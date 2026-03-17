Hào quang chàng thơ tắt lịm: Timothée Chalamet được khuyên hãy tháo chạy khỏi Kylie Jenner!

Lễ trao giải Oscar 2026 vừa qua không chỉ là một kỷ niệm buồn về mặt giải thưởng đối với Timothée Chalamet mà còn là một nốt trầm cho những ai từng yêu mến vẻ đẹp lãng tử của nam diễn viên Call Me by Your Name. Trên hàng ghế đầu, người ta thấy một Timothée "trắng tay" đúng nghĩa: không tượng vàng, không lời ca tụng, nam diễn viên bị mỉa mai rằng thứ duy nhất anh có trong tay lúc ấy chỉ là cô bạn gái tỷ phú nóng bỏng.

Thêm một lần nữa sự tay trong tay xuất hiện của Timothée Chalamet và Kylie Jenner bị bàn tán, đặc biệt là trong bối cảnh nam diễn viên đang vấp tranh cãi trong sự nghiệp (Ảnh Getty Images).

Không chỉ bị bủa vây bởi những màn chế giễu sự nghiệp với tư cách một diễn viên, một thực tế khác cũng đang dần hiển hiện chính là thời trang và phong cách của chàng thơ Hollywood đã rơi vào lụi tàn một cách khó hiểu. Diện một bộ suit phẳng phiu trên thảm đỏ, điều đọng lại trong mắt công chúng về Timothée Chalamet chỉ là người đàn ông mệt mỏi, thần sắc tối tăm như thể đang gồng mình hoàn thành xong công việc.

Bộ suit trắng từ Givenchy gợi nhớ đến hình ảnh của nam diễn viên ở Oscar 2018 vào 8 năm trước, nhưng thần thái giờ đây đã ở 2 phiên bản đối lập (Ảnh @viewsfrance).

Khi biểu tượng thời trang dần đánh mất hào quang

Mới đây, Diet Prada - chuyên trang thời trang với hơn 3,4 triệu followers, được mệnh danh là "cảnh sát làng mốt" đã đăng tải một bài phân tích dài đầy cay đắng về sự tụt dốc của biểu tượng thời trang Timothée Chalamet. Bài viết dẫn dắt người đọc về một khởi điểm huy hoàng khi nam diễn viên sinh năm 1995 mang đến làn gió tưới mát nền giải trí Hollywood vốn đã quá dư thừa những anh chàng nam tính kiểu mẫu.

Gương mặt góc cạnh, ánh nhìn cuốn hút và mái tóc xoăn bồng bềnh làm nên thương hiệu đều đã không còn như xưa (Ảnh Threads).

Ở giai đoạn đó, Timothée Chalamet là biểu tượng của nỗ lực tái định nghĩa sự nam tính. Anh dám mạo hiểm với bộ suit hồng cánh sen của Stella McCartney hay chiếc áo khoác Louis Vuitton dáng lửng đính đá với phần cổ tay ren điệu đà. Phong cách của nam diễn viên khi ấy được so sánh với huyền thoại David Bowie - một vẻ đẹp phi giới tính, rũ bỏ mọi chuẩn mực khắt khe và chống lại sự nam tính độc hại.

Ồn ào lớn của Timothée Chalamet ở Oscar năm nay khiến giới mộ điệu thời trang cũng phải lên tiếng (Ảnh Diet Prada).

Một trong những bộ cánh rực rỡ tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của Timothée trong quá khứ, không chắc sẽ còn hiệu nghiệm với vẻ ngoài của anh hiện tại (Ảnh Diet Prada).

Cùng thời điểm ra mắt siêu phẩm Dune, phong cách của Timothée đột ngột trưởng thành hơn với vẻ ngoài cực kỳ lịch lãm và vị lai thông qua bàn tay Haider Ackermann - người bạn thân và là nhà thiết kế đứng sau nhiều bộ trang phục thảm đỏ mang tính biểu tượng nhất của nam diễn viên. Đỉnh điểm là tại Liên hoan phim Venice năm 2022, khi anh diện một chiếc áo yếm hở lưng đính sequin đỏ rực sơ vin cùng quần đồng màu. Toàn bộ phần lưng trần được phô diễn theo phong cách của đầm dạ hội nữ, khoe trọn thân hình mảnh khảnh. Theo một cách mà thời trang nam hiếm khi làm được, bộ trang phục này đã trở thành một sự kiện bùng nổ, khiến cả internet phải "quỳ rạp" vì thán phục.

