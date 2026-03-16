"Yêu nữ hàng hiệu" tái xuất: Anne Hathaway đụng độ Anna Wintour, quậy đục nước sân khấu Oscar

Oscar không chỉ là đại tiệc vinh danh những tượng vàng danh giá, mà còn là nơi "kiến tạo" nên những khoảnh khắc thời trang đi vào lịch sử. Rạng sáng 16/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar 2026 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby (New York, Mỹ). Cùng xuất hiện trên sân khấu để xướng tên hạng mục "Thiết kế phục trang xuất sắc nhất", Anna Wintour - Giám đốc Biên tập Toàn cầu của Vogue và nàng trợ lý huyền thoại Anne Hathaway ngay lập tức đưa khán giả quay ngược thời gian về thời kỳ hoàng kim của The Devil Wears Prada, tạo nên một màn tung hứng dí dỏm dậy sóng mạng xã hội quốc tế.

Một đoạn ngắn màn "đụng độ" giữa Anna Wintour và Anne Hathaway (Nguồn @ideservecouture)

Không để khán giả phải chờ đợi lâu, bộ đôi này đã mang đến những "miếng hài" đậm chất thời trang ngay trên sóng trực tiếp. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Anne Hathaway đã có màn nhập vai cực mượt khi hỏi bằng giọng run rẩy mang vibe trợ lý: "Anna, em tò mò chút... bà nghĩ sao về chiếc váy của em tối nay?". Đáp lại sự mong chờ của Anne, bà trùm làng mốt chỉ giữ nguyên gương mặt lạnh lùng thương hiệu, phớt lờ câu hỏi một cách "tàn nhẫn" và đi thẳng vào vấn đề: "Và các đề cử cho Thiết kế phục trang xuất sắc nhất là...".

Chưa dừng lại ở đó, Anna Wintour còn bồi thêm một cú chốt hạ khi gọi Anne Hathaway là "Emily" - tên nhân vật Emily Blunt trong phim, trước khi xướng tên người chiến thắng. Một chi tiết thú vị là ngoài đời, trợ lý thực sự của Anna Wintour cũng tên là Emily và cô ấy cũng có mặt tại hiện trường để chứng kiến khoảnh khắc hài hước này.

Emily Blunt và Miranda Priestly phiên bản đời thực trên sân khấu (Ảnh Getty Images).

(Ảnh @eyesmag)

Trên sân khấu danh giá nhất hành tinh, cả hai biểu tượng đều chọn cho mình những bộ cánh đẳng cấp đến từ các nhà mốt hàng đầu. Trong khi Anna Wintour trung thành với vẻ sang trọng tuyệt đối của Dior, thì Anne Hathaway lại gây xúc động mạnh khi xuất hiện trong một thiết kế của Valentino. Đây không chỉ đơn thuần là một lựa chọn thời trang mà còn là lời tri ân sâu sắc mà nữ diễn viên dành cho nhà thiết kế huyền thoại vừa mới qua đời vào tháng 1 năm nay. Anne Hathaway vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Valentino, cô thậm chí đã bay đến Rome cùng Anna Wintour để dự tang lễ của ông trước đó không lâu. Hình ảnh Anne diện chiếc Valentino tại Oscar 2026 chính là một lời tiễn biệt đầy ý nghĩa dành cho người bạn lớn của mình.

Hai thiết kế lộng lẫy đến từ Dior và Valentino (Ảnh Getty Images)

The Devil Wears Prada 2 dự kiến lên sóng vào tháng 5 năm nay (Ảnh 20th Century Studio).

Sân khấu của 2 biểu tượng thời trang Anna và Anne không chỉ dành cho những màn tương tác thú vị, mà còn để vinh danh những người làm nên linh hồn của nhân vật trong các tác phẩm. Bộ đôi quyền lực đã trao tượng vàng Thiết kế phục trang xuất sắc nhất cho Kate Hawley và giải Làm tóc & Trang điểm xuất sắc cho đội ngũ của Frankenstein. Trước khi công bố kết quả, Anne Hathaway đã có một đoạn chia sẻ rất chuyên nghiệp: "Dù là một chiếc mũ đắt giá, một bộ trang sức tinh xảo hay chỉ là cặp kính gọng mảnh, trang phục chính là chìa khóa để kể câu chuyện của nhân vật". Nữ diễn viên còn không quên "đá xoáy" nhẹ nhàng rằng ngoài đời tủ đồ cũng quan trọng không kém, nhất là khi phải đối diện với những giám khảo gắt gao nhất giới thời trang đang đứng ngay bên cạnh.

Nhà thiết kế trang phục Kate Hawley nhận tượng vàng (Ảnh Reuters).