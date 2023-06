HAY FEST 2023 công bố dàn nghệ sĩ đầu tiên: Microwave, Vinh Khuất, Chillies và nhiều hơn thế, ẩn ý về nghệ sĩ Kpop sẽ sang Việt Nam!

Lễ hội âm nhạc quốc tế HAY GLAMPING MUSIC FESTIVAL 2023 (HAY FEST 2023) đang là một trong những sự kiện được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay. Bằng chứng là chỉ sau 2 phút mở bán vé trong đợt bán vé Blind Ticket đầu tiên, toàn bộ 500 vé HAY Ú ÒA đã hoàn toàn sold-out dù khán giả chưa biết một chút thông tin gì về nghệ sĩ hay địa điểm cụ thể diễn ra sự kiện.

Giữ đúng lời hứa với các khán giả, tối 11/06, BTC của HAY FEST 2023 đã công bố 15 nghệ sĩ/nhóm nhạc đầu tiên xác nhận xuất hiện trong dàn line-up của mùa lễ hội năm nay bao gồm: Microwave, Mademoiselle, Floyd Thursby, Chillies, GiGi Hương Giang, Bùi Trường Linh, KayC, Machiot, Minh, Minh Đinh, Osad, Thịnh Suy, Màu Nước Band, và Vũ Thanh Vân.

Với tinh thần của mùa lễ hội âm nhạc cực HAY, BTC tiết lộ tất cả các nghệ sĩ tham gia mùa năm nay sẽ đều mang đến những set nhạc được làm mới, phối mới dành riêng cho khán giả đến với HAY FEST. Tại đây, khán giả sẽ được tận hưởng bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với sự kết hợp của rất nhiều nghệ sĩ, âm nhạc điện tử, liveband cùng những màn dàn dựng bất ngờ đến từ chính các nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình. Vào sáng ngày 12/6, đợt mở bán vé Early Bird cũng đã chính thức diễn ra tại trang web chính thức hayfest.vn và các nền tảng của KKday.

Floyd Thursby - Mademoiselle - Vinh Khuất: Ba nghệ sĩ từ nước ngoài sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Cũng giống như mùa đầu tiên, HAY FEST là điểm hẹn của rất nhiều nghệ sĩ quốc tế được khán giả Việt yêu thích. Mùa năm nay cũng không ngoại lệ khi đón chào sự xuất hiện của Floyd Thursby - nhạc sĩ/ca sĩ/nghệ sĩ guitar đến từ Melbourne (Úc). Anh được khán giả biết đến với những bản nhạc dân gian, đồng quê mang âm hưởng độc đáo. Vào năm 2020, Floyd Thursby cũng từng kết hợp với Mademoiselle (tên thật Nguyễn Hồng) thực hiện dự án album Việt - Úc bao gồm 9 bài hát bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Vinh Khuất (Khuất Duy Vinh) là ca/nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc được giới trẻ Việt Nam vô cùng yêu thích qua các ca khúc như Quá Lâu, Im Đi, Hãy Nói Đi, Pháo Hoa, Không Quên Được Em,... Anh hiện đang sinh sống và làm việc tại Hamelin, Đức. Lần trở lại Việt Nam lần này và xuất hiện trong dàn line-up tại HAY FEST 2023 sẽ được nam nghệ sĩ "chơi lớn", đem toàn bộ band nhạc ruột của anh tại Đức cùng dàn nhạc công Việt Nam hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ sân khấu.

Là nghệ sĩ Indie huyền thoại đời đầu, Mademoiselle sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như Loanh Quanh, Chàng Trai Mặc Áo Blue, Rơi,... Cô là một trong số ít nghệ sĩ có dự án xuyên suốt khi chỉ khoảng hai năm đã ra mắt tới 3 album bao gồm "Những Tiếng Hát Thầm", "The South Lands", "As Beautiful As The Night" và đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả mê nhạc Indie tại Việt Nam. Tuy nhiên do sinh sống tại nước ngoài nên Mademoiselle có rất ít các sân khấu trình diễn dành cho khán giả Việt. Trở về từ Úc, cô nàng hứa hẹn có màn kết hợp đặc biệt cùng nam nghệ sĩ quốc tế Floyd Thursby tại HAY FEST 2023 để dành tặng đến khán giả HAY.