Nam diễn viên từng biến Liên hoan phim Venice 2022 thành thảm đỏ phô diễn tài nghệ ăn mặc (Ảnh X).

Oscar 2022 cũng không ngoại lệ (Ảnh Vogue).

Một trong những bộ suit đáng nhớ của Timothée Chalamet với sự đồng hành của Haider Ackermann (Ảnh Getty Images).

Việc Timothée Chalamet xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Anh cùng năm đó cũng chính thức xác lập vị thế biểu tượng thời trang của anh khi là là người đàn ông đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của tờ tạp chí này có được vinh dự này.

Timothée Chalamet là người đàn ông đầu tiên lên bìa Vogue Anh trong lịch sử (Ảnh Vogue).

Sự tụt dốc khó hiểu là khi "thỏi nam châm" Kylie Jenner xuất hiện?

Và cuối cùng là sự tụt dốc khó hiểu ở hiện tại, trong đó Diet Prada ám chỉ mối tình với cô em út nhà Kardashian - Jenner chính là một trong những lý do khiến Timothée dần đổi khẩu vị:

"Có lẽ Timothée đã lún quá sâu vào việc hóa thân thành Bob Dylan, có lẽ tầm ảnh hưởng của Kylie Jenner đã khiến anh ấy đổi gu, hoặc cũng có thể quan điểm xã hội về sự nam tính nói chung đang thoái trào và anh chỉ đơn giản là đang đi theo dòng chảy đó.

Không phủ nhận rằng Timothée vẫn đang tiếp tục áp dụng các "mật mã phong cách" mang thương hiệu của mình như diện áo khoác nữ đi đây đó, hay cả cây đơn sắc (monochrome) như bộ đồ Chrome Hearts màu cam gây mệt mỏi gần đây. Thế nhưng, phong cách của nam diễn viên đã không còn mang lại cảm giác tự do, khai phóng mà thay vào đó là sự tự mãn và phô trương."

Cùng là một bộ cánh monochrome nhưng ở hiện tại cách Timothée thể hiện khiến người xem thấy "lố" (Ảnh Diet Prada).

Trang phục không sai, thứ khiến nó thất bại là thần sắc quá tệ của Timothée và người ta thì không quen với việc anh là một hypebeast như thế này (Ảnh Diet Prada).

Từ khi nào Timothée Chalamet đã biến thành một "ông chú" ăn mặc kỳ lạ? (Ảnh Diet Prada).

Bên cạnh Diet Prada, nhiều bài viết từ các cá nhân người dùng MXH quốc tế cũng đang bàn tán về sự xuống sắc của nam diễn viên sinh năm 1995. Hầu như trong mọi cuộc thảo luận ở bất cứ đâu, không khi nào cái tên Kylie Jenner không xuất hiện như một "thỏi nam châm" đã hút cạn năng lượng chàng thơ.

- Gia đình Kardashian hút cạn năng lượng của tất cả những ai xung quanh họ.

- Có khi Kylie bắt anh ấy tiêm Botox vào cơ hàm cũng nên.

- Đây là minh chứng rõ ràng cho việc bạn cần cẩn trọng với những nguồn năng lượng xung quanh mình.

- Lời nguyền Kardashian - Jenner! Anh ấy nên chạy đi thì hơn.

Một bộ phận công chúng nhìn nhận sự thay đổi của Timothée Chalamet đến từ năng lượng của gia đình Kylie.

Suy cho cùng không ai có thể bắt ép một người rời bỏ tình yêu và những lời nhận xét to nhỏ cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, với một ngôi sao mà sức mạnh thương hiệu gắn liền với khái niệm "biểu tượng phong cách" như Timothée Chalamet, sự thay đổi bề ngoài rất có thể là tấm gương phản chiếu nội tại bên trong.

Liệu đây chỉ là giai đoạn chuyển mình đầy gai góc của một người đàn ông đang đắm chìm trong hạnh phúc, hay thực sự là cái giá phải trả khi cái tôi nghệ thuật bị lấn át bởi một nguồn năng lượng không thực sự phù hợp? Công chúng không hẳn quay lưng với Timothée vì anh đang yêu, họ tiếc nuối cho một cá tính tự do, rực rỡ nay bỗng chốc trở nên xa lạ.