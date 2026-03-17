Đại tiệc thời trang Met Gala 2026 công bố khách mời: Lisa năm nay đã ở vị thế khác

Dù danh sách khách mời đầy đủ của Met Gala vẫn luôn được giữ bí mật đến tận phút chót, nhưng sức nóng của sự kiện năm nay đã bắt đầu lan tỏa từ khi những cái tên đầu tiên trong hội đồng chủ trì và khách mời danh dự dần lộ diện trên tài khoản Instagram chính thức của hội đồng Met. Được mệnh danh là "đêm hội lớn nhất của làng mốt", Met Gala 2026 sẽ chính thức diễn ra vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York), hứa hẹn một đêm tiệc mãn nhãn của những tư duy sáng tạo trẻ và các biểu tượng đương đại.

Với dress code “Fashion Is Art” đây là lời mời gọi các ngôi sao hãy tiếp cận thời trang như một tác phẩm nghệ thuật hiện hữu. Chủ đề này nhằm tôn vinh triển lãm mới của Viện Trang phục mang tên "Costume Art", nơi những bộ cánh được đặt ngang hàng với các kiệt tác hội họa và điêu khắc.

Lisa và Rosé: Hai bông hồng K-pop đầu tiên được gọi tên

Với một phần danh sách khách mời vừa lộ diện, các đại diện châu Á nói chung và K-pop nói riêng gọi tên 2 cái tên BLACKPINK: Lisa và Rosé. Trong đó, Lisa năm nay không chỉ góp mặt với tư cách khách mời mà còn chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Chủ trì (Host Committee). Với việc Louis Vuitton là nhà mốt chủ trì, "nàng thơ" Lisa hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mang tính biểu tượng. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Rosé - một biểu tượng thời trang khác của K-pop cũng hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hích truyền thông cực lớn, khẳng định vị thế không thể lay chuyển của các ngôi sao châu Á tại trung tâm văn hóa thế giới.

Dàn Co-chairs quyền lực và những ẩn số thú vị

Năm nay, "Queen Bey" Beyoncé sẽ trở lại Met Gala đồng thời đảm nhận vai trò Đồng chủ tịch (Co-chair), trực tiếp tham gia vào việc tuyển chọn danh sách khách mời và định hình không khí cho đêm tiệc. Giới chuyên môn dự đoán cô sẽ xuất hiện lộng lẫy trong những món trang sức cao cấp từ Tiffany & Co. - thương hiệu mà cô là Đại sứ toàn cầu. Danh sách Co-chair cùng với Anna Wintour còn có sự góp mặt của những tên tuổi kỳ cựu như Venus Williams và Nicole Kidman.

Ở cùng vị trí với Lisa "IT Girl" thế hệ mới Sabrina Carpenter cũng đã xác nhận tham gia với tư cách thành viên của Hội đồng Danh dự. Sau những màn xuất hiện ấn tượng trong trang phục Louis Vuitton hay Oscar de la Renta trước đó, trang phục của "nữ vương nhạc Pop" thế hệ mới đang là một ẩn số thú vị.

Dù chưa chính thức xác nhận, nhưng những gương mặt "thân quen" của Met Gala như Kendall Jenner và Zendaya đang nằm trong danh sách gần như chắc chắn sẽ xuất hiện. Với lịch sử 10 năm chưa từng vắng bóng, Kendall vừa diện thiết kế Chanel tại tiệc hậu Oscar, khiến nhiều người kỳ vọng cô sẽ tiếp tục mối lương duyên này trên bậc thềm Met.

Ngôi sao của mọi bữa tiệc thời trang - Zendaya dù đang bận rộn với lịch trình quảng bá phim The Drama và các phần tiếp theo của Dune hay Spider-Man, sức hút từ "nữ hoàng thảm đỏ" vẫn là thứ mà Ban tổ chức Met Gala 2026 chắc chắn không muốn bỏ lỡ.