Loạt nghệ sĩ thừa nhận Thanh Tân là ca khúc khó hát bậc nhất V-pop

Thời gian gần đây, ca khúc Thanh Tân của nam ca sĩ Vương Bình bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các hội nhóm về âm nhạc. Không chỉ thu hút khán giả bởi giai điệu bắt tai hay ca từ mang đậm chất thơ, sự chú ý lần này xuất phát từ việc hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng cover và đồng loạt đưa ra nhận định đây là một ca khúc vô cùng khó hát.

Thanh Tân của Vương Bình lại gây chú ý

Thanh Tân vốn là một ca khúc nổi bật từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội vào đầu năm nay. Tuy nhiên, đằng sau sự mượt mà của một bản nhạc quen thuộc là những thách thức không nhỏ về mặt thanh nhạc. Điều này được minh chứng rõ nét nhất qua chia sẻ của nữ ca sĩ Hiền Thục trong một chương trình truyền hình gần đây. Cô tiết lộ bản thân đang dành nhiều thời gian để quan tâm và luyện tập Thanh Tân vì cảm thấy cách hát của bài hát này thực sự rất đặc biệt.

Ngay trên sóng truyền hình, khi MC bất ngờ đưa ra lời đề nghị Hiền Thục hát thử ca khúc này, nữ ca sĩ đã có những phản ứng đầy chân thật. Cô tỏ ra khá ngượng ngùng, liên tục xua tay, nhăn mặt và thẳng thắn thừa nhận đây là một bài hát rất khó nhằn. Thế nhưng, bằng bản lĩnh của một giọng ca thực lực, ngay khi tiếng đàn guitar của ban nhạc vang lên, Hiền Thục đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Cô bắt đúng nhịp và cất giọng vô cùng mượt mà, mang đến một phiên bản Thanh Tân đầy cảm xúc nhưng vẫn cho thấy rõ sự tập trung cao độ khi xử lý các nốt nhạc.

Sau đó các màn cover trước đó của nhiều nghệ sĩ trẻ được cộng đồng mạng đào lại. Trong số đó, Anh trai Đỗ Nam Sơn cũng từng cover ca khúc này và cũng không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn rằng Thanh Tân thực sự là một ca khúc khó hát.

Khán giả nhận xét ca khúc rất khó hát karaoke dù rất yêu thích

Tương tự, Sơn K trong một buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ cũng đã thử sức thể hiện bài hát. Sơn K thẳng thắng chia sẻ trực tiếp với khán giả rằng phần điệp khúc của Thanh Tân được viết ở quãng rất cao và khó để hiện trọn vẹn. Nhiều khán giả cũng nhận xét ca khúc rất khó hát karaoke dù rất yêu thích. Nhờ những lời thú nhận từ chính các nghệ sĩ, Thanh Tân tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng vì chất lượng âm nhạc và được mệnh danh là ca khúc khó hát nhất Việt Nam.

Cú bứt phá mang đậm bản sắc Việt của Vương Bình

Thanh Tân là một bản nhạc trẻ mang âm hưởng ballad nhẹ nhàng do chính Vương Bình cùng các đồng nghiệp sáng tác và thể hiện. Bài hát được phát hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2026, nằm trong ấn bản Kim thuộc album đầu tay Anh Bờ Vai của nam ca sĩ. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên thành một hiện tượng mạng xã hội.

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2026, giai điệu hoài niệm của bài hát đã phủ sóng khắp nơi, thu hút hàng chục triệu lượt xem và được hàng nghìn phái đẹp ưu ái sử dụng làm nhạc nền cho các video diện áo dài du xuân. Nối tiếp thành công đó, vào đầu tháng 4 năm 2026, Vương Bình quyết định làm mới đứa con tinh thần của mình bằng việc kết hợp cùng Thùy Chi. Bản song ca đầy sâu lắng này lập tức thu về hàng loạt phản hồi tích cực và nhanh chóng cán mốc hơn 1,8 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Không chỉ gây ấn tượng về mặt thành tích nhạc số, Vương Bình cùng ê-kíp ST.319 Entertainment còn ghi điểm tuyệt đối nhờ nỗ lực tôn vinh tiếng Việt. Giữa thời điểm thị trường chuộng sử dụng tiếng Anh để đặt tên bài hát hoặc dùng thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, album Anh Bờ Vai ấn bản Kim lại là một trường hợp thuần Việt hiếm hoi.

Đáng chú ý, cụm từ "ấn bản Kim" chính là cách ê-kíp Việt hóa đầy sáng tạo cho khái niệm ‘Deluxe Album’ vốn đã rất quen thuộc quốc tế. Toàn bộ tựa đề và thông tin sản xuất trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến cũng được chuyển ngữ khéo léo. Khán giả vô cùng thích thú khi thấy những từ ngữ tiếng Anh được thay thế tinh tế như “feat” đổi thành “song ca”, “credit” dịch là “ghi danh” hoặc “đội ngũ sản xuất.

Sự tự tôn văn hóa còn được thể hiện rõ nét qua phần ca từ. Trong Thanh Tân, nam ca sĩ đã lồng ghép những hình ảnh rất đặc trưng của Việt Nam qua những câu hát. Việc mang âm thanh tang tính tình của nhạc cụ dân tộc hòa quyện vào một bản nhạc pop hiện đại đã tạo ra một không gian âm nhạc vừa mới mẻ, vừa đậm đà bản sắc.

Nhìn lại sự nghiệp, thành công của Thanh Tân là quả ngọt cho nỗ lực bền bỉ của Vương Bình. Bắt đầu ca hát từ năm 2018 với vai trò giọng ca chính của Monstar, anh từng trải qua nhiều thăng trầm trước khi nhóm ghi dấu ấn với Có Hẹn Với Thanh Xuân vào tháng 7 năm 2021 rồi tuyên bố tan rã.

Cuối năm 2024, nam ca sĩ tái xuất mạnh mẽ với nghệ danh Vương Bình qua album solo Anh Bờ Vai. Sản phẩm quy tụ 14 nhà sản xuất đình đám, pha trộn khéo léo Pop, R&B với dân ca Nam Bộ và càn quét các bảng xếp hạng nhờ bản hit Thành Phố Phía Đông. Tiếp đà bứt phá từ sức nóng của chương trình Anh Trai Say Hi giữa năm 2025, sự bùng nổ của Thanh Tân cùng định hướng âm nhạc tôn vinh bản sắc Việt được kỳ vọng sẽ là bệ phóng đưa Vương Bình tiến xa hơn trên bản đồ Vpop.

