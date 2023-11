Taylor Swift gửi hoa cho người phụ nữ đặc biệt mỗi lần tái phát hành album cũ, lý do khiến dân tình xúc động!

Ngày 3/11 vừa qua, Taylor Swift đã chính thức tung album 1989 (Taylor's Version). Đây là phiên bản tái thu âm của album được ví như “bước ngoặt" sự nghiệp Taylor Swift, giúp cô chuyển mình từ công chúa nhạc đồng quê thành popstar biểu tượng. 1989 (Taylor's Version) ngay lập tức gây bão làng nhạc dù được tái phát hành. Taylor Swift phá kỷ lục của chính mình với hơn 1,6 triệu bản bán ra cho 1989 (Taylor's Version) trong tuần đầu ra mắt. 8/10 ca khúc lọt top 10 Billboard Hot 100, với ngôi vương thuộc về Is It Over Now?.

1989 (Taylor's Version) kéo dài chuỗi thành tích kỷ lục cho Taylor Swift

Những câu chuyện xoay quanh quá trình tái thu âm của Taylor Swift đều thu hút sự chú ý từ công chúng. Mới đây, Kelly Clarkson tiết lộ Taylor Swift đã gửi hoa cho cô mỗi lần nữ ca sĩ phát hành một album tái thu."Cô ấy vừa gửi hoa cho tôi. Cô ấy thật tuyệt. Cô ấy gửi hoa mỗi lần phát hành một album tái thu âm. Cô ấy cũng làm vậy khi phát hành album 1989. Tôi cũng nhận được chiếc áo cardigan rất dễ thương nữa."



Kelly Clarkson tiết lộ Taylor Swift gửi hoa cho cô mỗi lần phát hành album tái thu

Còn nhớ năm 2019, khi Taylor Swift bị mất bản quyền nhạc vào tay Scooter Braun, làng nhạc đã dậy sóng với nhiều ý kiến trái chiều. Thời điểm ấy, Kelly Clarkson là một trong số những nghệ sĩ công khai ủng hộ cô nàng “Rắn chúa". Kelly khuyên Taylor tái thu âm 6 album cũ và phát hành thêm các bài hát mới chưa được ra mắt.

Quả ngọt đã đến với Taylor Swift khi các album tái thu đều gặt gái thành công vượt mong đợi, được đánh giá tốt về mặt chuyên môn và tạo kỷ lục doanh thu

Dù là hành trình dài và nhiều thử thách, nhưng cuối cùng quả ngọt đã đến với Taylor Swift khi các album tái thu đều gặt gái thành công vượt mong đợi, được đánh giá tốt về mặt chuyên môn và tạo kỷ lục doanh thu. Để ghi nhớ sự ủng hộ từ Kelly, Taylor vô cùng ấm áp khi gửi hoa cho mỗi lần album cũ tái phái hành. Cử chỉ ngọt ngào của giọng ca Cruel Summer khiến fan “ôm tim", xúc động vì quá ngọt ngào.