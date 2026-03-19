Louis Phạm vs Huyền 2K4: Chuyện "Ai Tây trước? Ai sang hơn?" khiến dân mạng rùm beng

Không thể phủ nhận, xu hướng "Tây hoá" đang ngày càng được phái đẹp Việt ưa chuộng. Nếu như suốt nhiều năm, làn da trắng vẫn là tiêu chuẩn vàng khó lay chuyển, thì hiện tại, một hệ thẩm mỹ đối lập lại đang dần chiếm sóng. Không còn là cuộc đua làm trắng, ngày càng nhiều cô gái lựa chọn làn da nâu, makeup đậm, khai phóng hình ảnh kiểu Âu Mỹ - điều mà cư dân mạng vẫn quen gọi là "tone Tây". Với những cái tên tiêu biểu như Phương Ly, Khánh Huyền (Huyền 2K4), Louis Phạm hay mới nhất là Xoài Non, câu chuyện phong cách cá nhân bỗng được thổi bùng lên thành drama xoay quanh 2 cô nàng Gen Z: Louis và Khánh Huyền.

Cụ thể, trong một buổi livestream, Louis Phạm được nhận xét: "Giống Khánh Huyền vậy?" Trước câu hỏi này, cô nàng thẳng thắn đáp lại: "Huyền kém mình một tuổi, mình sinh trước. Chắc hai đứa nét cũng hơi giống, mình đi theo tone Tây này đã quá lâu rồi."

Phát ngôn của Louis Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý kéo theo nhiều ý kiến tranh luận về việc: Ai Tây trước, ai Tây hơn? Và ai mới là người thực sự phù hợp với thẩm mỹ này? Mỗi luồng quan điểm gọi tên một cô gái kèm những lý lẽ cá nhân vẫn chưa có hồi kết.

Cư dân mạng liên tục thể hiện quan điểm xoay quanh phong cách của 2 cô nàng "tone Tây" hot nhất lúc này.

Đầu tiên phải làm rõ "tone Tây" không chỉ là màu da, đó là một phần của làn sóng thẩm mỹ lớn hơn thường được gọi tên bằng khái niệm Clean girl aesthetic. Xu hướng này bùng nổ từ TikTok và Instagram khoảng năm 2021 và nhanh chóng trở thành "công thức" của một thế hệ phụ nữ trẻ, đề cao sự tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng tự nhiên từ diện mạo cho đến lối sống.

Một "clean girl" điển hình không cần lớp makeup dày thay vào đó là làn da bóng khoẻ (dewy skin), lớp nền mỏng như không, đôi môi căng mọng bởi son bóng tone trầm và đường viền môi được kẻ sắc đậm. Kiểu tóc sleek bun búi gọn gần như trở thành đặc trưng, kết hợp với trang phục tone màu trung tính, ưu tiên form dáng thoải mái, giao thoa giữa sporty và thanh lịch.

Không dừng lại ở ngoại hình, clean girl còn gắn với hình ảnh một cô gái sống kỷ luật: Dậy sớm, tập luyện, skincare kỹ lưỡng, uống nước ép, ăn đồ healthy. Tất cả tạo nên một hình mẫu phụ nữ có gu thẩm mỹ rõ ràng và lifestyle nhất quán, được đại diện bởi những cái tên Hollywood như Hailey Bieber, Kendall Jenner hay Zendaya...

Những cô nàng "tone Tây" với cách ăn mặc, makeup và lifestyle lành mạnh ngày nay là một phần của làn sóng clean girl aesthetic (Ảnh Pinterest).

Quay lại câu chuyện của Louis Phạm, có thể thấy hành trình theo đuổi "vibe Tây" của cô không phải là một bước chuyển đột ngột. Xuất thân là vận động viên thể dục dụng cụ, cô nàng sớm xây dựng hình ảnh năng động, khoẻ khoắn. Sau khi giải nghệ ở tuổi 20, Louis thường xuyên xuất hiện tại Mỹ, từ du lịch, trải nghiệm đến sáng tạo nội dung, môi trường thực tế đủ để cô nàng nuôi lớn lifestyle phương Tây một cách tự nhiên.

Về thời trang, Louis Phạm trung thành với mái tóc tẩy bạch kim trong nhiều năm, kết hợp phong cách gợi cảm pha sporty chic. Việc dần chuyển sang màu da ngăm vào năm 2025 giống như một bước hoàn thiện cuối cùng. Xét về tổng thể, hình tượng của Louis là một quá trình tích luỹ lâu dài, nên không tạo cảm giác quá choáng ngợp cho công chúng khi tiếp nhận.

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Trong khi đó, Huyền 2K4 lại có một cú rẽ hướng rõ rệt. Ở giai đoạn 19, đôi mươi, với việc sở hữu vóc dáng cao ráo, làn da trắng, mái tóc dài và đặc biệt là 3 vòng nóng bỏng, Huyền 2K4 từng khiến những người theo dõi "say như điếu đổ" với những khung hình ngọt ngào có thể ví như mang bóng dáng Jang Won Young. Vì lẽ đó, khi người đẹp này đột ngột rũ bỏ màu sắc "nàng thơ Hàn Quốc" để quay ngoắc chạy theo thẩm mỹ clean girl vào giữa 2024 là điều khiến netizen không khỏi hụt hẫng, mất kết nối với con người cũ mà họ từng yêu thích.

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Tủ đồ của Huyền cũng thay đổi đáng kể, từ những bộ cánh streetwear trendy sang kiểu trang phục ôm sát, đậm tinh thần thể thao như biker shorts, legging... hoàn hảo cho công cuộc xây dựng lối sống lành mạnh. Đặc biệt là những bộ váy ren, hoạ tiết báo đốm, những thiết kế này không chỉ khéo léo tôn được đường cong mà còn đòi hỏi một thần thái tự tin, trưởng thành hơn của người mặc, mặt khác cũng dễ sinh ra phản ứng trái chiều.

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ảnh IGNV

Ở tuổi 22 - 23, cả Huyền 2K4 và Louis Phạm đều còn rất trẻ để đóng khung bản thân trong một hình tượng nhất định. Hành trình tìm kiếm phong cách cá nhân luôn cần có thử nghiệm, các cuộc dạo chơi đôi khi mang theo sai lầm và nhiều phen đập đi xây lại. Những góp ý nếu có, hãy nên dừng lại ở sự văn minh và thấu hiểu. Thay vì công kích hay làm tổn thương những người trong cuộc bằng so sánh độc hại, có thể nhìn nhận đây là một phần thú vị trong cuộc chơi thời trang của những cô gái trẻ bản lĩnh và giàu trải nghiệm.