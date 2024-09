The Weeknd - Nghệ sĩ có nhiều bài hát 1 tỷ lượt nghe nhất trên Spotify

Spotify mới đây đã công bố ca khúc After Hours của The Weeknd cán mốc 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên nền tảng nghe nhạc này. Đây là ca khúc thứ 18 của nam ca sĩ làm được điều này, giúp anh trở thành nghệ sĩ có nhiều bài hát đạt 1 tỷ lượt phát trực tuyến nhất trên Spotify. Trước đó, kỷ lục thuộc về Drake với 17 ca khúc.

Trong số 18 ca khúc 1 tỷ lượt nghe của mình, bản hit đình đám Blinding Lights vẫn được chú ý hơn cả, trở thành bài hát được nghe nhiều nhất trên nền tảng âm nhạc Spotify với gần 4,5 tỷ lượt phát. Ngoài ra, một số ca khúc khác của The Weeknd lập nên kì tích bao gồm One of the girls (kết hợp cùng Jennie của BLACKPINK và Lily-Rose Depp), Die for you, Call out my name, I feel it coming, Starboy, Can't feel my face...

Không chỉ gặt hái thành công trên Spotify, ngôi sao người Canada cũng đạt được nhiều thành tích trên Billboard với đĩa đơn mới nhất Dancing in the Flames. Bài hát này đã trở thành bản hit thứ 29 trong sự nghiệp nam ca sĩ nằm trong top 20 trên BXH. Ca khúc mở đường cho album sắp ra mắt mang tên Hurry Up Tomorrow cũng là phần cuối cùng trong bộ ba album After Hours/Dawn FM của The Weeknd.