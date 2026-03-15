Quá lậm vào tạo hình độc đáo, Huyền 2K4 bắt đầu bị phản ứng

Trong làng KOL Việt, Lê Thị Khánh Huyền (Huyền 2K4) luôn là cái tên duy trì được sức nóng bền bỉ nhờ sự lột xác mạnh mẽ về hình ảnh. Sự xuất hiện mới đây của cô tại một sự kiện làm đẹp đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc của nữ hot girl thu về gần 6 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, cho thấy sức hút không nhỏ của cô. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen cho thần thái, không ít khán giả lại dành cái nhìn có phần khắt khe hơn cho hình ảnh ngoại hình của người đẹp dưới ống kính cam thường.

Tại sự kiện, Huyền 2K4 lựa chọn bộ trang phục tông hồng chủ đạo với thiết kế cổ yếm kết hợp corset tôn vinh vòng eo con kiến. Lối makeup hồng nude nhấn vào làn da bóng khỏe vốn là thương hiệu của cô vẫn rất ấn tượng. Dù vậy, dưới góc quay trực diện và ánh đèn flash mạnh, sự lựa chọn trang phục táo bạo này vô tình dẫn đến những luồng ý kiến trái chiều về sự hài hòa của vóc dáng, khiến không ít người xem cảm thấy có chút lạ lẫm.

Tạo hình gây bàn tán của Huyền 2K4 (Ảnh @lethikhanhhuyen2004).

Nhiều sự chú ý của cư dân mạng đến hình ảnh có thể kém tự nhiên của nữ KOL (Ảnh @lethikhanhhuyen2004).

Bên dưới video xuất hiện một số ý kiến trái chiều, trong đó không ít bình luận bày tỏ sự tiếc nuối cho vẻ đẹp tự nhiên trước đây của Khánh Huyền. Bao gồm những lời khuyên chân thành, cho rằng cô đang lạm dụng thẩm mỹ quá đà, khiến vẻ ngoài vốn xinh đẹp trở nên "cứng nhắc" và mất đi sự thanh thoát vốn có.

"Huyền thực ra nét xinh dáng đẹp. Nhưng với nét như vậy Huyền càng đơn giản càng đẹp, đừng quá nhấn nhá cầu kỳ sẽ phản tác dụng, những video ở nhà đơn giản còn xinh hơn thế này nhiều, nên có chút lời khuyên, cứ nhẹ nhàng thanh lịch sẽ xinh hơn nhiều lần" - một người dùng để lại lời khuyên.

Ảnh @duhanhtiktok

Câu chuyện một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về quyết định thay đổi thay đổi 180 độ của Khánh Huyền trong quá khứ. Từng là một hot girl mang nét đẹp Á Đông đặc trưng với làn da trắng sứ và hình tượng ngọt ngào, cô đột ngột chuyển sang hình ảnh một clean girl với làn da nâu rám nắng và phong cách trang điểm phương Tây. Thời gian đầu, công chúng dành nhiều lời khen cho sự mới mẻ này, thậm chí còn ưu ái gọi cô là Hailey Bieber bản Việt. Tuy nhiên, việc chính chủ bị cho là ngày càng "gồng mình" để vừa vặn với phong cách này khiến khán giả dần cảm thấy khó ngấm.

Đặc biệt, trong giai đoạn những tranh cãi về nhan sắc vẫn đang xôn xao, việc Huyền 2K4 gần đây bất ngờ lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler cũng trở thành chủ đề tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là thành tích đáng tự hào, chứng minh sức hút quốc tế của KOL Việt. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng danh sách này phụ thuộc nhiều vào lượt vote của fan hơn là đánh giá chuyên môn, do đó không hoàn toàn phản ánh thẩm mỹ của số đông.