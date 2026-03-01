Rosé - cô gái bị chê mặc xấu ở show Saint Laurent hôm đó - đang khiến người ta "phát điên"

CR Fashion Book không phải là cái tên xuất hiện đại trà trên các sạp báo hàng tuần, được sáng lập bởi "bà trùm" Carine Roitfeld - cựu Tổng biên tập Vogue Pháp, tờ tạp chí này chỉ phát hành 2 số mỗi năm, được coi là một tác phẩm nghệ thuật sưu tầm hơn là một ấn phẩm thông tin thuần túy. Mới đây, Rosé đã trở thành chủ nhân trang bìa cho Issue 28 với chủ đề "Reinvention" (Sự tái định nghĩa).

Ảnh CR Fashion Book

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Daniel Sachon và bàn tay stylist Ras Bartram, Rosé đã thể hiện trọn vẹn tinh thần bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Saint Laurent qua những khung hình choáng ngợp. Từ mái tóc, biểu cảm đến dáng hình, giọng ca 29 tuổi khiến công chúng đồng lòng công nhận: Không ai khác, Rosé chính là hiện thân toàn diện của người phụ nữ Saint Laurent, ít nhất là đến thời điểm này.

Trong những chiếc váy bán xuyên thấu sặc sỡ của Saint Laurent SS26, Rosé trên CR Fashion Book lần này mang đến một cái nhìn thị giác nơi sự rực rỡ đan xen cùng những khoảnh khắc riêng tư và tĩnh lặng. Bộ ảnh cũng là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm sự nghiệp của Roseanne Park cùng BLACKPINK. Từ những cô gái trẻ hồn nhiên trở thành hiện tượng toàn cầu, Rosé chia sẻ rằng, tất cả họ đã đổ dồn mọi tâm huyết vào thanh xuân để đạt được những thành tựu vô tiền khoáng hậu.

Tuy nhiên, ở chương tiếp theo này, người ta đang dần thấy một Rosé tự do hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ và đánh giá "nhạt nhoà". Với việc phát hành album solo rosie , cô chia sẻ về khao khát được vẽ ra một thế giới mà ở đó nhân vật chính đi qua những cung bậc cảm xúc vụn vỡ nhất. Những thành công chưa có tiền lệ cho thấy nỗ lực của giọng ca On The Ground trong việc xây dựng đế chế của riêng mình trong thập kỷ tới:

"Tôi cảm thấy thế giới này giống như một viên ngọc trong tay mình. Quan trọng là ở quyết định, tôi muốn bước đi nhanh hay chậm mà thôi..."

Qua những chia sẻ chân tình với CR về hành trình 10 năm bên cạnh BLACKPINK, Rosé thú nhận rằng sự hào nhoáng đó là những đóa hồng đầy gai, nơi có những nỗi đau âm thầm và sự tiến hóa không ngừng nghỉ. Những khung hình đa sắc màu mà cũng nhiều nốt trầm tư với nhà mốt Pháp là đại diện cho câu chuyện của một tâm hồn nghệ sĩ rộn ràng, đầy chiều sâu và nhiều góc tối.

Sự "tái định nghĩa" (Reinvention) mà CR Fashion Book nhắc đến chính là: Một Rosé không còn bị đóng khung trong những kỳ vọng, một cô gái biết cách biến những chỉ trích thành chất liệu nghệ thuật và khiến cả thế giới phải "phát điên" mỗi lần tái xuất.