Mỹ nhân Hàn siêu gầy vẫn không ngừng giảm cân, một lời khuyên thẳng thắn khiến fan nghe mà yên lòng

Trong giới K-pop, việc các idol duy trì vóc dáng mảnh mai gần như đã trở thành tiêu chuẩn ngầm. Hyomin cũng là một trong số đó khi nữ idol vẫn duy trì vóc dáng chuẩn chỉnh suốt 15 năm kể từ ngày ra mắt. Dù vậy nhưng nữ idol vẫn quyết tâm giảm thêm tới 7kg , từ 56kg xuống còn 49kg, để đạt được vóc dáng mà cô mong muốn.

Trên trang cá nhân, Hyomin đã chia sẻ hành trình thay đổi vóc dáng của mình. Trong đó, người đẹp tiết lộ những thói quen quan trọng giúp cô đạt được mục tiêu cân nặng. Điều khiến nhiều người chú ý là thay vì áp dụng những phương pháp khắc nghiệt, Hyomin lại nhấn mạnh đến việc duy trì lối sống lành mạnh và kỷ luật.

Hyomin duy trì vóc dáng mảnh mai kể từ khi ra mắt đến nay.

Theo Hyomin, việc ăn uống điều độ quan trọng hơn nhiều so với việc nhịn ăn cực đoan. Cô thẳng thắn khuyên rằng: "Đừng để bản thân rơi vào tình trạng bỏ đói". Đây cũng là nguyên tắc đầu tiên trong hành trình giảm cân của nữ idol. Bởi với những người làm việc trong môi trường cường độ cao như K-pop, việc thiếu năng lượng có thể khiến cơ thể nhanh chóng kiệt sức.

Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện đều đặn cũng là yếu tố quan trọng giúp Hyomin lấy lại vóc dáng. Nữ ca sĩ cho biết cô luôn cố gắng tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày , dù lịch trình bận rộn đến đâu. Những buổi tập có thể bao gồm cardio, các bài tập tăng sức bền hoặc rèn luyện cơ bụng để giữ cho cơ thể săn chắc.

Mỹ nhân sinh năm 1989 cũng tiết lộ thêm một thói quen nhỏ nhưng được cô duy trì đều đặn: uống vitamin tổng hợp trước khi đi ngủ . Theo nữ idol, việc bổ sung vitamin giúp cơ thể duy trì sức khỏe tốt hơn trong quá trình ăn kiêng và tập luyện.

Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là kết quả sau hành trình này. Từ mức cân nặng 56kg – vốn đã được xem là khá gầy so với tiêu chuẩn chung – Hyomin vẫn tiếp tục giảm thêm 7kg để đạt mốc 49kg. Sự thay đổi rõ rệt của cô thể hiện qua thân hình săn chắc cùng cơ bụng nổi rõ trong đoạn video đăng tải, khiến nhiều fan trầm trồ.

Hyomin cũng thừa nhận rằng việc duy trì vóc dáng không hề dễ dàng, đặc biệt khi bước sang độ tuổi ngoài 30. Cô chia sẻ rằng cơ thể bắt đầu thay đổi và việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn trước. Thêm vào đó, bản thân cô là người rất yêu thích ăn uống, vì vậy việc giữ kỷ luật trong chế độ sinh hoạt đòi hỏi không ít nỗ lực.

Câu chuyện giảm cân của Hyomin cho thấy một thực tế quen thuộc trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc: ngay cả những idol vốn đã rất mảnh mai vẫn phải nỗ lực không ngừng để duy trì hình thể hoàn hảo. Tuy vậy, thay vì chạy theo các phương pháp cực đoan, nữ ca sĩ lựa chọn cách tiếp cận cân bằng hơn – tập luyện đều đặn, ăn uống hợp lý và chăm sóc sức khỏe tổng thể.