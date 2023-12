Jennie gia nhập "câu lạc bộ" tỷ stream, tất cả nhờ nhạc phim của The Weeknd?

Mới đây, người hâm mộ Jennie lại được phen nức nở khi thần tượng tiếp tục lập kỷ lục cá nhân. Sau khi ra mắt ca khúc tặng fan You & Me, Jennie tự mình ghi danh vào "câu lạc bộ" tỷ stream. Thành tích này được nữ rapper BLACKPINK đạt được bằng 2 single solo và 1 màn collab "chấn động" cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp.

Cụ thể, dù chưa phát hành album solo nhưng Jennie đã đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify cho tất cả credit (bao gồm các ca khúc pre-debut và sau debut). Theo đó, Jennie là nghệ sĩ solo Kpop thứ 5 đạt thành tích này. Gần đây, Jennie trở lại các BXH âm nhạc quốc tế nhờ sự cú lội ngược dòng ngoạn mục của One of the Girls. Màn kết hợp cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp cho bộ phim thị phi The Idol bất ngờ viral trên toàn cầu sau 5 tháng phát hành.

Jennie trở lại các BXH âm nhạc quốc tế nhờ cú lội ngược dòng ngoạn mục của "One of the Girls"

Mới đây, The Weeknd tung thêm 4 phiên bản cho ca khúc này, nâng lượng stream đạt mức cao nhất trên Spotify. Thống kê từ Luminate cho biết, One of the Girls tăng từ 1,9 triệu lượt phát theo yêu cầu lên 4,1 triệu chỉ trong 1 tuần tại Hoa Kỳ. Trên TikTok, phân đoạn ma mị của Jennie phổ biến với hàng triệu video sử dụng.

Theo cập nhập mới nhất, "One of the Girls" leo lên vị trí #11 (tăng 8 hạng) trên BXH toàn cầu của Spotify với 3.380.287 lượt streams

Theo cập nhập mới nhất, One of the Girls leo lên vị trí #11 (tăng 8 hạng) trên BXH toàn cầu của Spotify với 3.380.287 lượt streams. Với sức hút khủng, One of the Girls có tiềm năng xuất hiện trong Billboard Hot 100 trong thời gian tới. Nếu điều này xảy ra, Jennie sẽ có hit Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp sau 7 năm debut. nó thậm chí còn ra mắt ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Bubbling Under tuần này.

Loạt ca khúc đạt stream khủng của Jennie

Nhiều người cho rằng thành công của Jennie phần lớn đến từ ca khúc thị phi kết hợp với The Weeknd. Tuy nhiên, xét tổng thể thì One of the Girls chỉ là một phần trong tổng số. Bài hát đầu tay SOLO có hơn 563 triệu lượt stream. Single tặng fan You & Me mới ra mắt năm nay cũng lần lượt thu về lần lượt hơn 89 triệu stream (bản chính) và 37,6 triệu stream (phiên bản Coachella).

Chưa kể, Billboard đã chỉ ra One of the Girls liên tục thăng hạng trên các BXH phần lớn nhờ vào cộng đồng fan BLACKPINK cực đông đảo và phân đoạn viral của Jennie trên MXH.

Jennie sẽ còn bùng nổ hơn khi cho ra mắt album solo

Trước đó, Jennie đã chính thức vượt NewJeans để trở thành nghệ sĩ nữ có lượng người nghe hàng tháng trên Spotify (Monthly Listeners) cao nhất Kpop. Con số hiện tại của Jennie đã đạt mốc 25,2 triệu người. Sau khi kết thúc tour Born Pink, Jennie đã “thả hint" tiết lộ đang chuẩn bị album solo. Đến thời điểm ấy, chắc chắn giọng ca SOLO còn phá đảo nhiều cột mốc choáng ngợp hơn.