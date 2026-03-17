Bảo Thanh lâu lắm mới tái xuất, đổi style khiến nhan sắc thăng hạng gấp 10

Bảo Thanh từ lâu đã là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình với lối diễn xuất tự nhiên cùng vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng. Mới đây, sự xuất hiện của người đẹp sinh năm 1990 tại họp báo ra mắt phim Tài nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đáng chú ý, dù đã có một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, nhan sắc của Bảo Thanh vẫn rạng rỡ, được nhận xét ngày càng thăng hạng. Bên cạnh đó, việc đổi mới phong cách cũng giúp diện mạo cô trông trẻ trung và thanh lịch hơn.

Bảo Thanh vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ dù đã 1 thời gian dài không tham gia dự án phim ảnh nào. (Nguồn: quantrachanhsao)

Bảo Thanh lựa chọn phong cách thanh lịch với set đồ tông đen làm chủ đạo, gồm áo cổ cao ôm dáng kết hợp cùng blazer khoác ngoài, tạo nên tổng thể tối giản nhưng sang trọng. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc cài áo logo Saint Laurent, giúp set đồ đơn sắc trở nên nổi bật và có chiều sâu hơn. Thiết kế ôm nhẹ phần thân cũng khéo léo tôn lên vóc dáng gọn gàng, đặc biệt là vòng eo thon của nữ diễn viên.

Không chỉ thu hút với outfit tối giản, Bảo Thanh còn ghi điểm với nhan sắc ngày càng sắc sảo và tươi tắn. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc dài uốn nhẹ, rẽ ngôi tự nhiên, mang lại cảm giác mềm mại và nữ tính. Lối trang điểm trong trẻo với lớp nền mịn, má hồng nhẹ cùng son môi trầm càng tôn lên làn da sáng và đường nét gương mặt thanh tú. Nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin giúp nữ diễn viên thêm phần trang nhã, dịu dàng.

Nhan sắc xinh đẹp của Bảo Thanh qua ống kính cam thường. Outfit tối giả giúp nữ diễn viên trông thanh lịch, trẻ trung cũng không kém phần cá tính.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc của Bảo Thanh.

Trước đây, Bảo Thanh thường gắn liền với hình ảnh nữ tính, điệu đà khi xuất hiện tại các sự kiện hay cả những khoảnh khắc đời thường. Nữ diễn viên khá chuộng những thiết kế váy áo cầu kỳ, nhiều chi tiết như ren, bèo nhún hoặc họa tiết nổi bật. Dù mang lại vẻ mềm mại và duyên dáng, lựa chọn này đôi khi khiến tổng thể trang phục trở nên rườm rà, đồng thời làm diệ mạo Bảo Thanh trông có phần đứng tuổi hơn so với tuổi thật, thậm chí còn hơi sến so với xu hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc thay đổi sang những thiết kế tối giản, thanh lịch cũng giúp diện mạo nữ diễn viên trông trẻ trung và thời thượng hơn.