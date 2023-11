The Beatles lọt top hit Hot 100 lần đầu tiên sau 27 năm

The Beatles đã lọt vào top 10 đĩa đơn trên bảng xếp hạng đĩa đơn tuần này với ca khúc mới phát hành Now and Then - hay còn được gọi là "bài hát cuối cùng của Beatles". Bài hát "mới" này có sự góp mặt của cả bốn thành viên (bao gồm cả John Lennon và George Harrison quá cố) đã đạt vị trí thứ 7 bảng xếp hạng Hot 100 đầu tiên sau gần 30 năm.

Điều đặc biệt của Now and Then là nó đã được hoàn thành thông qua việc sử dụng công nghệ AI trong việc tách giọng hát của Lennon ra khỏi bản thu gốc (có nhiều tạp âm). Giọng hát của John đã được dùng làm nền tảng cho đĩa đơn và nó được hoàn thành vào năm ngoái bởi Paul McCartney, Ringo Starr và đồng sản xuất Giles Martin. Bản thu này cũng được bổ sung các bản nhạc guitar năm 1994 của Harrison. Sau khoảng 45 năm hình thành, thế giới đã chào đón Now and Then với vòng tay và đôi tai rộng mở. Bằng chứng là đĩa đơn này thu hút hơn 11 triệu lượt phát trực tuyến và 73.000 lượt bán cả vật lý và kỹ thuật số sau khi phát hành vào ngày 2/11.

Theo trang Variety, sự hiện diện của bài hát được tăng sức nóng hơn sau khi một đoạn phim ngắn dài 12 phút đi sâu hơn vào công việc chỉnh sửa bài hát trong khi video chính thức xuất hiện vào ngày 3/11. Lần cuối cùng The Beatles lọt vào top 10 của Hot 100 là vào năm 1996 với ca khúc Free as a Bird (đạt vị trí thứ 6).

Trong BXH Hot 100, ở top 10, người thống trị bảng xếp hạng tuần này là Taylor Swift với ca khúc Cruel Summer. Swift đã giành lại vị trí dẫn đầu từ không ai khác ngoài chính cô - với ca khúc Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From the Vault] ra mắt ở vị trí số 1 trên Hot 100 vào tuần trước sau khi nữ ca sĩ phát hành album ''1989 (Taylor’s Version)". Album hiện vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần này với 245.000 bản.

Trong khi đó, ca khúc Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From the Vault] tụt xuống vị trí thứ 3 trên Hot 100, xếp sau đó là Paint the Town Red của Doja Cat, Snooze của SZA (đứng vị trí thứ 4) và bản phát hành mới Standing Next to You của Jungkook (BTS) đứng ở vị trí thứ 5.

Các bài hát còn lại của top 10 trên Hot 100 bao gồm I Remember Everything của Zach Bryan kết hợp với Kacey Musgraves ở vị trí thứ 6 và Fast Car của Luke Combs ở vị trí thứ 8. Tuần này, Wallen giành phần cuối trong top 10 với Thinkin' Bout Me ở vị trí thứ 9 và Last Night ở vị trí thứ 10.