Nhóm nam biến đám cưới nhân viên thành buổi hòa nhạc, rủ khách mời cùng "quẩy" kết show

Mới đây, nhóm nhạc triệu bản SEVENTEEN thu hút sự chú ý của Knet khi góp mặt trong đám cưới của một nhân viên thân thiết. Không thể thiếu đi phần văn nghệ góp vui, SEVENTEEN vận dụng đủ sức hút của idol 8 năm, và cả khả năng tấu hề đúng chuẩn nhóm nhạc "hết mình vì content". Mặc dù thiếu 2 thành viên Seungkwan và Mingyu, nhưng 11 người còn lại vẫn đủ sức biến buổi hôn lễ thành concert thứ thiệt.

Các thành viên SEVENTEEN vốn không xa lạ gì với việc biểu diễn tại đám cưới. Nhóm nhỏ SEVENTEEN - BSS (được thành lập bởi DK, Seungkwan và Hoshi) thậm chí còn có kinh nghiệm "chinh chiến" tận 3 đám cưới. Bộ ba với ca khúc đầy hứng khởi Just Do It luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cô dâu chú rể. Nhưng lần này, 11 chàng trai lại lựa chọn Aju Nice - ca khúc nổi tiếng với màn encore không hồi kết cho hôn lễ của người nhân viên thân cận.

Nhóm còn cất công chuẩn bị cả backtrack cho sân khấu đám cưới này. Trưởng nhóm biểu diễn Hoshi giải thích vì chỉ có micrô để sử dụng giữa 11 thành viên, nên bắt buộc phải live AR. Mặc dù đã sẵn nhạc nền, nhưng có vẻ không cần thiết với SEVENTEEN. Các thành viên liên tục chuyền micro cho nhau, chuyên nghiệp hát phân đoạn của mình như trong concert.

Sau khi sân khấu này được các fan truyền tay, cư dân mạng Hàn Quốc cực kì phấn khích trước độ hài hước và năng lượng tích cực mà SEVENTEEN truyền tải. Không chỉ biểu diễn hết mình, các chàng trai còn hô hào quan khách cùng thực hiện fanchant. SEVENTEEN và các khách mời trong đám cưới đã có sân khấu bùng nổ, tạo nên một hôn lễ thật sự khó quên.