Phỏng vấn Ronan Keating: Lần này trở lại Việt Nam mới là 1 concert thực thụ, sẽ trình diễn hit của Boyzone tại HAY FEST!

Ronan Keating nhiều thập niên qua vẫn luôn là một nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới. Đa số khán giả tại Việt Nam biết đến anh với vai trò trưởng nhóm của boygroup huyền thoại Boyzone, boygroup "làm mưa làm gió" toàn thế giới những năm 90 - đầu những năm 2000. Ronan Keating cũng có một sự nghiệp solo thành công, mang về vô số thành tích lẫy lừng. Bên cạnh đó, anh còn tham gia vào việc diễn xuất, làm host tại đài radio và cũng đã ngồi ghế HLV chương trình The Voice của Anh, Australia và Đức.

Ronan Keating sẽ trình diễn tại HAY Fest

Chính vì thế, khi nghe tin Ronan Keating xác nhận trình diễn tại HAY GLAMPING MUSIC FESTIVAL năm nay, khán giả không khỏi hào hứng. Đây cũng là lần thứ 3 anh trở lại Việt Nam, lần đầu tiên để trình diễn tại Chung kết Hoa hậu Trái đất 2010, lần thứ hai tại một sự kiện khai trương ở Hà Nội và đây mới chính là lần anh thực sự trình diễn đến khán giả yêu mến mình.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Ronan Keating ngay sau khi anh hoàn thành buổi thu thanh cho đài phát thanh và trên đường chạy xe về nhà. Anh mở đầu bằng cách nói tiếng Việt - Cảm ơn - và đã có nhiều chia sẻ thú vị về phần trình diễn sắp tới cũng như các vấn đề về chuyên môn.

Ronan Keating trong buổi phỏng vấn online với các đại diện truyền thông Việt Nam

Đây là lần thứ ba anh trở lại Việt Nam biểu diễn, cảm xúc của anh thế nào? Trong những buổi diễn trước, có kỉ niệm nào đáng nhớ không?

Tôi đã đến Việt Nam trước đây rồi, cụ thể là Hà Nội, và thực sự rất vui khi được trở lại. Đây là một concert thực thụ của tôi tại đây, lần trước tôi đến biểu diễn cho một công ty, nhãn hàng để khai trương một cửa hàng ở Hà Nội. Đây mới là lần trở lại thực thụ với tư cách một nghệ sĩ, diễn trong một show. Tôi thực sự rất hào hứng để trình diễn cho các bạn những ca khúc mà tôi biết là nó rất nổi tiếng tại Việt Nam suốt 25 năm qua của các chàng trai Boyzone và của riêng tôi nữa.

Anh cảm thấy ra sao về đất nước - con người Việt Nam?

Mọi thứ đều thật tuyệt vời, rất ấm áp và luôn chào đón tôi với cánh tay rộng mở, thật đẹp đẽ. Sự đam mê, sự kết nối - họ biết tôi, biết rõ các ca khúc của tôi. Thật điên rồ nhỉ? Chúng ta sống cách xa nhau cả hàng vạn dặm nhưng các bạn vẫn biết đến tôi, biết đến âm nhạc của tôi. Âm nhạc quả thật huyền diệu kết nối mọi người khắp nơi trên thế giới lại với nhau.

Ronan Keating hào hứng trở lại Việt Nam trình diễn

Xuất hiện tại HAY FEST lần này, anh sẽ mang đến set diễn gồm các ca khúc nào? Có điều gì đặc biệt trong set list này không? Bản tình ca huyền thoại mà rất nhiều khán giả yêu thích Everyday I Love You sẽ vang lên tại Việt Nam chứ?

Tôi sẽ hát rất nhiều các ca khúc của Boyzone trong set list lần này. Boyzone chưa bao giờ có cơ hội trình diễn tại Việt Nam nên tôi vẫn sẽ để giọng hát của các thành viên khác vào trong bài. Tôi và ban nhạc riêng sẽ trình diễn các ca khúc như Life Is A Roller Coaster, When You Say Nothing At All,... và những ca khúc hit trên radio.

Về Everyday I Love You, tôi sẽ theo gợi ý của bạn thêm vào danh sách trình diễn, rất vui khi bạn đã đề cập đến điều này. Hãy đón chờ xem nhé.

