Ban nhạc Boyzone và những câu chuyện chưa kể sau 30 năm

Boyzone là ban nhạc nam đến từ Ireland với các thành viên Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch, Michael Graham và Stephan Gately (đã qua đời). Được thành lập vào năm 1993 bởi một trong những ông bầu sừng sỏ bậc nhất thời đó Louis Walsh, Boyzone tạo nên làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt khắp thế giới. Tính đến năm 2018, Boyzone đã có 7 album phòng thu và 9 album tổng hợp. Ban nhạc có nhiều đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng ở Anh, Ireland và ghi dấu ấn với một loạt ca khúc nổi tiếng như No Matter What, All That I Need, Love Me For A Reason, Everyday I Love You...

Tuy nhiên cũng như các boyband khác, Boyzone đã trải qua không ít thăng trầm, đặc biệt là đối diện với mất mát lớn khi một trong những thành viên được yêu mến nhất - Stephan Gately - đột ngột qua đời khi mới 33 tuổi. Boyzone từng thông báo tan rã vào năm 1999 khi các giọng ca chính theo đuổi sự nghiệp solo riêng nhưng họ thông báo tái hợp vào năm 2007 cho các hoạt động lưu diễn và được xem là chính thức ngừng hoạt động từ năm 2019 sau khi đã thực hiện các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập.

Ban nhạc Boyzone (Ảnh: Rex Pictures)

Câu chuyện về Boyzone, về hành trình những chàng trai Ireland chinh phục người yêu nhạc toàn thế giới sẽ được tái hiện sinh động trong 3 tập phim tài liệu mới do Sky Documentaries sản xuất. Nhưng điểm đáng chú ý hơn ở loạt phim là những thông tin, chia sẻ độc quyền từ các thành viên Boyzone sau gần 30 năm. Đằng sau ánh hào quang của một boyband với hàng chục triệu đĩa nhạc được bán ra khắp thế giới là những đánh đổi nghiệt ngã, những tác động rất lớn của danh tiếng đến đời sống cá nhân, các mối quan hệ, gia đình, bạn bè... Một trong những điểm nhấn đó là sự tấn công dữ dội của các tờ báo lá cải đối với xu hướng tính dục của Stephan Gately khiến nam ca sĩ phải công khai mình là người đồng tính vào năm 1999. Sự việc này đã gây rúng động làng giải trí vào thời điểm đó, khiến Boyzone trải qua thời gian hết sức khó khăn và dần đi vào thoái trào, tan rã.