Thành viên nhóm huyền thoại Boyzone sắp trở lại Việt Nam sau 10 năm, từng trả lời thế nào khi được hỏi về cát xê ở Nha Trang?

Chỉ còn ít ngày nữa, lễ hội âm nhạc được mong chờ nhất mùa thu năm nay - HAY Glamping Music Festival 2023 sẽ được chính thức diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội. Một trong những nghệ sĩ khách mời đang khiến giới trẻ Hà Thành đứng ngồi không yên phải kể đến Ronan Keating - thành viên nhóm nhạc huyền thoại Boyzone.

Trước khi đến Việt Nam, Ronan Keating đã gửi lời chào và không quên “thả thính" fan Việt về những bản hit thanh xuân được trình diễn live cùng ban nhạc của mình. Đặc biệt hơn, những ca khúc này sẽ được phối mới để dành tặng riêng cho khán giả tại Việt Nam: “Xin chào các bạn. Tôi là Ronan Keating đây. Tôi rất háo hức để gặp các bạn tại HAY FEST vào ngày 30/9 tới đây và mang tới những ca khúc mà tôi biết chắc rằng các bạn sẽ đều yêu thích. Hẹn gặp các bạn".

Clip Ronan Keating gửi lời chào đến khán giả Việt Nam

Ronan Keating - thành viên nhóm nhạc huyền thoại Boyzone sắp đến Việt Nam để tham dự lễ hội âm nhạc HAY FEST 2023

Đây không phải lần đầu tiên Ronan Keating đến Việt Nam nhưng sự trở lại của anh sau 13 năm khiến người hâm mộ đất nước hình chữ S không khỏi phấn khích. Trước đó vào năm 2010, ngôi sao nhạc Pop Ronan Keating từng biểu diễn trong đêm chung kết Miss Earth 2010 tại Vinpearl Nha Trang.

Xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, Ronan Keating làm say đắm khán giả bằng 2 bài hát The Way You Make Me Feel và When You Say Nothing At All. Đặc biệt để chiều lòng người hâm mộ, Ronan Keating còn không ngần ngại đi xuống phía khán giả để giao lưu và bắt tay. Nam ngôi sao nhạc Pop đã rất khéo và đáng yêu khi có những động tác trình diễn chuyên nghiệp pha lẫn chút tinh nghịch trước các máy quay mà anh nghĩ rằng họ đang nhắm vào mình và "focus".

Ronan Keating trong đêm biểu diễn tại Việt Nam vào năm 2010

Anh từng không ngần ngại xuống tận khu vực khán giả để giao lưu

Sự xuất hiện của Ronan Keating khiến khán giả Việt vô cùng phấn khích

Đặc biệt trong buổi họp báo gặp gỡ phóng viên, Ronan Keating cũng gây thích thú với nhiều câu trả lời đầy chân thành khi thể hiện sự gần gũi và không kém phần hài hước. Anh cho biết đã cảm nhận được tình cảm mà khán giả Việt Nam dành tặng và tự nhủ sẽ đến Việt Nam lần nước. Ngôi sao nhạc Pop còn khẳng định đất nước và con người Việt Nam rất đẹp cũng như đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại đây.

Đáng chú ý trước câu hỏi phóng viên nghe nói Ronan Keating được trả tiền cát-xê để dự họp báo. Đáp lại, thành viên Boyzone khẳng định: “Tôi không hề nhận được cát-xê khi tham dự họp báo này. Chắc chắn là vậy".

Ronan Keating từng gây thích thú với những câu trả lời chân thành và không kém phần hài hước trong buổi họp báo tại Nha Trang vào năm 2010

Bên cạnh Ronan Keating, HAY FEST 2023 còn chào đón nhóm nhạc huyền thoại Hip-hop Kpop Epik High và là nơi hội ngộ của dàn nghệ sĩ Việt đình đám, đa dạng màu sắc âm nhạc khác nhau như: Suboi, JustaTee, Microwave, Trung Quân, Chillies, Hoàng Dũng, MCK, Mademoiselle & FLOYD THURSBY, GiGi Hương Giang, Vinh Khuất, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Osad, Buitruonglinh, Minh, Minh Đinh, KayC, Machiot, Màu Nước Band... HAY FEST 2023 sẽ được tổ chức vào 2 ngày liên tục, từ 14 giờ - 22 giờ ngày 29/9, và từ 10 giờ - 23 giờ 30 ngày 30/9 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.