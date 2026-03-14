Ngắm mãi không chán style đi du lịch của Phạm Thanh Hằng: Siêu ăn ảnh và bộ nào cũng sang

Du lịch luôn là dịp để nhiều người làm mới phong cách cá nhân: thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ cuốn hút trong từng khung hình. Với Phạm Thanh Hằng, phong cách thời trang khi đi du lịch không quá cầu kỳ. Cô thường chọn những món đồ quen thuộc, dễ phối, phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau từ dạo phố, quán cà phê đến những chuyến tham quan dài ngày.

Chỉ với vài item cơ bản, Thanh Hằng vẫn tạo nên tổng thể gọn gàng, nữ tính và có chút phóng khoáng rất hợp với tinh thần của những chuyến đi.

Áo thun

Áo thun là một trong những item được Thanh Hằng lựa chọn nhiều nhất khi đi du lịch. Những chiếc áo thun trắng cơ bản hoặc áo thun họa tiết thường xuyên xuất hiện trong các set đồ của cô. Ưu điểm của áo thun nằm ở sự thoải mái và dễ kết hợp, đặc biệt khi phải di chuyển nhiều.

Thanh Hằng thường mix áo thun với chân váy dài để tạo nên vẻ ngoài vừa năng động vừa nữ tính. Áo thun trắng giúp tổng thể trông sáng sủa và nhẹ nhàng hơn, trong khi áo thun họa tiết lại mang đến cảm giác trẻ trung và có điểm nhấn. Cách phối này cũng rất phù hợp với những chuyến du lịch biển, hoặc các chuyến đi mùa hè.

Chân váy dài

Chân váy dài là item giúp phong cách du lịch của Thanh Hằng trở nên mềm mại hơn. Những chiếc chân váy chữ A hoặc chân váy dáng suông nhẹ thường được cô lựa chọn vì dễ di chuyển và phù hợp với nhiều kiểu áo khác nhau.

Cách mix phổ biến của Thanh Hằng là chân váy dài cùng áo dáng rộng. Sự kết hợp này mang lại cảm giác thoải mái nhưng không làm tổng thể trở nên luộm thuộm. Áo rộng tạo độ thoáng, trong khi chân váy dài giữ lại nét nữ tính và thanh lịch.

Chân váy dài cũng rất hợp với những khung cảnh du lịch như phố cổ, quán cà phê ngoài trời hay những điểm tham quan có không gian mở. Khi di chuyển, tà váy nhẹ nhàng tạo cảm giác mềm mại và tự nhiên, rất phù hợp với những bức ảnh du lịch.

Quần ống suông

Trong những chuyến đi cần di chuyển nhiều, Thanh Hằng thường chọn quần ống suông vì sự tiện lợi và dễ phối đồ. Quần jeans ống suông hoặc quần đen dáng rộng vừa phải giúp người mặc cảm thấy thoải mái suốt cả ngày.

Cô thường kết hợp quần ống suông với áo thun rộng hoặc áo sơ mi. Với áo thun, tổng thể trở nên trẻ trung và năng động hơn. Còn khi mix cùng áo sơ mi, set đồ lại có chút thanh lịch, phù hợp khi ghé quán cà phê hay nhà hàng trong chuyến đi.

Quần ống suông cũng giúp cân đối vóc dáng khá tốt. Kiểu quần này không quá bó sát nhưng vẫn tạo được form gọn gàng, khiến trang phục nhìn chỉn chu mà vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết khi du lịch.

Quần short

Với những chuyến đi biển hoặc những ngày thời tiết nóng, quần short là item không thể thiếu trong vali của Thanh Hằng. Cô thường chọn quần short suông, không quá bó, để tạo cảm giác dễ chịu khi di chuyển.

Thanh Hằng thường phối quần short với áo họa tiết. Sự kết hợp này mang lại vẻ ngoài tươi sáng, phù hợp với không khí nghỉ dưỡng. Những chiếc áo họa tiết có màu sắc nhẹ nhàng giúp bộ trang phục trở nên sinh động hơn.

Quần short cũng rất dễ kết hợp với nhiều phụ kiện như mũ, túi cói hay giày sneaker. Nhờ vậy, tổng thể trang phục trông tự nhiên và phù hợp với nhiều hoạt động khác nhau trong chuyến du lịch.

Váy maxi

Váy maxi là item giúp phong cách du lịch của Thanh Hằng trở nên nữ tính và thư thái hơn. Những chiếc váy dài, chất liệu nhẹ thường được cô lựa chọn cho các buổi dạo biển hoặc những ngày tham quan nhẹ nhàng.

Thanh Hằng chọn váy maxi trơn màu be vì gam màu này dễ kết hợp phụ kiện và mang lại cảm giác dịu mắt. Ngoài ra, váy maxi họa tiết hoa cũng là lựa chọn quen thuộc, đặc biệt trong các chuyến du lịch biển.

Điểm đặc biệt của váy maxi là sự thoải mái. Chỉ cần một chiếc váy là đã có thể hoàn thiện cả set đồ mà không cần suy nghĩ nhiều về việc phối hợp. Đồng thời, dáng váy dài tạo cảm giác mềm mại, rất phù hợp với không khí thư giãn của những chuyến đi xa.

Ảnh: FBNV