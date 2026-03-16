Oscar 2026: Quá an toàn và nhạt, đường đua mặc đẹp còn những ai?

Oscar 2026 không chỉ là đêm trao giải điện ảnh danh giá nhất thế giới mà còn là sân khấu thời trang đỉnh cao, nơi các ngôi sao hội tụ để trình diễn những tuyệt tác haute couture đầy cảm hứng. Năm nay, không khí thảm đỏ diễn ra trong tinh thần thanh lịch, tinh tế và khá "an toàn" so với những năm trước – ít thử nghiệm táo bạo, ít trang phục kịch tính, màu sắc, nhưng bù lại là sự trở lại mạnh mẽ của đường cắt may cổ điển, chất liệu cao cấp và kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Các nhà mốt lớn như Louis Vuitton, Valentino, Givenchy, Chanel, Schiaparelli và Giorgio Armani Privé,... đều mang đến những thiết kế được chau chuốt đến từng milimet, kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống Old Hollywood và hơi thở hiện đại. Dưới ánh đèn flash rực rỡ, những bộ dạ hội không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn kể câu chuyện về cá tính, sự trưởng thành và gu thẩm mỹ riêng của từng ngôi sao. Dưới đây là top những ngôi sao mặc đẹp nhất tại lễ trao giải năm nay.

Anne Hathaway và Valentino

Không chỉ có màn xuất hiện viral cùng bà trùm làng mốt Anna Wintour để gợi lại không khí của "The Devil Wears Prada" mà chính trang phục của nữ diễn viên Anne Hathaway cũng khiến cộng đồng mạng phải nhớ đến câu thoại kinh điển trong tác phẩm điện ảnh này: "Floral for spring? Ground breaking" (Hoa cỏ cho mùa xuân? Chấn động ghê). Nữ diễn viên 44 tuổi diện thiết kế váy haute couture của Valentino với hoạ tiết hoa được thêu tay toàn thân.

Thiết kế được làm từ lụa duchesse cao cấp, thân váy ôm sát tạo hình corset với khung nhẹ, phần váy xòe A-line dài chạm sàn được phủ kín bởi hàng trăm bông hoa thêu tay 3D nổi khối – kết hợp giữa kỹ thuật petit point và satin stitch. Điểm nhấn làm tăng phần kịch tính cho trang phục là đôi găng tay opera đen dài đến khuỷu tay, chất liệu nhung matte tương phản hoàn hảo với tông hoa tươi sáng. Trang sức Bulgari high jewelry bao gồm vòng cổ Neoclassical Starlight với viên kim cương pear-cut vàng nặng hơn 8 carat nằm ở trung tâm, kèm khuyên tai kim cương matching.

Elle Fanning và Givenchy

Mang đến vẻ đẹp Old Hollywood nhất chính là Elle Fanning. Cô đã hóa thân thành nàng thơ cổ tích với chiếc váy Givenchy được may đo riêng do GĐST Sarah Burton thiết kế. Phần thân được cấu tạo bằng kỹ thuật draping phức tạp trên nền vải satin gazar cứng cáp, tạo form ôm sát hoàn hảo. Phần váy tulle nhiều lớp phồng khổng lồ được trang trí toàn bộ họa tiết wisteria (tím hoa đậu biếc) tone-sur-tone bằng chỉ lụa Nhật Bản, kết hợp kỹ thuật thêu 3D và đính kết thủ công với hàng ngàn viên ngọc trai nhỏ.

Nữ diễn viên cũng chọn kiểu tóc búi up-do cổ điển, đơn giản nhưng thanh thoát cùng chiếc vòng chocker kim cương của Cartier để hoàn thiện look của mình. Tổng thể outfit mang cảm giác cô dâu nhưng vẫn sang trọng, mơ màng và đầy cảm xúc cá nhân, khiến Elle Fanning như nữ chính trong một câu chuyện cổ tích hiện đại.

