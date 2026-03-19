Thế nào là đỉnh cao mix đồ tối giản, chị em nên tham khảo ngay style của siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới

Không cần những bộ đồ cầu kỳ hay layering phức tạp, phong cách mùa hè của Kendall Jenner luôn xoay quanh các món đồ cơ bản nhưng được phối khéo léo. Điểm chung là sự tối giản, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng rất riêng. Dưới đây là 4 công thức dễ áp dụng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ dạo phố đến đi cà phê hay du lịch.

Áo hai dây và chân váy midi

Công thức đầu tiên mang đến cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Áo hai dây giúp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng, đồng thời tôn lên phần vai và cổ thanh thoát. Khi kết hợp với chân váy midi, tổng thể trở nên cân đối và kín đáo hơn, không quá gợi cảm nhưng vẫn rất cuốn hút.

Điểm mấu chốt của set đồ này nằm ở chất liệu và màu sắc. Kendall thường chọn các gam màu trung tính như trắng, be, đen hoặc pastel dịu nhẹ. Chân váy midi có thể là dáng suông, xếp ly hoặc ôm nhẹ tùy sở thích, nhưng nên ưu tiên chất vải mềm, rủ để tạo độ bay. Một đôi sandal quai mảnh hoặc giày bệt là đủ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch.

Áo lửng và quần jeans

Áo lửng (crop top) là món đồ không thể thiếu trong mùa hè, và khi kết hợp với quần jeans, bạn sẽ có ngay một set đồ trẻ trung, năng động mà không kém phần thời thượng. Kendall thường chọn những chiếc áo lửng đơn giản, ít họa tiết, ôm vừa phải để tạo sự gọn gàng.

Quần jeans đi kèm thường là dáng cạp cao, giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Dáng ống đứng hoặc ống rộng nhẹ đều phù hợp, tùy vào phong cách cá nhân. Với set đồ này, bạn có thể đi cùng sneaker hoặc sandal đế bệt để tăng tính năng động hoặc đổi sang giày cao gót nếu muốn trông chỉn chu hơn.

Điều đáng học hỏi là cách tiết chế phụ kiện. Chỉ cần một chiếc kính mát, túi xách nhỏ và thắt lưng đơn giản là đủ tạo điểm nhấn.

Áo tank top và quần jeans

Nếu yêu thích sự tối giản tuyệt đối, áo tank top và quần jeans là lựa chọn gần như "an toàn" nhưng không bao giờ nhàm chán. Tank top mang lại cảm giác khỏe khoắn, đặc biệt phù hợp với những ngày nắng gắt.

Kendall thường ưu tiên các thiết kế tank top trơn, ôm sát hoặc dáng vừa, kết hợp với quần jeans xanh cổ điển. Sự kết hợp này tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong việc tạo nên vẻ ngoài hiện đại và dễ ứng dụng.

Để nâng tầm set đồ, bạn có thể chú ý đến phom dáng của jeans – ống suông hoặc hơi rộng sẽ giúp tổng thể trông "high fashion" hơn so với skinny jeans truyền thống. Một đôi giày loafer, sandal hoặc thậm chí dép xỏ ngón cũng có thể đi cùng, tùy vào hoàn cảnh.

Áo thun và quần jeans

Đây là công thức cơ bản nhất nhưng cũng dễ ứng dụng nhất. Áo thun và quần jeans gần như có mặt trong tủ đồ của mọi người, và cách Kendall phối chúng cho thấy sự khác biệt nằm ở chi tiết.

Áo thun nên có form dáng vừa vặn, không quá rộng cũng không quá bó. Bạn có thể sơ vin toàn bộ hoặc sơ vin một phần để tạo cảm giác tự nhiên hơn. Quần jeans vẫn là kiểu cạp cao, giúp tổng thể gọn gàng và tôn dáng.

Để tránh nhàm chán, Kendall thường chọn áo thun màu trắng hoặc đen – hai gam màu cơ bản nhưng dễ phối. Khi cần tạo điểm nhấn, cô thêm vào một chiếc áo sơ mi mỏng hoặc blazer nhẹ, vừa chống nắng vừa tăng độ "chất" cho trang phục.

Phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng. Một chiếc túi da nhỏ, kính mát và giày đơn giản có thể khiến set đồ trở nên hoàn chỉnh mà không cần thêm quá nhiều chi tiết.