Microwave - Band nhạc Rock huyền thoại, "thanh xuân" của khán giả thế hệ 8x-9x sẽ mang đến HAY FEST 2023 màn trình diễn không thể nào quên

HAY FEST 2023 chắc chắn không thể thiếu sự tham gia của các nhóm nhạc đình đám. Một trong số đó chính là Microwave - band nhạc Rock huyền thoại đã có tuổi đời hơn 20 năm và là "thanh xuân" của những khán giả thuộc thế hệ 8x-9x. Đây là nhóm nhạc được đánh giá là thành công nhất với thể loại nu metal và từng khuấy đảo làng nhạc với loạt bản rock như Phai, Bao Đêm, Tìm Lại, Chỉ Là Giấc Mơ,... Sự xuất hiện của Microwave sẽ để lại những dư vị cảm xúc của sự cuồng nhiệt chỉ có tại HAY FEST 2023.

"Khách quen" sẽ trở lại lễ hội âm nhạc năm nay đó là nhóm nhạc Màu Nước. Với tài năng chơi live đỉnh cao và còn được mệnh danh là "những bậc thầy chơi nhạc cụ", các thành viên của Màu Nước Band sẽ mang đến những bản phối mới cho các nghệ sĩ solo và đảm nhận phần liveband xuyên suốt cho hầu hết các nghệ sĩ tham gia HAY FEST hứa hẹn khiến khán giả phải nhún nhảy theo từng giai điệu.

Dàn nghệ sĩ Việt được giới trẻ vô cùng yêu thích sẽ có mặt trên sân khấu HAY FEST 2023

Bên cạnh Floyd Thursby - Vinh Khuất - Mademoiselle, HAY FEST 2023 còn công bố dàn nghệ sĩ Việt chất lượng sẽ lộ diện tại sự kiện âm nhạc quốc tế đình đám. Đầu tiên phải kể đến "khách quen" tiếp theo xuất hiện tại HAY đó chính là nhóm nhạc Chillies. Đây là band nhạc Pop-Rock từng thành lập vào năm 2018 và dần khẳng định cá tính âm nhạc khi vươn ra thế giới, trở thành thành viên của Warner Music Vietnam - hãng thu âm lớn nhất thế giới Warner Music Group cũng như xuất hiện trên kênh MTV Asia. Trở lại với HAY FEST năm nay, các khán giả của HAY sẽ tiếp tục được thưởng thức những tiết mục tâm tình đầy dịu dàng mang sự nuối tiếc, khắc khoải qua những bản nhạc của Chillies.

GiGi Hương Giang cũng từng là một trong những nghệ sĩ có mặt tại dàn line-up mùa đầu tiên. Còn nhớ tại HAY FEST 2022, GiGi Hương Giang đã cùng hàng nghìn khán giả dầm dưới mưa và mang đến những màn trình diễn cực "cháy" trên sân khấu. Trở lại mùa lễ hội năm nay, chắc chắn sự xuất hiện của GiGi Hương Giang sẽ tiếp tục máu lửa và cuồng nhiệt hơn thế nữa khi nữ ca sĩ vừa thông báo trở lại với 2 sản phẩm mới đó là MV Thương Anh Hơn Tình Yêu và 1 MV sắp ra mắt vào ngày 18/6 tới đây.

Bùi Trường Linh là một trong những cái tên khiến giới trẻ Việt không giấu được sự thích thú khi xuất hiện trong dàn line-up HAY FEST 2023. Anh được khán giả yêu mến qua các sáng tác như Đường Tôi Chở Em Về - ca khúc được sử dụng nhiều thứ hai trên TikTok năm 2021 và tổng hàng trăm triệu lượt view với các video nhiều phiên bản khác nhau trên YouTube. Hay như ca khúc Dù Cho Mai Về Sau của Bùi Trường Linh cũng nhận về hơn 23 triệu lượt xem. Bùi Trường Linh còn gây chú ý khi tham gia chương trình Big Song Big Deal 2023 và gây sốt MXH với ca khúc Yêu Người Có Ước Mơ thổn thức khán giả trẻ.

Màu sắc âm nhạc mới tại HAY FEST 2023 không thể bỏ qua KayC. Chàng rapper sinh năm 1998 thuộc tổ đội Young Flames đang ghi dấu ấn với các khán giả yêu thích dòng nhạc Underground qua các track nhạc Melodic Rap. Ca khúc gần đây của KayC mang tên MDLV cũng giành được nhiều tình cảm từ các bạn trẻ.