Zendaya và Louis Vuitton

Dù chỉ xuất hiện trên sân khấu và bỏ qua thảm đỏ nhưng Zendaya một lần nữa chứng minh mình là nữ hoàng với thiết kế Louis Vuitton custom màu nâu sô-cô-la đậm. Chiếc váy mang phong cách one-shoulder bất đối xứng lệch vai phải. Phần draping mềm mại tại vùng hông được Louis Vuitton thực hiện bằng kỹ thuật bias-cut tinh tế, giúp vải lụa satin cao cấp chảy xuống như dòng suối, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa gợi cảm mà không hề lộ liễu. Điều này đã góp phần tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh mai của nữ diễn viên.

Cô kết hợp cùng khuyên tai kim cương cùng chiếc đồng hồ Rolex trị giá gần 180 nghìn USD (gần 4,7 tỉ đồng). Outfit thảm đỏ này của Zendaya mang vibe "quiet luxury" hiện đại nhưng vẫn toát lên sức hút quyến rũ đặc trưng của nữ diễn viên.

Teyana Taylor và Chanel

Teyana Taylor tiếp tục khẳng định vị thế fashion icon với bộ váy Chanel haute couture được may đo riêng kết hợp vải xuyên thấu lấp lánh. Thiết kế lấy cảm hứng từ naked dress nhưng được nâng tầm cao cấp: lớp ngoài là vải lưới tulle đen siêu mỏng được thêu thủ công hàng nghìn ngôi sao pha lê Swarovski và hạt ngọc trai, tạo hiệu ứng "da thứ hai" lấp lánh dưới ánh đèn. Phần váy lông vũ được làm từ lông đà điểu nhuộm đen-trắng gắn kết bằng kỹ thuật layering tinh tế, vừa tạo hiệu ứng chuyển màu gradient, vừa tạo chuyển động bay bổng mỗi khi di chuyển.

Cô hoàn thiện diện mạo của mình bằng trang sức cao cấp của Tiffany & Co.: vòng cổ kim cương với viên chủ nặng 18 carat nằm ở trung tâm, kèm khuyên tai và nhẫn matching. Tổng giá trị bộ trang sức khoảng 1–2 triệu USD (25 - 50 tỉ đồng). Toàn bộ outfit vừa táo bạo, vừa mạnh mẽ, vừa cực kỳ quyến rũ đúng chất Old Hollywood.

Kylie Jenner và Schiaparelli

Cùng gia nhập hội "không đi thảm đỏ" với Zendaya chính là Kylie Jenner. Mỹ nhân sinh năm 1997 xuất hiện với chiếc váy được may đo riêng bởi nhà mốt Schiaparelli. Chiếc váy mang đậm tinh thần chủ nghĩa siêu thực với phần cut out hình lỗ khoá này đã xuất hiện trong BST Haute Couture 2023 của nhà mốt Pháp. Nhưng đến với Oscars 2026, GĐST Daniel Rosberry đã làm riêng 1 phiên bản màu đỏ cho Kylie Jenner diện.

Chiếc váy kiểu tank top với phần cổ yếm, được may từ vải sequin lấp lánh cao cấp, ôm sát cơ thể đầy quyến rũ. Điểm nhấn nổi bật là phần laser cut hình "lỗ khóa" ngay tại phần ngực với viền sequin nổi khối khiến cho Kylie Jenner lại càng sexy thêm. Trang sức Lorraine Schwartz với hơn 200 carat kim cương tổng cộng nằm trên vòng cổ, khuyên tai và nhẫn pinky khổng lồ cũng làm diện mạo của bà mẹ 2 con lọt top những mỹ nhân mặc đẹp nhất trên thảm đỏ năm nay.

