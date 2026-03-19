Diện giày 2 triệu, Kim Kardashian ngã ngửa trên hè phố

Kim Kardashian đã khiến dư luận xôn xao tại bữa tiệc Vanity Fair Oscar Party 2026 diễn ra vào ngày 15/3/2026 tại Los Angeles County Museum of Art (LACMA), không chỉ bởi vẻ đẹp lộng lẫy mà còn vì khoảnh khắc "ngã ngửa" đầy hài hước trước khi bước vào thảm đỏ.

Nữ doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình thực tế 45 tuổi đã diện một chiếc váy dạ hội Gucci lấp lánh màu vàng kim, nằm trong BST Fall/Winter 2026 của nhà thiết kế Demna vừa được trình làng cách đây ít lâu. Chiếc váy ôm sát cơ thể, form-fitting tôn lên đường cong hoàn hảo, được phủ lớp sequin và chất liệu ánh kim rực rỡ, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn flash như một bức tượng vàng sống động. Đây là thiết kế kín đáo nhưng mang phong cách táo bạo, đầy sexy gợi nhớ đến hình ảnh Kim năm 2016 nhưng được nâng cấp hiện đại hơn.

Kết hợp với váy là đôi giày platform Pleaser cao tới 8 inch (khoảng 20 cm), kiểu giày cao gót đế dày đặc trưng của thương hiệu Pleaser – thường thấy trong các show diễn hoặc phong cách fetish, với phần mũi vuông độn và gót siêu cao giúp tăng chiều cao ấn tượng nhưng cũng cực kỳ thử thách khả năng giữ thăng bằng. Được biết, mẫu giày màu vàng kim loại này có giá 80 USD (khoảng 2 triệu đồng) - một cái giá có thể nói là khá rẻ so với tổng thể outfit của mỹ nhân 8X.

Đôi giày có giá khoảng 2 triệu đồng của Pleaser được Kim Kardashian diện cùng với chiếc váy ôm sát.

Tuy nhiên, chính đôi giày "quái vật" này đã khiến Kim gặp sự cố: Trong clip hậu trường đăng trên TikTok, cô đang đi trên lối đi ngoài trời thì mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau và suýt rơi vào bụi cây xanh bên đường. Kim hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy, cười lớn và bình tĩnh tiếp tục di chuyển. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral, lan truyền trên khắp các mạng xã hội, nhận hàng loạt bình luận hài hước kiểu "Kim ngã nhưng vẫn serve", "Đôi giày 20cm không đùa được đâu!".

Dù vậy, sau tai nạn nhỏ, Kim vẫn xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái hoàn hảo: mái tóc bob ngắn rối tự nhiên (clavi-cut) ôm vai, makeup mắt khói đậm, son nude và đặc biệt là cặp kính áp tròng màu xanh xám khiến cô gần như trông không nhận ra so với hình ảnh quen thuộc.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Kim Kardashian diện cao gót của thương hiệu khá bình dân này tại những sự kiện tầm cỡ. Nữ doanh nhân sinh năm 1980 đã từng slay với mẫu giày Pleaser Platform này tại Met Gala 2022 và 2024. Có thể nói, vì sở hữu chiều cao khá khiêm tốn nên việc Kim chọn đôi giày "cà kheo" này là lựa chọn tất yếu để cân được các outfit váy dạ hội dài. Nhưng cũng chính combo váy bó sát và giày cao cũng khiến cô vô cùng vất vả trong việc di chuyển, đặc biệt là khi gặp "kiếp nạn" bậc thang tại Met Gala.

Tại Met Gala 2024, để cho gót giày không vướng vào những chi tiết trang trí kim loại cũng như phần lưới của váy, Kim đã chọn đôi giày Pleaser Platform phiên bản không gót.

Mẫu giày platform cao chót vót màu trong suốt này cũng được cô diện tại Met Gala 2022.

Đặc biệt, chính sự cố này của Kim Kardashian cũng khiến nhiều người réo tên Kylie Jenner tại Met Gala 2025. Dù không bị ngã nhưng Kylie cũng đã phải chịu tình huống dở khóc dở cười khi bị kẹt chân trong chính đôi cao gót Ferragamo của mình. Nguyên nhân do cô sử dụng băng dính/keo chuyên dụng để cố định chân theo lời khuyên của GĐST Ferragamo - Maximilian Davis - nhằm tạo sự thoải mái khi di chuyển.