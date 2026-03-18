"Thiên nga trắng" hot nhất Oscar 2026: Một gương mặt biến dạng lại thu hút hơn 13 triệu lượt xem

Vẫn như thường lệ, Oscar 2026 trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của toàn cầu khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ. Không khí rực rỡ của một trong những lễ trao giải lớn nhất hành tinh khiến mỗi khoảnh khắc tại sự kiện đều trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giữa dàn sao hạng A của Hollywood, cái tên đang nhận được lượng tương tác khủng lại là Nikki Lilly – một YouTuber, người dẫn chương trình và nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng người Anh.

Dù chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi ở đoạn video Glambot quen thuộc trên thảm đỏ, Nikki Lilly vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ. Với biểu cảm tự tin, thần thái rạng rỡ cùng cách tạo dáng chuyên nghiệp, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về hàng loạt lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vẫn đủ để Nikki tỏa sáng giữa một “rừng” ngôi sao tại Oscar năm nay.

Đoạn video của Nikki tại Oscar hút hơn 13 triệu lượt xem. (Nguồn: eentertainment)

Nikki Lilly lựa chọn một thiết kế đầm dạ hội tông trắng mang vẻ đẹp thanh thoát và giàu tính tạo hình. Bộ váy đến từ thương hiệu LÙCHEN, phom ôm gọn phần thân trên đổ dần xuống chân váy dài với kỹ thuật xếp li mềm, tạo chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước di chuyển. Thiết kế quai váy vòm là điểm nhấn thị giác nổi bật khi được xử lý bề mặt bằng những lớp appliqué mô phỏng lông vũ, xếp chồng theo cấu trúc ba chiều để tạo hiệu ứng nổi khối, làm nổi bật xương quai xanh đồng thời mang đến vẻ đẹp thanh mảnh và nữ tính cho người mặc.

Một vài chi tiết chấm màu vàng nhạt và xám được đính rải rác trên thân váy như những điểm nhấn thị giác tinh tế, tránh cảm giác đơn sắc cho tổng thể. Kết hợp cùng mái tóc đỏ gợn sóng bồng bềnh và layout trang điểm tông nude, diện mạo của Nikki mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ấn tượng trên thảm đỏ sự kiện danh giá.

Nikki Lilly xuất hiện tại Oscar với thiết kế tinh khôi mô phỏng một bộ cánh lông vũ. (Nguồn: Instagram)

Netizen tấm tắc khen ngợi cho diện mạo cũng như mẫu váy Nikki Lilly diện.

Nikki được biết đến rộng rãi nhờ kênh YouTube cá nhân nơi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, làm đẹp, thời trang cũng như những câu chuyện truyền cảm hứng. Từ nhỏ, Nikki Lilly đã phải sống chung với một căn bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến cấu trúc khuôn mặt, tuy nhiên cô luôn chọn cách đối diện tích cực và dùng tiếng nói của mình để nâng cao nhận thức về sự khác biệt ngoại hình.

Không chỉ hoạt động mạnh trên mạng xã hội, Nikki còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, tham gia các chiến dịch thiện nguyện, sự kiện giải trí và được vinh danh với nhiều giải thưởng dành cho người trẻ có sức ảnh hưởng. Với tinh thần lạc quan cùng năng lượng tích cực, Nikki Lilly trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.