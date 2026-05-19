Lisa (BLACKPINK) xuất hiện trong teaser single chính thức của FIFA World Cup 2026

Đúng 11h tối ngày 19/5 (giờ Việt Nam), trên kênh chính thức của FIFA World Cup bất ngờ "đánh úp" với teaser mang tên GOALS cùng sự kết hợp của Lisa (BLACKPINK), Anitta và Rema. Chỉ với khoảng 12 giây ngắn ngủi, FIFA đã khiến người hâm mộ toàn cầu đứng ngồi không yên khi xác nhận Lisa chính là một trong ba nghệ sĩ thể hiện single chính thức cho FIFA World Cup 2026.

Ngay sau khi đoạn teaser GOALS được đăng tải, em út BLACKPINK lập tức khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích. Trong đoạn clip dài chưa đầy nửa phút, nữ thần tượng xuất hiện trong visual cực kỳ nổi bật với mái tóc nâu dài, tạo hình sporty với áo croptop vàng xanh lấy cảm hứng từ màu sắc sân cỏ, thần thái vừa quyến rũ vừa cá tính.

Dù phân đoạn của Lisa chỉ khoảng 3s trong teaser, phần vocal của Lisa vẫn được các fan nhận ra bằng giọng rap đặc trưng cùng tinh thần đúng chất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không ít khán giả nhận xét rằng đây là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp solo của Lisa. Sau hàng loạt sân khấu tầm cỡ, nữ ca sĩ tiếp tục ghi tên mình vào một sự kiện có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Đồng hành cùng cô nàng trong GOALS là Anitta - ngôi sao nhạc Latin hàng đầu đến từ Brazil, nổi tiếng với hàng loạt bản hit quốc tế như Envolver và Rema - hiện tượng âm nhạc châu Phi đến từ Nigeria, chủ nhân của ca khúc đình đám Calm Down. Bộ ba đại diện cho ba khu vực văn hóa lớn cho thấy tham vọng của FIFA trong việc tạo ra một ca khúc mang tính toàn cầu, kết nối người hâm mộ ở mọi châu lục.

Single GOALS dự kiến sẽ chính thức phát hành vào ngày 21/5, hứa hẹn trở thành một trong những bản nhạc được mong chờ nhất mùa hè năm nay.

Lisa sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026

Việc xuất hiện trong dự án âm nhạc chính thức của FIFA World Cup 2026 tiếp tục đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Lisa. Không chỉ góp giọng trong ca khúc GOALS cùng Anitta và Rema, nữ idol người Thái còn được xác nhận sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026.

Thông tin này trước đó đã được công ty quản lý LLOUD công bố, ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu bùng nổ. World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử khi quy tụ tới 48 đội tuyển quốc gia. Với tham vọng biến giải đấu thành một đại nhạc hội mang tầm vóc toàn cầu, FIFA đã mời hàng loạt ngôi sao đình đám từ nhiều khu vực khác nhau tham gia các sân khấu khai mạc.

Theo kế hoạch, Lisa sẽ biểu diễn tại SoFi Stadium trước trận mở màn diễn ra tại Mỹ. Đồng hành cùng cô trong đội hình nghệ sĩ còn có Katy Perry, Anitta, Rema và Tyla. Trong đó, Katy Perry được cho là nghệ sĩ giữ vai trò trung tâm của sân khấu tại Mỹ.

Trước LISA, Jung Kook (BTS) từng tạo nên cột mốc lịch sử khi biểu diễn ca khúc Dreamers tại World Cup 2022. 4 năm sau, Lisa trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên tham gia dự án âm nhạc và sân khấu chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của Kpop trong dòng chảy văn hóa đại chúng toàn cầu.

Kể từ khi ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016, Lisa luôn được xem là một trong những ngôi sao châu Á có sức hút mạnh nhất thế giới. Các sản phẩm solo như Lalisa, Money hay album Alter Ego đều giúp cô mở rộng độ phủ sóng trên nhiều thị trường. Với World Cup 2026, chắc chắn cô nàng sẽ có thêm dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và đứng trước cơ hội tạo nên một khoảnh khắc biểu tượng mới trước hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.