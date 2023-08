Epik High và thủ lĩnh nhóm Boyzone xác nhận trình diễn tại HAY FEST 2023, Hà Nội liên tục đón nghệ sĩ quốc tế "quá xịn"

Tối 8/8, lễ hội âm nhạc HAY Glamping Music Festival chính thức xác nhận 2 cái tên cuối cùng trong dàn lineup đáng mong chờ. Theo đó, nhóm nhạc đình đám Kpop Epik High và nam ca sĩ Ronan Keating sẽ là những nghệ sĩ quốc tế trình diễn tại HAY FEST diễn ra tại Công viên Yên Sở (Hà Nội). Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, Hà Nội bỗng trở thành một trong những địa điểm "hot" nhất khu vực khi liên tiếp đón các nghệ sĩ quốc tế đẳng cấp ghé trình diễn: 2 đêm concert "đỉnh chóp" của BLACKPINK, concert D'Festa của DISPATCH và mới nhất chính là thông tin từ HAY Fest.

Epik High là nhóm nhạc của "đế chế" YG Entertainment, sở hữu hành trình nổi trội nhất nhì giới Hip-hop Hàn Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung. Trong suốt 20 năm hoạt động không ngừng nghỉ, Epik High đã xây dựng "đế chế âm nhạc" của riêng mình, sở hữu một lực lượng fan khổng lồ tại châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Đã 3 lần nhóm tạo nên lịch sử khi được mời đến trình diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám nhất thế giới Coachella. Điều này đã chứng minh vị thế đỉnh cao cũng như sức ảnh hưởng "khủng" của những nghệ sĩ Hip-Hop hàng đầu Hàn Quốc.

Poster giới thiệu Epik High.

Lần đặt chân đến Việt Nam này, Tablo, Mithra Jin và DJ TuKutz - 3 thành viên “vàng” của Epik High liên tục bày tỏ sự hào hứng, họ còn hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn bùng nổ nhất từ chuyến lưu diễn thế giới của của mình để tặng cho khán giả của HAY. Trang Instagram của Tablo cũng đã đăng tải poster HAY Fest, bên cạnh caption tiếng Hàn còn có cả dòng tiếng Việt rất dễ thương: "High Skool, chúng tôi tới đây".

Tablo hào hứng xác nhận lịch trình trình diễn tại HAY Fest.

Bên cạnh Epik High, HAY FEST vinh dự chào đón thủ lĩnh boyband huyền thoại Boyzone với những bản tình ca khiến 8X - 9X đời đầu thương nhớ - Ronan Keating. Hẳn bạn vẫn còn nhớ When You Say Nothing At All - khúc tình ca ngọt ngào từng mê hoặc trái tim của biết bao tâm hồn yêu nhạc, chính là bản hit đình đám đã góp phần làm nên tên tuổi của ngôi sao nhạc Pop những năm 80s - 90s. HAY FEST vinh dự là nơi đầu tiên Ronan Keating mang theo cả band nhạc của mình và trình diễn 1 set diễn với liveband đã theo anh đi các concert toàn cầu. Set diễn lần này đặc biệt ở chỗ, chúng được biên tập dành riêng cho khán giả Việt Nam - để cùng sống lại những bản hits đỉnh cao của Ronan và Boyzone trong suốt nhiều thập kỷ.

Dễ dàng nhận thấy, line-up quốc tế của HAY FEST năm nay là 2 gương mặt đại diện điển hình cho thanh xuân của fan yêu nhạc Hàn lẫn nhạc US-UK. Nếu Epik High là “tín ngưỡng” Gen 2 Kpop - đại diện tiêu biểu cho làn sóng Hallyu thì Ronan Keating là ngôi sao chói lọi US-UK từng được ghi vào cuốn sách kỷ lục thế giới Guinness với 30 lần liên tiếp lọt vào top 10 đĩa đơn của Anh.

Bên cạnh đó, sân khấu HAY FEST có sự quy tụ và hội ngộ của dàn nghệ sĩ hot nhất Vbiz hiện nay, đại diện cho các thể loại âm nhạc khác nhau từ Ballad, Pop, Rock, Rap đến Indie, họ là: Suboi, JustaTee, Microwave, Trung Quân, Chillies, Hoàng Dũng, MCK, Mademoiselle & FLOYD THURSBY, GiGi Hương Giang, Vinh Khuất, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Osad, Buitruonglinh, Minh, Minh Đinh, KayC, Machiot, Màu Nước Band.

Dàn lineup cực kì hùng hậu của HAY Fest 2023.

Khác với năm trước, HAY FEST 2023 sẽ được tổ chức vào 2 ngày liên tục. Bên cạnh đêm diễn âm nhạc chính thức 30/9 thì tiền sự kiện 29/9 là sân chơi cho cộng đồng làm nghệ thuật và sáng tạo mang tên LÔCÔ. Đây sẽ là không gian quy tụ các gian hàng mua sắm với các thương hiệu được lựa chọn kỹ càng, đầu tư chỉn chu về mọi thứ và nền tảng uy tín.