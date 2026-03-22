Jimin điên rồi: Đẹp tới nỗi leo ngay top trending, màn lột xác này phải phong “đỉnh nhất 2026”

BTS The Comeback Concert | Arirang chính thức diễn ra tại Quảng trường Gwanghwamun, địa điểm mang tính biểu tượng giữa lòng Seoul. Sau gần 4 năm kể từ kỷ nguyên Proof (2022), 7 thành viên BTS cuối cùng cũng tái hợp trên cùng một sân khấu, mang đến bữa tiệc âm nhạc, trình diễn và cảm xúc được người hâm mộ mong chờ bấy lâu.

Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô hoành tráng, setlist bùng nổ và bầu không khí đậm màu sắc văn hóa Hàn Quốc, concert còn khiến khán giả mãn nhãn với phần tạo hình được đầu tư kỹ lưỡng cho từng thành viên. Trong đó, một trong những gương mặt gây ấn tượng mạnh nhất chính là Jimin. Nam thần tượng thu hút mọi ánh nhìn không chỉ nhờ màn lột xác rõ rệt về ngoại hình với diện mạo sắc nét, cuốn hút hơn, mà còn bởi outfit sân khấu đẹp mắt, kết hợp hài hòa giữa nét mềm mại, nghệ sĩ và tinh thần thời trang đầy quyền lực.

Jimin xuất hiện trên sân khấu với outfit mang đậm tinh thần high fashion pha lẫn chất thơ đặc trưng, được NTK Songzio lấy cảm hứng từ hình tượng thơ nhân - Poet. Anh diện áo trắng tối giản bên trong, kết hợp cùng chiếc jacket giáp hai lớp tái hiện vẻ mềm mại, uyển chuyển đặc trưng của hanbok, đồng thời mang theo nét rực rỡ đậm chất Á Đông. Qua thiết kế này, cảm xúc tinh tế và khí chất nghệ sĩ của Jimin được diễn giải bằng mỹ học truyền thống Hàn Quốc. Thiết kế phom dáng lửng màu đen ánh nhũ, bề mặt lấp lánh nhẹ và phần tua rua ở gấu áo tạo hiệu ứng chuyển động bắt mắt mỗi khi trình diễn, vừa thanh lịch vừa bay bổng đúng với hình tượng "thi nhân" mà concept hướng tới.

Đi cùng đó là mẫu quần skirt-pants xẻ dọc phom rộng với bề mặt bóng mượt, tạo cảm giác như sự giao thoa giữa quần hanbok cách tân và thời trang sân khấu đương đại. Tổng thể outfit không quá phô trương nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ chất liệu, phom dáng và độ rủ đẹp mắt, giúp Jimin toát lên vẻ cuốn hút rất riêng giữa sân khấu hoành tráng.

Điểm khiến giao diện của Jimin thêm phần "lột xác" ấn tượng còn nằm ở kiểu tóc sáng màu nổi bật. Mái tóc vàng tro với độ dài vừa chạm gáy được cắt layer nhẹ, tạo độ phồng tự nhiên và cảm giác bồng bềnh, lãng tử. Phần mái rủ trước trán giúp gương mặt anh trông mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo, cuốn hút khi lên sân khấu. Sắc tóc sáng không chỉ làm bật làn da mà còn khiến tổng thể visual của Jimin trở nên nổi bần bật dưới ánh đèn concert. Kết hợp với biểu cảm trình diễn giàu cảm xúc và thần thái tự tin, kiểu tóc này mang đến cho nam idol diện mạo vừa phóng khoáng, nghệ sĩ, vừa có chút nổi loạn rất hợp với màn tái xuất lần này.

Trước đây, Jimin vốn không phải là thành viên được nhắc đến nhiều khi nói về thế mạnh visual trong BTS. Nam idol sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét mềm và vóc dáng gầy bé, nên việc chinh phục những outfit cầu kỳ hoặc phom dáng quá nặng đô đôi khi không hề dễ dàng. Cũng vì body nhỏ và khung người thanh mảnh, Jimin có lúc dễ bị trang phục "nuốt dáng", nhất là với các thiết kế nhiều lớp hoặc thiên về cấu trúc mạnh. Thế nhưng chính lần trở lại này lại cho thấy sự khác biệt rõ rệt: từ thần thái, cách làm tóc đến khả năng cân đồ của anh đều thăng hạng đáng kể, giúp tổng thể visual trở nên nổi bật, sắc nét và tạo hiệu ứng sân khấu ấn tượng hơn hẳn.

Những kiểu tóc lãng tử trước đây của Jimin còn khá an toàn, chưa tạo được sự bùng nổ cho Jimin.