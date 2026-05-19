Jimin gây "lú" vì quá giống Rosé

Chuyến lưu diễn của BTS hiện tại đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ trên khắp thế giới Tại điểm dừng chân mới nhất trong khuôn khổ concert tại Mỹ, các thành viên liên tục mang đến những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Jimin với vẻ ngoài thay đổi đã nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên khắp các mạng xã hội.

Trong loạt hình ảnh và video clip từ concert tại Stanford, Jimin lập tức thu hút sự chú ý bằng phong thái biểu diễn tự tin và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, yếu tố tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ nhất trên khắp các diễn đàn chính là mái tóc dài được nhuộm vàng sáng của nam thần tượng.

Mái tóc có độ dài chạm vai, được tỉa layer nhẹ nhàng và tạo kiểu bồng bềnh tự nhiên dưới ánh đèn sân khấu. Ngay khi những hình ảnh này lan truyền với tốc độ chóng mặt, cộng đồng mạng đã đổ dồn sự quan tâm vào diện mạo mới của anh. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự thích thú trước tạo hình lãng tử, khẳng định sự thay đổi này giúp thành viên BTS giữ vững sức hút đặc trưng và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực xuyên suốt đêm diễn.

Đáng chú ý, diện mạo mới này của Jimin đã khiến rất nhiều cư dân mạng liên tưởng ngay đến Rosé (BLACKPINK). Nhiều bài viết so sánh hình ảnh của hai thần tượng được đăng tải, chỉ ra sự tương đồng về màu tóc vàng sáng đặc trưng cùng cấu trúc tóc dài mềm mại.

Rosé vốn nổi tiếng toàn cầu với thương hiệu tóc vàng sang chảnh, gắn liền với cô qua nhiều đợt quảng bá và các sự kiện thời trang quốc tế lớn. Việc Jimin thử nghiệm kiểu tóc này vô tình tạo nên một sự trùng hợp thú vị giữa hai biểu tượng phong cách hàng đầu của K-pop hiện nay. Sự so sánh này trở nên phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí nhiều bình luận còn trêu đùa rằng Rosé (BLACKPINK) xuất hiện biểu diễn tại concert của BTS

Thực tế, Jimin đã bắt đầu nuôi tóc dài và duy trì màu nhuộm này kể từ giai đoạn quảng bá cho album ARIRANG được phát hành vào đầu năm nay. Kiểu tóc này là một phần trong định hướng hình ảnh mới, phù hợp với tinh thần âm nhạc vừa truyền thống vừa hiện đại.

Bên cạnh sức hút về ngoại hình, sự nghiệp âm nhạc của Jimin sở hữu loạt cột mốc thành tích rõ ràng. Đảm nhận vai trò giọng ca chính của BTS, Jimin không chỉ góp phần quan trọng vào các ca khúc chung của nhóm mà còn khẳng định năng lực chuyên môn mạnh mẽ qua các sản phẩm cá nhân.

Trước khi chính thức ra mắt solo, nam ca sĩ sinh năm 1995 đã khẳng định năng lực qua các ca khúc cá nhân nằm trong album chung của BTS bao gồm Lie vào năm 2016, Serendipity vào năm 2017 và Filter vào năm 2020. Các sản phẩm này đều đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Gaon Digital Chart của Hàn Quốc. Đặc biệt, vào tháng 5 năm 2019, Jimin trở thành thành viên đầu tiên của BTS sở hữu video âm nhạc solo đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube với ca khúc Serendipity .

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp cá nhân của anh diễn ra vào năm 2023 với việc phát hành album solo đầu tay mang tên Face . Album nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại Hàn Quốc và thị trường quốc tế. Trong đó, đĩa đơn thứ hai mang tên Like Crazy đã lập thành tích ra mắt ở vị trí #1 Billboard Hot 100. Đạt được kết quả này, Jimin chính thức trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất mọi thời đại trên Billboard 200 và là người đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Hot 100 danh giá.

Giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao Jimin nhờ giọng hát tinh tế, luyến láy đặc trưng cùng kỹ năng vũ đạo mượt mà, thanh lịch mang đậm dấu ấn cá nhân trên sân khấu. bên cạnh sự tương đồng về ngoại hình, chất giọng của nam thần tượng và Rosé (BLACKPINK) khi cả hai đều là mainvoal của nhóm cũng thường xuyên được người hâm mộ đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng cả hai đều sở hữu màu giọng đặc trưng cùng kỹ thuật luyến láy có nhiều nét tương đồng khi biểu diễn.

Thành công solo của Jimin góp phần củng cố sức ảnh hưởng của BTS trong giai đoạn hiện tại. Nhóm nhạc nam này vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với các dự án âm nhạc quy mô toàn cầu. Thông tin BTS chuẩn bị tham gia biểu diễn tại trận Chung kết World Cup sắp tới đang là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, đánh dấu một cột mốc lịch sử tiếp theo trong hành trình hoạt động của nhóm.

