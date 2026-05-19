Người hâm mộ Việt phát cuồng với tour diễn của The Weeknd

Mạng xã hội Việt Nam những ngày qua đang chứng kiến một cuộc đổ bộ săn vé rầm rộ khi siêu sao toàn cầu The Weeknd chính thức công bố mang After Hours Til Dawn Stadium Tour đến châu Á. Sự kiện này nhanh chóng tạo nên một cơn sốt khổng lồ, khiến cộng đồng người hâm mộ trong nước đứng ngồi không yên.

The Weeknd công bố tour diễn tại châu Á

Ngày 11/5 vừa qua, The Weeknd vừa chính thức xác nhận chặng dừng chân tại châu Á cho chuyến lưu diễn quy mô sân vận động After Hours Til Dawn Stadium Tour. Đây là chặng khép lại chuỗi concert toàn cầu cực kỳ thành công của nam ca sĩ, cùng ba album hoành tráng là After Hours, Dawn Fm và Hurry Up Tomorrow.

Theo lịch trình công bố, tour diễn sẽ ghé thăm các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, cùng với các thành phố lớn như Seoul, Tokyo và Hong Kong (Trung Quốc). Đặc biệt, ở các chặng Đông Nam Á có sự góp mặt của bộ đôi hip-hop đình đám Nhật Bản Creepy Nuts và DJ underground nổi tiếng ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U.

Fan Việt săn lùng vé concert của The Weeknd

Dù không có điểm dừng chân tại Việt Nam, cộng đồng người hâm mộ vẫn ráo riết tìm cách sở hữu tấm vé tại các quốc gia lân cận. Các hội nhóm trên mạng xã hội liên tục cập nhật cách thức mua vé và bàn tán sôi nổi. Đặc biệt, những influencer hoạt động mạnh mẽ trong mảng âm nhạc cùng các gương mặt nổi bật như Châu Bùi, Hứa Kim Tuyền, Lý Thành Cơ, Thể Thiên, Ái Phương,.. đang ráo riết săn lùng, tìm mua vé bằng mọi giá để có cơ hội trực tiếp thưởng thức siêu show.

Lần cuối cùng The Weeknd đặt chân đến châu Á biểu diễn là từ năm 2018. Việc phải chờ đợi ròng rã 8 năm đã khiến nhu cầu của khán giả bùng nổ dữ dội khi lịch trình được công bố. Bên cạnh đó, các đoạn clip ghi lại chặng tour tại Mỹ và châu Âu cho thấy concert của The Weeknd thực sự là một bữa tiệc thị giác đỉnh cao.

Sân khấu được dàn dựng với quy mô khổng lồ, mô phỏng một thành phố giả tưởng bị tàn phá, kết hợp cùng quả khinh khí cầu hình mặt trăng phát sáng di chuyển dọc sân vận động. Hệ thống ánh sáng laser cùng dàn vũ công mặc trang phục trùm kín đầu huyền bí biến concert thành một trải nghiệm nghệ thuật sắp đặt đậm chất điện ảnh. Tour diễn này hiện tại đã đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD, biến The Weeknd trở thành nghệ sĩ solo nam sở hữu chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Đặc biệt, yếu tố khiến khán giả khao khát có mặt tại tour diễn lần này chính là hiệu ứng fomo. Nam ca sĩ đã nhiều lần ẩn ý Hurry Up Tomorrow sẽ là phần cuối cùng trong bộ ba album. Anh cũng tuyên bố sẽ khai tử nghệ danh The Weeknd sau dự án này để hoạt động dưới tên thật. Điều này đồng nghĩa với việc đây rất có thể là cơ hội cuối cùng để giới mộ điệu được trải nghiệm trực tiếp một concert mang thương hiệu The Weeknd với đầy đủ những bản hit đã làm nên tên tuổi của anh.

Siêu sao có ca khúc được nghe nhiều nhất lịch sử

Sự bùng nổ của The Weeknd tại châu Á hiện tại là minh chứng rõ nét cho vị thế độc tôn của anh trên bản đồ âm nhạc thế giới. Bắt đầu sự nghiệp vào khoảng năm 2010 bằng việc đăng tải các bản thu âm ẩn danh lên không gian mạng, nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chất giọng đặc biệt cùng thứ âm nhạc u ám, ma mị. Từ một nghệ sĩ R&B vô danh, anh đã thăng hạng vượt bậc để trở thành quái kiệt của làng nhạc Pop toàn cầu.

Xuyên suốt sự nghiệp, The Weeknd sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ và thiết lập hàng loạt kỷ lục nhạc số vô tiền khoáng hậu. Anh là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi nắm giữ bộ sưu tập các bản hit tỷ stream nhiều nhất thế giới hiện nay. Những ca khúc như Can't Feel My Face, The Hills, Starboy, Die For You hay Save Your Tears dễ dàng vượt qua cột mốc tỷ lượt nghe, liên tục thống trị sóng radio và các nền tảng phát trực tuyến.

Đặc biệt, siêu phẩm Blinding Lights đã làm nên lịch sử khi trở thành ca khúc có lượt phát trực tuyến cao nhất mọi thời đại trên Spotify với hơn 5 tỷ lượt stream, đồng thời là đĩa đơn thành công nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Âm nhạc của anh là sự giao thoa hoàn hảo giữa chất liệu R&B đương đại, Synth Pop mang âm hưởng thập niên 80 và những lời ca khai thác sâu vào góc khuất tâm lý con người.Tính đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ luôn duy trì vị trí nghệ sĩ sở hữu lượng người nghe hàng tháng quy mô nhất nhì thế giới trên nền tảng Spotify.

Bên cạnh ca hát, The Weeknd còn gây chú ý khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm nam chính trong bộ phim truyền hình The Idol vào năm 2023. Dự án hợp tác cùng đạo diễn Sam Levinson và dàn sao đình đám gồm Lily-Rose Depp, Jennie (BLACKPINK), Troye Sivan. Dù từng vấp phải nhiều luồng tranh luận dữ dội về mặt nội dung và tạo nên cơn bão truyền thông tại thời điểm ra mắt, sức hút cá nhân cùng tư duy làm nghệ thuật táo bạo của nam ca sĩ vẫn là chủ đề được công chúng thảo luận rộng rãi.

Lý do khiến The Weeknd vươn lên đỉnh cao và duy trì sức nóng bền bỉ nằm ở tư duy nghệ thuật vượt thời đại. Anh không đơn thuần là một ca sĩ trình diễn mà còn là một người kể chuyện xuất sắc thông qua âm nhạc và hình ảnh. Mỗi kỷ nguyên album đều được nam nghệ sĩ xây dựng với một hình tượng nhân vật và cốt truyện sắc nét.

Sự nhất quán trong các concept từ video âm nhạc, trang phục xuất hiện trước công chúng cho đến thiết kế sân khấu đã tạo ra một thế giới nghệ thuật độc bản mang thương hiệu The Weeknd. Với bề dày thành tích cùng khả năng sáng tạo không giới hạn, chặng dừng chân tại châu Á sắp tới của nam nghệ sĩ hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất và bùng nổ nhất dịp cuối năm nay.

