Mới đây, đơn vị tổ chức cùng ban nhạc The Bootleg Beatles đồng xác nhận tổ chức 3 đêm diễn tại Việt Nam trong chuỗi chương trình kỷ niệm 44 năm lưu diễn tri ân ban nhạc The Beatles. Thành lập năm 1980, The Bootleg Beatles nổi danh trên toàn thế giới nhờ việc tái hiện chân thực nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Không đơn thuần là cover những ca khúc của ban nhạc vĩ đại nước Anh, The Bootleg Beatles đưa đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời khác.

4 thành viên của The Bootleg Beatles gồm Steve White, Stephen Hill, Paul Canning và Gordon Elsmore thuộc lòng từng cử chỉ của John Lennon, Paul McCartney, George Harrison hay Ringo Starr, từ cách đánh khuỷu tay khi xoay người đến chuyện hướng cần đàn guitar về phía nào… The Bootleg Beatles nghiên cứu kỹ mọi thứ về The Beatles, được gọi là bản "dupe" hoàn hảo nhất.

The Bootleg Beatles thuộc lòng từng cử chỉ của The Beatles

Paul Canning hoá thân hoàn hảo thành John Lennon

Với mục đích kỷ niệm 44 năm lưu diễn tri ân ban nhạc The Beatles, The Bootleg Beatles sẽ tổ chức những đêm hoà nhạc đưa khán giả đi ngược dòng thời gian, tới với nhiều giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp hoàng kim của The Beatles. Mục tiêu của The Bootleg Beatles là khiến khán giả tạm thời quên đi thực tại trong vài giờ. Những đêm diễn của nhóm được truyền thông quốc tế ca tụng, điển hình như Daily Telegraph (Anh) viết "Đây không phải tri ân The Beatles, mà là tái sinh".

Cuối cùng, khán giả yêu nhạc cũng có cơ hội thưởng thức những buổi diễn cháy vé của The Bootleg Beatles trên thế giới ngay tại Việt Nam

3 đêm diễn của The Bootleg Beatles sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình – TP.HCM vào ngày 31/10/20 và Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô – Hà Nội, ngày 02-03/11/2024. Vé đã được mở bán từ ngày 1/8/2024, với 3 hạng gồm vé Hey Jude 1,5 triệu đồng, vé Let It Be 1,8 triệu đồng, vé Yesterday 2,5 triệu đồng.