Nicole Kidman và Chanel

Sự thanh lịch vượt thời gian là những gì người ta bàn tán về sự xuất hiện của thiên nga nước Úc - Nicole Kidman tại thảm đỏ Oscars năm nay. Nicole Kidman mang đến vẻ thanh tao, nhẹ nhàng quen thuộc với chiếc váy custom Chanel haute couture màu trắng hồng nhạt. Thiết kế được làm từ lụa chiffon nhẹ nhàng kết hợp lông vũ peplum tinh tế tại eo, tạo hiệu ứng bay bổng như một con thiên nga. Phần Bodice corset được thêu tay bằng hạt pha lê đen và sequin lấp lánh mang đến hiệu ứng chuyển màu tinh tế. Phần váy dài chạm sàn với lớp overlay lông vũ nhẹ. Kỹ thuật layering phức tạp này giúp chuyển động của nữ minh tinh trở nên mượt mà dưới ánh đèn.

Chase Infiniti và Louis Vuitton

Trong lần đầu dự Oscars, nữ diễn viên Chase Infiniti đã gây ấn tượng mạnh với váy custom Louis Vuitton màu tím lilac. Điểm nhấn của thiết kế ngoài phần thân trên được ôm sát tạo nếp gấp tự nhiên còn là phần đuôi được may với kỹ thuật rufle xếp tầng tầng lớp lớp mất 750 giờ chế tác. Chất liệu lụa cao cấp với kỹ thuật draping và ruffle layering tinh xảo tạo chuyển động kịch tính cho sự xuất hiện của Chase trên thảm đỏ.

Cô cũng kết hợp cùng trang sức cao cấp đến từ thương hiệu De Beers : vòng cổ kim cương cascade và khuyên tai matching. Toàn bộ outfit mang vẻ vừa lãng mạn, vừa mạnh mẽ, khẳng định Chase Infiniti là fashion icon đang lên.

Rose Bryne và Dior

Trở lại sau thời gian dài, nữ diễn viên Rose Bryne đã khiến mọi người phải trầm trồ với một trong những look đẹp nhất đêm. Cô chọn phong cách cổ điển nhưng đầy sức sống, hoàn hảo để kết thúc mùa giải thưởng một cách ấn tượng.

Rose diện chiếc váy được tái thiết kế của Christian Dior Haute Couture do Jonathan Anderson thực hiện, dựa trên look 35 từ bộ sưu tập Dior Couture Xuân Hè 2026. Thiết kế là váy strapless màu đen cao cấp, ôm sát cơ thể theo silhouette đuôi cá kinh điển. Phần bodice corset nhẹ nhàng với boning tạo form ôm sát hoàn hảo, tôn lên đường cong tự nhiên mà vẫn thanh lịch. Điểm nhấn tuyệt đối nằm ở kỹ thuật thêu tay tinh xảo: hàng trăm bông hoa nở rộ được đính 3D nổi khối dọc theo bodice và viền đáy váy. NTK Johnathan Anderson cùng các cộng sự sử dụng kết hợp kỹ thuật petit point, satin stitch và đính kết thủ công với hạt pha lê, sequin cùng chỉ lụa đa sắc để tạo chiều sâu và hiệu ứng ánh sáng lấp lánh dưới đèn flash. Phần đuôi váy xòe nhẹ, dài chạm sàn, mang vibe Old Hollywood quyến rũ nhưng không hề phô trương – một sự điều chỉnh tinh tế từ phiên bản trên runway trong BST gốc, để phù hợp hơn với phong cách nữ tính, trưởng thành của Rose.

Những thiết kế trên không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn thể hiện rõ sự đầu tư kỹ lưỡng về chất liệu, kỹ thuật thủ công, trang sức xa xỉ và câu chuyện cá nhân của từng ngôi sao. Thảm đỏ Oscars 2026 dù có mẫu số chung là ai cũng đủ đẹp, đủ an toàn, không có những màn chặt chém, kèn cựa nhau nhưng vẫn vừa đủ để khiến cả thế giới phải trầm trồ và bàn tán.

