Nhóm nam Kpop có album ra mắt #2 Billboard 200 nhưng "về sau" hạng 1 của Taylor Swift tận 16 lần, gây khó hiểu vì stream thấp

Cuối tháng 10, SEVENTEEN đã chính thức trở lại với mini album thứ 11 Seventeenth Heaven. Với thế mạnh về doanh thu đã được thiết lập trước đó qua FML, SEVENTEEN tiếp tục “tẩu tán" số lượng lớn album, lập kỷ lục 5 triệu bản ngay trong tuần đầu tiên. Với thành tích khủng, nhóm nam nhà Pledis đã ra mắt trên vị trí á quân BXH Billboard 200 tuần này, chỉ xếp sau Taylor Swift.

SEVENTEEN lập kỷ lục 5 triệu bản ngay trong tuần đầu mở bán mini album thứ 11, mắt trên vị trí á quân Billboard 200 tuần này

Tuy nhiên, có thể thấy rất rõ khoảng cách giữa vị trí #1 và #2 của Billboard 200. Phát hành lại album 1989 (Taylor’s Version), “rắn chúa" thể hiện rõ sức mạnh của nghệ sĩ nữ được mệnh danh “music industry" qua loạt kỷ lục mới thiết lập. 1989 (Taylor’s Version) có doanh thu tuần đầu vượt mốc 1,6 triệu bản bán ra, ngay lập tức giữ ngôi vương Billboard 200.

1989 (Taylor’s Version) có doanh thu tuần đầu vượt mốc 1,6 triệu bản bán ra, giữ ngôi vương Billboard 200

Thành tích này còn phá vỡ kỷ lục được chính Taylor Swift lập ra trước đó cùng Midnights (hơn 1,5 triệu bản tuần đầu). Sức hút của âm nhạc Taylor Swift không hề thuyên giảm mà còn tăng dần theo từng năm, đặc biệt là khi cộng hưởng với chuyến lưu diễn thế giới The Eras Tour tạo thêm nhiều cột mốc lịch sử.

Chuyến lưu diễn thế giới The Eras Tour tạo thêm nhiều cột mốc lịch sử

SEVENTEEN debut #2 Billboard 200 với 100 nghìn units cho Seventeenth Heaven. Lọt BXH cùng thời điểm với Taylor Swift và “sự trỗi dậy" mạnh mẽ của 1989 (Taylor’s Version), thành tích của SEVENTEEN dù rất đáng nể vẫn bị so sánh vì “về sau" hạng 1 tận… 16 lần. Bên cạnh đó, chỉ số stream quá chênh lệch so với lượng sale cũng mang về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người còn thắc mắc về độ nổi tiếng của SEVENTEEN ở thị trường Mỹ.

Ý kiến netizen:

- Nhưng stream nhóm này yếu nhỉ, được thành tích là do fan bỏ tiền mua album đúng không?

- Không thể tin được chỉ số stream yếu đến thế. Mà nhìn doanh thu so với hạng 1 là Taylor còn một trời một vực. Khó hiểu thật.

- Taylor Swift block no.1 cứng ngắc, không có cơ hội luôn!

- Nhìn số album bán ra của Taylor kìa, out trình và gấp hạng 2 16 lần…

- Đụng độ Taylor Swift thì thôi chấp nhận.

- Nhóm nam Kpop #2 Billboard 200 là đáng kinh ngạc rồi, chỉ trách hạng 1 không ai lại đụng “music industry".

- Nhóm ngày càng nổi tiếng, fandom ngày càng đông là vui rồi.

Lý giải điều này, các fan cảm thấy không quá khó hiểu. SEVENTEEN vốn có fandom châu Á đông đảo, nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, do đó thành tích stream quốc tế không thể nổi bật như BTS hay BLACKPINK - 2 đại diện Kpop có fandom quốc tế cực mạnh. Bắt đầu album Be The Sun và MV chủ đề Hot năm 2022, nhóm mới dần lan toả tên tuổi đến cộng đồng fan quốc tế. Cuối năm ngoái, SEVENTEEN phát hành single tiếng Anh đầu tay mang tên Darling và tham gia quảng bá trên các chương trình truyền hình xứ cờ hoa.

Cuối năm ngoái, SEVENTEEN phát hành single tiếng Anh đầu tay mang tên Darling

SEVENTEEN là một “ca hiếm" khi hoạt động đến năm thứ 8 vẫn cực kì sôi nổi và tăng độ nổ tiếng qua từng năm, trong khi nhiều nhóm bắt đầu giảm sức hút khi qua thời hạn tái ký. Năm 2023 là năm bùng nổ của SEVENTEEN với thành tích doanh thu đứng đầu Kpop, cân bằng với thành tích nhạc số nội địa. Nhóm là ứng cử viên hàng đầu cho các hạng mục Daesang cuối năm. Người hâm mộ kì vọng với phong độ hiện tại, SEVENTEEN sẽ có cơ hội tiến xa hơn ra quốc tế.