Cũng có một nhóm nhạc Ireland nổi tiếng không kém Boyzone đó chính là Westlife. Họ cũng chuẩn bị lưu diễn ở Việt Nam tháng 11 tới và cũng là nhóm nhạc do anh quản lý. Liệu có sự trùng hợp nào với việc này không? Ở thời hoàng kim, Westlife và Boyzone hẳn cũng đã từng có những cuộc "cạnh tranh", nhớ về thời điểm ấy, anh hiện tại cảm giác ra sao?

Chưa từng có cuộc "cạnh tranh" nào đâu. Chúng tôi còn trước cả Westlife. Tôi luôn muốn các bạn ấy làm thật tốt. Tôi luôn cố gắng giúp họ bằng mọi cách để có hợp đồng thu âm. Thấy họ thành công luôn thật tuyệt vời. Họ đã làm được những điều thật tuyệt vời và thành công. Tôi luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với họ.

Ronan Keating (đứng giữa) cùng với các thành viên Westlife

Được biết anh cũng từng là HLV của phiên bản The Voice ở Australia, U.K và Đức. Nếu có lời khuyên cho các giọng ca trẻ muốn tham dự The Voice, anh sẽ đưa ra lời khuyên nào?

Hãy tập luyện nhiều nhất có thể, bất kì khi nào. Bạn sẽ không thể biết trước được những gì đến với bạn khi đứng trên sân khấu một mình đâu: khi ánh đèn chiếu sáng, những vị HLV đang ngồi đó rồi cả khán giả nữa. Chắc chắn bạn sẽ rất lo lắng thế nên phải chuẩn bị thật kĩ cho khoảnh khắc đó. Hãy đi diễn thật nhiều trong khả năng của mình, thậm chí diễn trên đường phố, hát cho những người hoàn toàn xa lạ. Đó là điều giúp bạn không bị lo lắng khi đứng trên những sân khấu.

Ronan Keating ngồi ghế HLV The Voice UK

Nhắc đến boygroup thì chắc chắn không thể không nhắc đến BTS, có thể xem là nhóm nhạc trẻ hàng đầu hiện tại. Anh có biết BTS không? Anh đánh giá thế nào về âm nhạc của họ cũng như nền giải trí Hàn Quốc?

BTS thực sự tuyệt vời, tôi đã từng phỏng vấn họ trong một show mà tôi làm host vào năm ngoái. Họ rất tuyệt vời, tràn đầy đam mê với nhạc Pop và giúp nhạc Pop có thể sống lại và sống mãi. Họ là một nhóm nhạc rất "khủng" với sức hút toàn cầu không thể tưởng tượng được. Họ thực sự làm tốt những gì họ đang làm với nhạc Pop.

Chúng ta đã có những boyband từ Mỹ, Anh, Ireland,... và giờ là thời điểm của các nhóm Hàn Quốc. Đó là một vòng lặp. Họ có thể học hỏi được từ những nhóm khác trong quá khứ, sau đó đặt những dấu ấn Hàn Quốc của họ vào. Học hỏi để trở nên tốt hơn, và họ đã làm rất tốt.

Ronan Keating khi làm radio host

Chúc mừng anh đã lên chức Ông Nội khi đón cháu trai hồi tháng Bảy vừa qua. Cảm giác khi lên chức Ông Nội khác với cảm giác khi làm người Bố ra sao? Liệu rằng sẽ có ca khúc nào mới do anh sáng tác để kỉ niệm cảm xúc tuyệt vời này?

Việc làm cha là trách nhiệm của tôi, còn trách nhiệm làm ông là của người con chứ. Tôi chỉ ngồi đấy và nhận sự quan tâm, niềm vui của cháu.

Tôi cũng đang sáng tác các ca khúc mới và dự định ra mắt trong năm sau. Và đúng! Tôi cũng được truyền cảm hứng từ mọi thứ diễn ra xung quanh cuộc đời mình.

Bằng cách nào anh vẫn duy trì được phong độ và sự điển trai này dù đã qua rất nhiều năm? Anh có thể chia sẻ bí quyết về ăn uống và tập luyện cho khán giả?

Cố gắng tập gym mỗi ngày, đó là điều rất quan trọng. Hít đất, hít xà, đạp xe, chạy bộ,... cứ cố gắng tập mỗi ngày để bản thân cảm thấy vui vẻ, cơ thể tốt hơn. Cẩn trọng với những gì mình ăn! Tôi không ăn đồ béo, đồ có nhiều tinh bột, không ăn khoai tây hay cơm. Thay vào đó, tôi ăn thịt và những thức ăn giàu protein. Đừng uống bia, hãy thay bằng rượu. Đó là bí quyết của tôi và tôi luôn cố để giữ thân hình cân đối.