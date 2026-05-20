Người hâm mộ "xin" NSX Tinh Hà Say Hi ngưng gọi nghệ sĩ là “tinh tú”

Người hâm mộ yêu cầu NSX đừng gọi nghệ sĩ là “tinh tú”

Những thông tin xoay quanh chương trình thực tế Tinh Hà Say Hi đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trước thềm lên sóng. Tiếp nối thành công của vũ trụ Say Hi, nhà sản xuất liên tục thu hút truyền thông khi dần hé lộ những mảnh ghép cốt lõi cho mùa phát sóng mới vào tháng 7 tới.

Theo đó, chương trình vừa chính thức giới thiệu đội ngũ sản xuất nòng cốt đứng sau dự án lần này. Giám đốc âm nhạc tiếp tục là JustaTee, cái tên vô cùng quen thuộc từng làm nên thành công của Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi. Vị trí người dẫn dắt chương trình được giao cho MC Trấn Thành, trong khi đạo diễn Vương Khang đảm nhận vai trò dàn dựng sân khấu. Để hoàn thiện phần nhìn cho các nghệ sĩ, nhà sản xuất còn bắt tay với giám đốc thời trang Kye Nguyễn và nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông.

Trong các bài đăng giới thiệu đạo diễn Vương Khang và nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông, hà sản xuất liên tục sử dụng cụm từ "tinh tú"

Tuy nhiên, một chủ đề khác đang được khán giả chú ý chính là về tên gọi dành cho các nghệ sĩ tham gia. Thông qua các bài viết giới thiệu trên fanpage, nhà sản xuất liên tục sử dụng cụm từ "tinh tú". Cụ thể, trong bài đăng về sự trở lại của MC Trấn Thành, trang chủ chương trình nhấn mạnh vai trò người kết nối để các tinh tú gặp gỡ và tạo nên một thiên hà lấp lánh. Động thái này khiến người hâm mộ đồn đoán rằng các nghệ sĩ tham gia Tinh Hà Say Hi sẽ được gọi là “ tinh tú”, tương tự cách gọi “anh trai” hay “em xinh” ở các dự án trước.

Danh xưng mới này ngay lập tức mở ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng từ tinh tú mang cảm giác hơi khiên cưỡng, và chưa thực sự thuận tai khi ghép cùng tên riêng của các nghệ sĩ. Nhiều khán giả hi vọng, chương trình sẽ giữ cách gọi là “anh trai” như các mùa trước đó:

- Mình giữ tên anh trai được không ạ, dùng logo anh trai thì gọi anh trai vẫn được. Chứ tinh tú nghe hơi sến

- Ví dụ gọi là tinh tú CONGB Say Hi, tinh tú SơnK Say Hi nghe chưa được tự nhiên lắm

- Gọi người hâm mộ là Tinh Tú thì được, chứ gọi các nam nghệ sĩ bằng danh xưng này nghe cứ thấy lạ lẫm sao đó.

- Miêu tả kiểu như 'một chục tinh tú lấp lánh trên bầu trời rộng lớn', nghe qua thôi đã thấy ngại.

- Nghe thấy có cảm giác lạ lẫm, không quen tai bằng các tên gọi ở những mùa trước.

Dù phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc các nghệ sĩ sẽ được gọi bằng danh xưng nào, nhưng qua những làn sóng thảo luận vừa qua, có thể thấy người hâm mộ phần nào bày tỏ sự chưa hài lòng nếu tên gọi "tinh tú" thực sự được áp dụng cho dàn cast năm nay.

Song song với những thảo luận về danh xưng, không khí chương trình đang dần tăng nhiệt khi ban tổ chức bắt đầu tung ra các bài đăng hé lộ dàn cast. Fanpage liên tục cập nhật loạt poster mang số thứ tự kèm theo các đoạn mã morse bí ẩn ở viền ảnh, đi cùng thông điệp chủ đạo Tinh tú gặp gỡ lấp lánh cả thiên hà. Dựa vào việc giải mã các đoạn mã morse và liên kết các dữ kiện hình ảnh, cộng đồng mạng đã nhanh chóng đưa ra những dự đoán đầu tiên về dàn nghệ sĩ tham gia. Nhiều cái tên nổi bật trong giới trẻ hiện nay được dân mạng gọi tên như JSOL, Vương Bình, Jayson Lei, CONGB, Xuân Định, Wean Evans,...

Một chi tiết đặc biệt khác khiến công chúng chú ý là việc chuỗi bài đăng gợi ý dường như đang dừng lại ở con số 24. Trong bộ ảnh thả thính gần nhất, các dãy số chỉ xuất hiện từ số 21 đến 24, làm dấy lên nghi vấn Tinh Hà Say Hi năm nay sẽ thu gọn quy mô số lượng thành viên tham gia. Thay vì quy tụ đội hình 30 người như các mùa trước, chương trình có thể sẽ thử nghiệm với phiên bản 24 nghệ sĩ.

Hiện tại, danh tính chính thức của dàn cast vẫn được nhà sản xuất giữ kín hoàn toàn. Dù câu chuyện xoay quanh danh xưng tinh tú vẫn đang nhận về nhiều ý kiến đóng góp hay nghi vấn về số lượng thành viên vẫn chưa có lời giải đáp, Tinh Hà Say Hi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Khán giả hiện vẫn đang theo dõi sát sao các cập nhật tiếp theo trên các trang thông tin chính thức để chờ đợi những công bố tiếp theo từ phía ban tổ chức.