Machiot (Đỗ Minh Nghĩa) là nhà sản xuất kiêm ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi gương mặt điển trai cùng tài năng nổi bật. Anh từng tham gia sản xuất các chương trình như The Voice 2018, King Of Rap 2020, The Voice Kids 2020 và cũng là người đứng sau các sản phẩm âm nhạc đình đám như Đi Về Nhà (Đen Vâu - JustaTee) hay Dreaming (Diva Mỹ Linh, Mr.A),... Ngoài ra Machiot cũng có những dự án cá nhân, điển hình là ca khúc Ai từng đạt Top 1 Itunes Việt Nam chỉ sau 1h45’ phát hành.

Một trong những cái tên khiến các khán giả của HAY phải lập tức "tag" rủ nhau mua vé phải kể tới OSAD. Anh là nam rapper quen thuộc với khán giả qua nhiều bản hit bắt trend như Người Âm Phủ, Em Có Chờ, Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương, Yêu Sắc Yếu,... OSAD cùng các nghệ sĩ như Machiot, KayC chắc chắn sẽ là nghệ sĩ mà khán giả không thể bỏ qua với những dự án âm nhạc mới cùng các bản hit của các bạn trẻ khi đến với HAY FEST 2023.

Minh Đinh được ví von là người truyền cảm hứng đến giới trẻ qua những câu chuyện âm nhạc. Anh từng ghi dấu ấn bởi ca khúc Ngả nghiêng hay Mini album "Mình Là Của Nhau Đến Bao Giờ?". Gần đây nhất, ca khúc Don't You Say Goodbye của Minh Đinh cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và giúp tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả đại chúng.

MINH - chàng trai sinh năm 2000 và là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng của âm nhạc Việt. Anh được biết đến qua những ca khúc tiếng Anh cùng giọng hát trầm ấm được yêu thích với ca khúc như Fake Happy, I've Got Us, Blame,... Trước đó MINH từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Cát Tường, nhà sản xuất Michael Choi hay DJ Hoaprox.

Chủ nhân hit Một Đêm Say - "Thịnh Suy" cũng là nam nghệ sĩ tạo sự phấn khích cho khán giả ngay khi vừa công bố dàn line-up. Anh từng được xem là hiện tượng "from zero to hero" khi gây sốt với ca khúc Một Đêm Say và nâng tầm ảnh hưởng trên mọi nền tảng âm nhạc trực tuyến. Sau thành công của ca khúc này, "Thịnh Suy" tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm gây ấn tượng khác như Chuyện Rằng, Mai Mình Xa, Nghe Em… Có thể nói nhờ nét âm nhạc bình dị, nhẹ nhàng, mộc mạc của Thịnh Suy chính là "chìa khóa" thu hút khán giả và dành tình cảm lớn cho anh.

Vũ Thanh Vân là nghệ sĩ nữ thứ 3 được giới thiệu trong dàn line-up đầu tiên của HAY FEST 2023. Cô được người hâm mộ đón nhận qua các sản phẩm như Lấy Chồng, Series VTV Ở Nhà 1M, After Party hay Tori 2022. Cho đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Vũ Thanh Vân đã đạt hơn 10 triệu lượt xem - một con số ấn tượng với nghệ sĩ trẻ thuộc dòng nhạc Indie.

Bộ ba nghệ sĩ trẻ Thịnh Suy, MINH và Vũ Thanh Vân sẽ có màn kết hợp chưa từng có tại HAY FEST dưới bàn tay "nhào nặn" của Giám đốc Âm nhạc Michael Choi. Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn đặc biệt mà BTC HAY FEST cùng các nghệ sĩ dành riêng cho khán giả có mặt tại lễ hội âm nhạc này.

Và còn rất nhiều những nghệ sĩ "ẩn số" đến từ quốc tế và Việt Nam chưa được bật mí

HAY FEST 2023 không chỉ dừng lại ở 15 ca sĩ/nhóm nhạc mà sẽ còn có những nghệ sĩ đến từ quốc tế và Việt Nam chưa được công bố. Trong đó, nhiều khán giả không khỏi tò mò về "ẩn số" đến từ Hàn Quốc hay "trời Tây". Rất nhiều những cái tên đã được người hâm mộ dự đoán và sẽ khiến những khán giả yêu mến HAY FEST không thể ngồi yên khi chính thức được công bố. Ngoài ra còn có các nghệ sĩ bí ẩn đến từ Hà Nội, TP. HCM, Cao Nguyên, Thái Bình,... Tất cả sẽ được BTC của HAY FEST sớm bật mí trong những ngày tới.

Sau khi sold-out 500 vé blind ticket, hạng vé HAY THÔNG THÁI - Early Bird cũng sẽ chính thức được mở bán vào lúc 11h ngày 12/06 tại hayfest.vn và các nền tảng của KKday.