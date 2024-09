16 giờ chiều 6/9 (theo giờ Việt Nam), tân binh nữ MEOVV của THE BLACK LABEL chính thức ra mắt công chúng với MV MEOW. Là girlgroup đầu tiên do chính Teddy - cỗ máy tạo hit nhà YG, người đứng sau thành công của 2NE1 và BLACKPINK tuyển chọn, đào tạo, MEOVV khiến cả cộng đồng fan Kpop dõi theo. MV debut của MEOVV chính là sản phẩm được "hóng" nhất hiện tại.

MEOVV - ‘MEOW’ M/V

Trước khi ra mắt single debut, MEOVV đã được giới thiệu đội hình 5 thành viên. Lần lượt từ mẫu nhí đẹp nhất thế giới Ella Gross, Gawon, Sooin, thành viên Nhật Anna và cuối cùng là Narin. Mỗi "cô mèo" của Teddy mang một màu sắc riêng, điểm chung là đều có nhan sắc cực phẩm, khí chất thời thượng, nhiều lợi thế để nổi tiếng. Do đó, MEOVV nhận được kỳ vọng cực cao từ khán giả.

Phần nhìn mãn nhãn miễn bàn, âm nhạc là thứ khiến dân tình trông đợi nhất khi được thực hiện bởi đội ngũ THE BLACK LABEL do Teddy đứng đầu. Ca khúc debut của nhóm MEOW là một bản phối "cộp mác" Teddy, với chất liệu rap - hiphop chủ đạo. Phần bass dồn dập cùng âm thanh điện tử làm liên tưởng đến những bản hit đình đám của BLACKPINK.

MEOVV chính thức ra mắt công chúng

Cả 5 "cô mèo" đều thể hiện khả năng rap trong MV đầu tay. Beat nhạc vô cùng catchy, dễ gây nghiện theo đúng công thức Teddy nhưng phần lời lại thu về nhiều ý kiến trái chiều. MEOVV thể hiện thông điệp tự tin, nữ quyền quen thuộc.

Điệp khúc với âm thanh "meow" mô phỏng tiếng mèo kêu cùng loạt lyrics như "Now you speak French, talkin' 'bout we;... Wons and yens and dollars (Hey), comma, comma (Hey)" (Tạm dịch: Bây giờ hãy dùng tiếng Pháp nói về chúng tôi; Đồng won, đồng yên rồi đô la, hãy mang đến đây) bị nhận xét là ít giá trị về mặt ngữ nghĩa, thậm chí "vô tri". Một lần nữa, sáng tác của Teddy lại gây tranh cãi về mặt ca từ.

MEOVV tự tin khoe cá tính trong MV debut

MV MEOW cũng không có quá nhiều lớp lang ý nghĩa được cài cắm. Video dài 3 phút chủ yếu giúp nhóm nữ tân binh phô diễn thế mạnh visual. Hình tượng trẻ trung, cá tính, sang chảnh của các cô gái được phát huy nhờ những tạo hình đắt tiền, ngập tràn đồ hiệu. Mẫu nhí đẹp nhất thế giới Ella Gross có thời lượng lên hình khá áp đảo, chiếm trọn spotlight. Bên cạnh đó, nhan sắc nổi bật của thành viên Nhật Anna và Sooin cũng khiến dân tình không thể rời mắt.



Ella Gross chiếm trọn spotlight

Vũ đạo cực ấn tượng

Cùng chiều, MEOVV đã có mặt tại sự kiện debut showcase với full cây đồ hiệu đến từ nhà mốt xa xỉ Chanel. Có thể thấy mức độ đầu tư cực khủng THE BLACK LABEL dành cho nhóm tân binh. Nhóm được đánh giá cao về ngoại hình và thần thái, còn được gọi là "em gái thực sự của BLACKPINK".

MEOVV với nguyên cây Chanel tại debut showcase

Độ thảo luận về MEOVV cũng đang dẫn đầu trên các diễn đàn Kpop. MV debut MEOW thu về gần 800 nghìn lượt xem chỉ sau 1 tiếng đăng tải, cho thấy dân tình cực kỳ quan tâm đến 5 "cô mèo" nhà Teddy.