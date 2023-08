Làm thế nào mà nhóm nam Kpop này bán được 10 triệu bản album trong chưa đầy 1 năm?

Nhóm nam triệu bản gây sốt Kpop

Debut năm 2015, nhưng ít ai biết SEVENTEEN là nhóm nhạc gen 3, "bạn đồng niên" của TWICE. 8 năm hoạt động, SEVENTEEN đi từng bước một, chinh phục lần lượt từng cột mốc thành tích. Năm 2023 có thể nói là thời điểm nhóm nam nhà Pledis bùng nổ nhất - cả về chất lượng âm nhạc, độ phủ sóng và đặc biệt là doanh số bán ra. Không phải BTS, SEVENTEEN mới là nhóm nhạc bán album "khủng" nhất hiện tại.

Cuối tháng 4/2023, SEVENTEEN ra mắt mini album thứ 10 - FML lập kỷ lục nghệ sĩ Kpop đầu tiên bán ra 6,2 triệu bản chỉ với 1 album

Cuối tháng 4/2023, SEVENTEEN ra mắt mini album thứ 10 - FML với 2 ca khúc chủ đề Super và F*** My Life. Đây có thể nói là dự án đánh bật tên tuổi nhóm, các thành tích đều từ ổn định đến rất tốt. Về nhạc số, dù năm nay là “thời gian vàng” của nhóm nhạc nữ, SEVENTEEN là boygroup hiếm hoi trụ vững trong top 10 các BXH nội địa, Super và ca khúc Fighting của nhóm nhỏ BSS nhanh chóng trở thành giai điệu quốc dân tại Hàn, tạo nên vô số trend mạng xã hội.

Unit BSS của SEVENTEEN phủ sóng MXH Hàn Quốc đầu năm 2023 với Fighting nổi tiếng quốc dân

Đặc biệt nhất phải kể đến tốc độ phá kỷ lục doanh thu của mini album FML. Không chỉ lập kỷ lục lượt pre-order, số liệu bán ra trong tuần đầu phát hành chạm mốc 4.550.214 bản, phá kỷ lục album tiếng Hàn bán chạy nhất trên Hanteo từng thuộc về BTS. Sau 2 tháng, SEVENTEEN thiết lập cột mốc mới trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Kpop bán hơn 6,2 triệu bản chỉ với 1 album.

Sáng 24/8, SEVENTEEN đánh dấu kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên bán hơn 10 triệu album tại Hàn Quốc trong 1 năm

Sáng 24/8, SEVENTEEN khiến fan cực kì tự hào khi đánh dấu kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên bán hơn 10 triệu album tại Hàn Quốc trong 1 năm. Cụ thể, theo số liệu từ Circle Chart, SEVENTEEN chính thức mang về hơn 10 triệu bản album chỉ với 8 tháng đầu năm 2023. Bao gồm tổng doanh thu từ FML, sự trở lại của 2 album You Make My Day, You Made My Dawn cùng một số sản phẩm khác. Chưa kể, nhóm đang quảng bá album Nhật Always Your và dự tính comeback lần thứ 2 trong năm vào tháng 10, con số 10 triệu được dự đoán sẽ tăng cao hơn nữa.

Làm thế nào SEVENTEEN bán được 10 triệu bản album trong chưa đầy 1 năm?

Từ dự án ra mắt khi công ty chủ quản lao đao vì nợ nần, gặp vô vàn khó khăn trong giai đoạn đầu hoạt động cho đến nhóm nam triệu bản, hành trình của SEVENTEEN thực sự truyền cảm hứng đến hậu bối. Câu hỏi "làm thế nào SEVENTEEN bán được 10 triệu album" được lý giải bởi nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất chắc chắn đến từ việc nhóm cực kì nỗ lực, chăm chỉ và chỉn chu cho từng dự án. Phải kể đến album Be The Sun và MV Hot năm 2022 đã giúp SEVENTEEN tạo được sức hút ở thị trường quốc tế, nhóm lọt top Billboard 200 nhờ vào album bán "đắt như tôm tươi".

Album Be The Sun và MV Hot năm 2022 đã giúp SEVENTEEN tạo được sức hút ở thị trường quốc tế

Thống kê lại số lượng sản phẩm SEVENTEEN ra mắt vào mỗi năm, fan phải thốt lên thán phục bởi độ chăm chỉ của 13 chàng trai. SEVENTEEN sẽ quảng bá trung bình 2-3 lần một năm, số lượng bài hát nhiều không đếm xuể và mọi sáng tác đều có sự tham gia của thành viên Woozi, tạo nên thương hiệu nhóm nhạc tự sản xuất. SEVENTEEN còn tự mình sản xuất nội dung quảng bá, hâm nóng tên tuổi cả trong thời gian chuẩn bị sản phẩm.

Show hàng tuần Going Seventeen tạo nên trào lưu idol tự làm content gây sốt Kpop. Các "hot mem" thường xuyên được thực hiện lịch trình riêng, nhưng luôn hướng đến việc lan toả tên tuổi nhóm. Sự tập trung hoàn toàn cho việc tăng độ nhận diện nhóm giúp mỗi đợt comeback SEVENTEEN đều phủ sóng mọi ngóc ngách.

Show hàng tuần Going Seventeen tạo nên trào lưu idol tự làm content gây sốt Kpop

Mỗi lần trở lại, sẽ có nhiều thành viên nổi bật, gia tăng sức mua của fan. Người hâm mộ có đa dạng lựa chọn và hứng thú với nhiều hình ảnh, concept khác nhau. SEVENTEEN còn nổi tiếng là nhóm nhạc chiều fan, do đó, không chỉ mua 1 phiên bản merchandise, nhiều người sẵn sàng "tất tay" để mang về đủ số lượng album, card bo góc của 13 thành viên. Nhóm đánh mạnh vào thị trường nội địa, Trung Quốc và Nhật Bản - xác định chính xác đối tượng fan sẵn sàng bỏ tiền mua sản phẩm. Lợi thế nhiều thành viên, đa quốc tịch đưa SEVENTEEN dễ dàng tiếp cận với nhiều thị trường.

Phát hành đa dạng content, vật phẩm thương mại, độ "chiều fan" của SEVENTEEN được đền đáp bằng việc fan sẵn sàng "tất tay" để mua về số lượng khủng album, card bo góc của 13 thành viên

Chiến lược thông minh theo hướng đi đường dài cộng với nỗ lực không ngừng nghỉ giúp SEVENTEEN tạo được hảo cảm, thu hút nhiều fan mới. Bên cạnh đó, 2023 là năm cuối cùng nhóm hoạt động đầy đủ đội hình trước khi các thành viên người Hàn lần lượt nhập ngũ, đây cũng chính là một trong những lý do khiến fan càng quyết tâm giúp SEVENTEEN chinh phục các đỉnh cao mới.