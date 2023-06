Giám khảo casting Vietnam Idol than thở vì 90% thí sinh chọn bài giống nhau

Vòng casting Vietnam Idol diễn ra tại TP.HCM vừa kết thúc vào cuối tuần qua. Với cương vị là 1 trong những người chấm thi ở vòng casting, nhạc sĩ - NSX âm nhạc Only C đã than phiền vì một "vấn nạn" khá nhức nhối ở các thí sinh dự thi năm nay: Cách chọn bài hát thiếu sáng tạo, không thể hiện được cá tính.

Theo thống kê đã có hơn 3.000 thí sinh dự casting Vietnam Idol 2023.

Cụ thể, Only C cho biết có đến 90% thí sinh dự thi năm nay chỉ chọn hát quanh quẩn trong các ca khúc như Cô Đơn Trên Sofa (Hồ Ngọc Hà), Nửa Thập Kỷ (Hoàng Dũng), Có Không Giữ Mất Đừng Tìm (Trúc Nhân),... Đây đều là những ca khúc "hot trend" trong thời gian gần đây nên việc có nhiều thí sinh lựa chọn để hát cũng không quá lạ lẫm, nhưng tỉ lệ đến 90% như Only C than phiền là con số đáng suy ngẫm.



Only C trăn trở vì hiểu rằng các ca khúc được lựa chọn không phản ánh được tư duy âm nhạc của người dự thi, đơn thuần chỉ để "khoe" giọng to, khỏe trong khi các bài hát không hề phù hợp. Nhạc sĩ cũng cho biết bản thân đã ra phía bên ngoài nhắc nhở nhưng tình hình casting cũng không cải thiện hơn là bao.

Only C chấm casting cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu.

Nguyên văn chia sẻ của nhạc sĩ - NSX Only C:



"Tổng kết vòng sơ loại Vietnam Idol 2023. Hơn 3.000 thí sinh tham gia sơ tuyển TPHCM - và không biết có ai tư vấn hay mách bảo mà hơn 90% thí sinh chọn bài giống nhau. Tất cả 3 phòng Giám khảo chúng tôi được Repeat Playlist sau. Chưa đến 10 bài hát. 1 .Cô Đơn Trên Sofa 2 .Như Phút Ban Đầu 3 .Nửa Thập Kỷ 4. If - Mơ - Vết Mưa 5. Mơ Hồ 6. Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Hoặc hát nhạc nước ngoài, những ca khúc rất khoe giọng.. một vài bạn vào hát Opera (...). Ngoài những bạn hát những ca khúc trên hay và giọng mới cá tính thực sự thì hỏi những thí sinh còn bài khác không để đúng tiêu chí và sợ lọt thí sinh thì các bạn bảo chỉ chuẩn bị nhiêu đây thôi hoặc chọn bài Giám khảo để hát. Rõ ràng đó không phải tư duy âm nhạc của các bạn thực sự. Không thể có tư duy 3.000 người như 1 được. Đi thì nên là bản thân THÍCH bài nào hát bài đó để thể hiện được tư duy và cá tính âm nhạc chứ không phải cố khoe giọng bằng những bài hát không hề hợp với giọng cũng như lứa tuổi của 1 số bạn. Mình đã ra ngoài 3,4 lần và nhắc nhở các bạn trước khi vô thi, kể cả nhắc những bạn thí sinh phòng khác luôn nhưng vẫn vậy. Vẫn là playlist đấy. Nhìn các bạn đi từ sáng sớm 7h đến 10h đêm xếp hàng thương vô cùng, không nỡ nói bất cứ lời nào tổn thương đến các bạn để đến hôm nay mới post vài dòng. Đây là nhận xét cho tất cả thí sinh đi thi".

Giáo viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc cũng tham gia chấm casting Vietnam Idol năm nay, cô cũng đồng ý với nhận xét của Only C. Cô thẳng thắn cho biết các thí sinh năm nay phần lớn chọn bài hát đều có vấn đề, không hiểu được giọng hát của bản thân, xử lí na ná nhau và thể hiện vốn kiến thức ít về âm nhạc.

Trên trang cá nhân của mình, cô Mỹ Ngọc chia sẻ như sau:

"(...) Các em chọn bài phần lớn đều có vấn đề. Không hiểu về giọng hát của mình, thể hiện việc các em ít tìm hiểu về âm nhạc, về chiều sâu, sở thích của chính mình, không thể hiện được những gì mình có. Đặc biệt, đi học thế nào, dạy gì thì hát đó nên đa phần chọn bài và xử lý na ná nhau. - Hãy từ bỏ là một cái máy hát. Kỹ thuật hỗ trợ các em trên con đường phát triển sau này, nhưng cá tính riêng và một giọng ca 'có tâm hồn' mới là thứ khiến các em chạm vào người nghe. Phải biết dùng cả hai thứ này mới thành công khi làm nghề được. Học ở lớp khác, ra trường đời khác, hát quán nhỏ khác, sân khấu lớn lại khác. Hãy cố gắng trải nghiệm và học hỏi một cách cởi mở. Nếu không mở cánh cửa từ bây giờ, vài năm nữa các em sẽ nhận ra mình bị 'lạc hậu' so với các bạn cùng thế hệ đến thế nào. Quanh quẩn một không gian hạn hẹp khiến các em chưa có cái nhìn tổng quan".