hình khiến sự nghiệp cá nhân của anh dần chững lại.

Từ năm 2017 trở đi, dấu ấn âm nhạc của Sơn Ngọc Minh thưa thớt dần. Truyền thông không còn nhắc đến anh qua các bản hit mà thay vào đó là những thông tin về đời tư. Khán giả từng bàng hoàng khi nam ca sĩ công khai hoàn cảnh gia đình khó khăn, đối mặt với áp lực tài chính đè nặng.

Đỉnh điểm là khi anh tiết lộ bản thân nghi mắc ung thư vòm họng nhưng không có đủ tiền để chạy chữa, có những thời điểm tài khoản ngân hàng chỉ còn vỏn vẹn 25.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, anh liên tục vướng vào những ồn ào bủa vây xoay quanh chuyện tình cảm cá nhân. Sau đó, Sơn Ngọc Minh chủ yếu duy trì cuộc sống bằng việc nhận các show sự kiện nhỏ lẻ, làm MC.

Thời kỳ hoàng kim cùng V.Music

Trái ngược với cảnh lận đận chật vật khi solo, Sơn Ngọc Minh từng có một bệ phóng sự nghiệp mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng phải ao ước. Qua lời giới thiệu của ca sĩ Miu Lê, Sơn Ngọc Minh tham gia buổi tuyển chọn và xuất sắc trở thành một trong bốn thành viên đời đầu của V.Music.

Đội hình ban đầu của nhóm bao gồm những gương mặt sáng giá như Sơn Ngọc Minh, Trần Ngọc Khanh, Ngọc Động (sau này hoạt động với tên Lê Thiên Bảo) và Phạm Hồ Anh. Nhờ ngoại hình điển trai, nụ cười sáng cùng giọng hát ấm áp và ổn định, Sơn Ngọc Minh nhanh chóng bật lên, đảm nhận vai trò giọng ca chính kiêm gương mặt đại diện thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì nhóm.

Sự thành công bùng nổ của V.Music mang đậm dấu ấn định hướng từHồ Ngọc Hà. Cô chính là người đã đỡ đầu, hỗ trợ định hướng phong cách và tham gia hàng loạt dự án âm nhạc thành công cùng nhóm trong giai đoạn đầu V.Music mới thành lập. Hồ Ngọc Hà và V.Music cũng có nhiều dự án kết hợp nổi bật như Hạnh Phúc Bất Tận, Ngày Hạnh Phúc, I Love You . Sau này, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thỉnh thoảng hội ngộ các thành viên cũ trong những dịp đặc biệt

Giai đoạn đầu thập niên 2010, V.Music càn quét thị trường nhạc Việt bằng hàng loạt ca khúc pop, ballad đánh trúng tâm lý giới trẻ. Trong đó, Xinh Tươi Việt Nam nhanh chóng vượt ranh giới của một bản nhạc pop thông thường để vươn lên thành ca khúc quốc dân. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp tà áo dài và người phụ nữ Việt Nam này liên tục được phát sóng trên truyền hình, xuất hiện dày đặc tại các trường học và những sự kiện văn hóa lớn.

Tiếp đà thành công, nhóm liên tục tung ra các dự án âm nhạc được đón nhận nồng nhiệt như Chúc Em Hạnh Phúc, Muộn Màng hay Cuộc Sống Muôn Màu. Cùng với đó là bản nhạc tết quốc dân Tết Nguyên Đán vẫn là giai điệu quen thuộc mỗi mùa xuân của khán giả Việt. Hoạt động năng nổ và chất lượng nghệ thuật đồng đều đã giúp V.Music thâu tóm hàng loạt cúp chiến thắng danh giá và vững vàng ở vị thế nhóm nhạc nam hàng đầu của Vpop thời bấy giờ.

Dù gặt hái được những thành công rực rỡ và sở hữu vị thế vững chắc trên bản đồ Vpop, V.Music lại không duy trì được đội hình lâu dài. Đầu năm 2014, nhóm chính thức tuyên bố tan rã sau 4 năm thanh xuân gắn bó để các thành viên phát triển hoạt động độc lập.

Hiện tại những thông tin về Sơn Ngọc Minh đang được dư luận vô cùng quan tâm.

Ảnh: PC04 Công an TP. Hồ Chí Minh/ FBNV