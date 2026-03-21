Khó hiểu cực độ với bộ ảnh siêu sao Gen Z mang ghế nhựa ra đứng giữa biển

British Vogue số tháng 4/2026 vừa công bố gương mặt trang bìa là Olivia Rodrigo. Ở tuổi 23, cô được tạp chí danh giá này tôn vinh là một trong những ngôi sao đột phá lớn nhất thập kỷ, "pop’s new romantic" - một ca nhạc sĩ khiến thế giới phải xiêu lòng. Bộ ảnh với sự đồng hành từ thương hiệu Givenchy, thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Laura Jane Coulson và stylist Jorden Bickham.Tuy nhiên, thay vì những lời tán dương, ảnh bìa Vogue Anh tháng này này lại đứng trước làn sóng chê bai dữ dội. Tâm điểm của mọi sự chỉ trích không nằm ở trang phục, mà là concept "bỏ quên lý trí" của tạp chí Anh khi để nữ ca sĩ tạo dáng trên một chiếc ghế nhựa ọp ẹp giữa bờ cát.

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực tại bãi biển California, concept chụp được Vogue lựa chọn là để Olivia Rodrigo đứng chơi vơi bằng một chân trên chiếc ghế nhựa màu đen. Bức hình cho thấy chiếc ghế trông khá đơn điệu, giống loại ghế nhựa thường thấy trong các phòng học hoặc các sự kiện tạm thời.

Dưới phần bình luận, netizen chê bai tơi tả với thái độ thẳng thắn:

- Chuyện gì xảy ra với chiếc ghế nhựa kiểu phòng học ở bãi biển vậy?

- Cái bìa này trông quá nghiệp dư.

- Ai đã duyệt cái này vậy

- Giống hệt bài tập về nhà môn nhiếp ảnh ở trường. Olivia rất đẹp nhưng các bạn đã làm cô ấy trông thật tệ với cái bìa này.

Thậm chí, có netizen còn soi kỹ đến mức chê bai lỗi chỉnh sửa ảnh nghiệp dư: "Cái ghế thì ok nhưng chuyện gì xảy ra với phần tóc trông được chỉnh sửa tệ hại trước chữ G vậy".

Không chỉ cư dân mạng, tấm ảnh bìa này còn vấp phải sự chê trách gay gắt từ chính giới mộ điệu và các nhà phê bình thời trang. Hanan Besovic (@ideservecouture) - một fashion blogger nổi tiếng với những bài đánh giá sắc sảo đã bày tỏ sự thất vọng tột cùng trên mạng xã hội. Dù thừa nhận rất thích Olivia Rodrigo và cả bộ Givenchy của Sarah Burton cô đang mặc nhưng ông cho rằng bìa tạp chí này là một thảm họa về concept.

"Tôi đang cố nghĩ cách bắt đầu bài review này sao cho Chúa không giận mình, nhưng thật khó quá" - Hanan bắt đầu đầy ngán ngẩm. Anh đã mượn chính tên bài hát của Olivia để ví von về sự xuống dốc của tạp chí: "Bài 1 Step Forward, 3 Steps Back là bài hát yêu thích nhất của tôi. Và đó cũng là cảm giác của tôi về British Vogue. Một bước tiến, ba bước lùi. Thêm ba bước lùi nữa. Lần này chắc phải lùi tận bảy bước. Nói tóm lại là không ổn chút nào."

Anh thẳng thừng chê bai rằng concept này vô cùng đơn điệu và sến sẩm: "Cái ghế mượn từ đoàn phim để chụp hình không cứu vãn được gì. Nhân tiện, ai đã nghĩ ra concept này vậy nhỉ? Tôi không hiểu sao lại nảy ra ý tưởng này nữa. Chưa nói đến chuyện nó lại được duyệt nữa chứ."

Fashion blogger Hanan Besovic thẳng thừng chê bai trang bìa Vogue của Olivia Rodrigo.

Hanan cho rằng trang bìa của không có cái nhìn cá nhân nào và chẳng có gì đáng nhớ, dù Olivia là một cô gái xinh đẹp, tài năng và có phong cách đơn giản nhưng không đơn giản đến mức này. Blogger này cũng kêu gọi các tạp chí Vogue "làm ơn bỏ ngay mấy concept bãi biển đi".

Thành công của Olivia Rodrigo trong vai trò là "siêu sao breakout lớn nhất thập kỷ" theo Vogue là điều không thể phủ nhận, nhưng trang bìa này dường như đang bị dư luận coi là một sự phô diễn concept thất bại và kém sang cho một thương hiệu Givenchy đẳng cấp lẫn cá tính đáng ra phải được toả sáng hơn của giọng ca Vampire.

