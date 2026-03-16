Kỳ Duyên khoe đồ nhưng màn ghen lồng lộn của Thiên Ân cướp hết sự chú ý

Cặp bài trùng Kỳ Duyên - Thiên Ân luôn khiến dân tình thích thú bởi sự khăng khít và những màn tương tác "lầy lội" khó đỡ. Mới đây, nàng hậu Kỳ Duyên vừa đăng tải một đoạn video break down outfit xịn xò cho một buổi chiều dạo phố, khoe trọn gu thời trang tinh tế và gia thế "không phải dạng vừa". Thế nhưng, thay vì chỉ tập trung vào dàn đồ hiệu lóa mắt, netizen lại được một phen cười nghiêng ngả trước màn đánh dấu chủ quyền cồng kềnh đến từ vị trí người bạn cùng nhà - Hoa hậu Thiên Ân.

Chọn cho mình phong cách năng động, phóng khoáng nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh, Kỳ Duyên đã có màn phối đồ cao tay với những item đến từ các nhà mốt danh tiếng. Chiếc áo LOEWE Black Logo Embroidery Cotton Crew Neck Sweatshirt với mức giá 666 USD (khoảng 17,5 triệu đồng) được cô kết hợp cùng quần suông tối màu của local brand Việt, tạo nên một tổng thể thoải mái và thời thượng.

Điểm nhấn cho phần nhìn chính là mẫu giày LOEWE Flow Runner 2.0 có giá 1.340 CAD (khoảng 25,5 triệu đồng) và túi LOEWE Mini Puzzle Edge màu nâu kinh điển trị giá 4.040 CAD (khoảng 77 triệu đồng). Để hoàn thiện outfit long lanh, Kỳ Duyên không quên show nhẹ mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona có mức giá thị trường hơn 800 triệu đồng, cùng bộ phụ kiện Chrome Hearts đầy cá tính.

Tuy nhiên, spotlight của buổi diễn thời trang đường phố này lại bất ngờ chuyển hướng khi chiếc kính Miu Miu Regard xuất hiện. Dưới phần bình luận, Thiên Ân đã ngay lập tức vào "đòi nợ", bắt bẻ lại lời giới thiệu của Kỳ Duyên kèm theo một câu hỏi đầy tính... hình sự: "Kính của tui! Miu Miu là con nào?"

"Thế lực" cùng nhà bất ngờ ghé thăm và gặng hỏi Kỳ Duyên về một cái tên nghe rất mỹ miều.

Có vẻ như sự xuất hiện của cái tên "Miu Miu" - nhà mốt đến từ Milan đã bị Thiên Ân biến tấu thành tên của một nhân vật khả nghi nào đó khiến cô nàng phải nổi máu "ghen lồng ghen lộn". Trước màn tra hỏi vừa vô lý vừa hài hước của cô em thân thiết, Kỳ Duyên chỉ biết bất lực cầu cứu, khiến cộng đồng mạng được một màn giải trí cực độ.