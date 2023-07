Thành viên Zero9 mang ca khúc đạo nhạc SEVENTEEN thi Vietnam Idol, fan Việt phẫn nộ gửi thư tố cáo đến công ty chủ quản

Những ngày gần đây, cộng đồng fan SEVENTEEN Việt sục sôi với phần dự thi của Lương Bảo Duy - Zane (thành viên Zero9) tại Vietnam Idol. Chương trình tìm kiếm thần tượng trở lại sau 7 năm thu hút sự chú ý của nhiều khán giả yêu nhạc. Ngoài những phần thi chất lượng, hé lộ nhiều gương mặt tiềm năng thì riêng thành viên Zero9 lại thu về không ít phản ứng tiêu cực. Nguyên cớ là do ca khúc được chọn mang đến Vietnam Idol 2023 đạo nhạc.

2 lần thành viên Zero9 sử dụng ca khúc đạo nhạc SEVENTEEN

Tháng 11/2022, lần đầu tiên đoạn nhạc được cho là do thành viên Zero9 sáng tác được giới thiệu qua 1 video trên MXH đã bị chỉ ra có giai điệu giống với Light a Flame - ca khúc thuộc album Semicolon phát hành năm 2020 của SEVENTEEN. Đoạn nhạc được dùng biểu diễn cho một sân khấu kịch có thu phí làm dấy lên nghi vấn đạo nhạc. Ngay sau đó, các fan Việt của SEVENTEEN yêu cầu lời giải thích đến từ chính chủ, liên tục đưa ra bình luận phản đối dẫn đến một số video sử dụng đoạn nhạc đạo Light a Flame bị gỡ khỏi nền tảng.

Video so sánh bài hát dự thi của thành viên Zero9 với Light a Flame - SEVENTEEN

Mới đây, sự việc lần nữa trở nên ồn ào khi thành viên Zero9 mang ca khúc nói trên tham gia dự thi Vietnam Idol 2023. Sân khấu biểu diễn được đăng tải trên các nền tảng chính thức của chương trình, bản audio phát hành nhạc số khiến Carat - fandom SEVENTEEN không khỏi bức xúc.

Ca khúc bị tố đạo nhạc được phát hành trên các ứng dụng nhạc số khiến fan bức xúc

Thái độ thách thức của thành viên Zero9 càng khiến fan SEVENTEEN phẫn nộ

Trong cả 2 lần tranh cãi nổ ra, thành viên Zero9 và bạn của mình đều lên tiếng đáp trả. Thay vì đưa ra những lý do thuyết phục hay ghi nhận ý kiến đóng góp, thành viên Zero9 lại thách thức fandom SEVENTEEN. Cụ thể, thành viên Zero 9 xác nhận sử dụng beat của Light a Flame và viết lại lời, nhưng không nhận đạo nhạc với lý do “Light a Flame sử dụng sample từ bản gốc khác". Thế nhưng, phần Instrumental thành viên Zero9 sử dụng gần như tương đồng Light a Flame, đã được đội ngũ sản xuất phối mới, mix nhạc cụ riêng, thuộc bản quyền thành viên Woozi (SEVENTEEN) và producer Bumzu. Do đó, giải thích nói trên không được chấp nhận.

Sân khấu Light a Flame của SEVENTEEN viral trên MXH

Instrumental của Light a Flame do chính thành viên Woozi sản xuất, được phối thêm nhiều nhạc cụ

Chưa kể, thái độ thách thức, không tôn trọng fandom SEVENTEEN Việt khiến thành viên Zero9 khó nhận được sự đồng cảm. Cả 2 liên tục đăng tải status, clip ngắn, dùng lời lẽ khiếm nhã để phân trần sự việc nhưng không ra được câu trả lời xác đáng, mang tính xúc phạm.

Thành viên Zero9 và bạn liên tục đăng tải clip, status thách thức

Fan Việt gửi thư tố cáo đến công ty chủ quản, trending Twitter khiến fan quốc tế chú ý

Không chỉ dừng lại với những bài đăng, bình luận phản đối trên MXH, fandom SEVENTEEN tại Việt Nam còn thực hiện "chiến dịch" bảo vệ sản phẩm của thần tượng, gửi thư tố cáo đến công ty chủ quản Pledis Ent., thuộc HYBE. Các fanpage đầu tàu, blog cá nhân ủng hộ SEVENTEEN liên kết thành một tập thể, gửi nội dung yêu cầu công ty có hành động pháp lý đối với hành vi xâm phạm bản quyền ca khúc Light a Flame. "Chiến dịch" liên tục được phát động trên MXH, thu hút sự quan tâm của nhiều fan Kpop.

Fan Việt phát động chiến dịch gửi thư yêu cầu Pledis Ent. có động thái bảo vệ sản phẩm sáng tạo của SEVENTEEN

Đánh động đến fandom quốc tế của SEVENTEEN

Bên cạnh đó, các hashtag về sự việc này cũng được đẩy mạnh trên Twitter khiến fan quốc tế của SEVENTEEN chú ý và không khỏi bức xúc. Các thành viên SEVENTEEN thường xuyên cập nhật MXH và giao lưu với fan. Người hâm mộ Việt hi vọng sự việc được lan truyền trên Twitter sẽ dễ dàng đến tai công ty.

Tại concert mới đây nhất của SEVENTEEN, trưởng nhóm S.Coups đã trấn an fan "Chúng tôi ở đây chiến đấu vì các bạn, nên các bạn không cần làm thế". Cảm nhận được tình cảm từ thần tượng càng dấy lên quyết tâm "làm tới cùng" của Carat Việt.

Tại concert mới đây nhất của SEVENTEEN, trưởng nhóm S.Coups gửi đến fan lời nhắn: "Chúng tôi ở đây chiến đấu vì các bạn, nên các bạn không cần làm thế"

Về phía Vietnam Idol, chúng tôi đã liên hệ để chia sẻ thêm về việc phát hành chính thức ca khúc bị tố đạo nhạc nhưng chưa nhận được phản hồi.