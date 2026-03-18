Mỹ nam khiến Jisoo mê mẩn: Từ mặt tới thân hình đều nức nở, đôi mắt hổ phách chỉ 5% thế giới có được

Dù chỉ xuất hiện với vai trò cameo, Seo Kang Joon vẫn nhanh chóng trở thành cái tên được bàn tán rầm rộ, thậm chí độ thảo luận hot không hề kém cạnh cặp đôi chính Jisoo và Seo In Guk. Với visual ngọt ngào, gương mặt điển trai chuẩn “nam thần” cùng vóc dáng cao ráo nổi bật, mỹ nam sinh năm 1993 khiến từng khung hình có sự xuất hiện của mình trở nên cuốn hút hơn hẳn. Không chỉ cộng đồng mạng “đổ gục” trước màn cameo này, ngay cả đến Jisoo cũng như 1 "fangirl" chính hiệu khi chia sẻ hình ảnh của Seo Kang Joon nhiều nhất trên trang Instagram cá nhân. Điểm đặc biệt này đã khiến dân tình vô cùng thích thú, mong muốn vào 1 màn hợp tác trong tương lai của cặp đôi.

Nhiều người hâm mộ còn phát hiện Seo Kang Joon xuất hiện sương sương trên Instagram của Jisoo cỡ 10 lần. (Ảnh: Instagram)

Một trong những điểm khiến người nhìn ấn tượng ngay với Seo Kang Joon ngay từ ánh nhìn đầu tiên chính là đôi mắt hổ phách đặc trưng – chi tiết giúp visual của nam diễn viên trở nên khác biệt giữa dàn mỹ nam Hàn Quốc. Ánh mắt của anh mang sắc vàng nâu ấm áp, khi lên hình thường ánh lên màu mật ong rất nổi bật dưới ánh đèn hoặc ánh nắng. Màu mắt này vốn khá hiếm, chỉ khoảng 5% dân số thế giới sở hữu tự nhiên, vì vậy càng khiến gương mặt của Seo Kang Joon thêm phần cuốn hút và dễ nhận diện. Thậm chí, trong 1 khảo sát vào năm 2020 có sự tham gia của 11 chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc, Seo Kang Joon đã được bầu top 1 mỹ nam sở hữu đôi mắt đẹp nhất trong làng giải trí, vượt qua cả nhiều nam thần như V hay Cha Eun Woo.

Đôi mắt hổ phách cực hiếm giúp visual của Seo Kang Joon thêm phần bùng nổ. (Nguồn: TikTok)

Đôi mắt của nam diễn viên cũng được xem là 1 trong những tiêu chuẩn thẩm mỹ Hàn Quốc.

Ngoài đôi mắt hổ phách hàng hiếm, Seo Kang Joon còn sở hữu gương mặt có tỷ lệ rất hài hòa. Nam diễn viên có vầng trán rộng, sống mũi cao và thẳng, kết hợp cùng khuôn mặt nhỏ gọn tạo nên tổng thể visual vừa ngọt ngào nhưng vẫn nam tính, cuốn hút. Phần đường viền hàm gọn gàng cùng đôi môi đầy đặn, kết hợp cùng làn da sáng giúp nam diễn viên "đốn tim" mọi ánh nhìn.

Visual đẹp như tượng tạc của Seo Kang Joon. (Ảnh: Instagram)

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m83, Seo Kang Joon càng ghi điểm nhờ vóc dáng săn chắc và bờ vai rộng vạm vỡ. Thể hình săn chắc giúp nam diễn viên dễ dàng nổi bật trong mọi khung hình, đặc biệt khi diện những bộ suit hay trang phục mang phom dáng gọn gàng, giúp tăng thêm sức hút cho ngoại hình của mỹ nam xứ Hàn. Anh thường theo đuổi phong cách nam tính và lịch lãm khi đi sự sự kiện, nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, tối giản ở đời thường. Chính cách ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng tinh tế này giúp hình ảnh của Seo Kang Joon luôn trông gần gũi, cuốn hút và dễ tạo thiện cảm với khán giả.

Vóc dáng vạm vỡ của nam thần xứ Hàn. (Nguồn: Instagram)