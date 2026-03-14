Đỗ Hà hướng dẫn skincare: Da rất đẹp nhưng trả lời "trật lất" khiến nghìn người cười bò

Nàng hậu sinh năm 2001 Đỗ Hà vốn nổi tiếng trong cộng đồng Beauty nhờ sở hữu nền da "pha lê" cùng mái tóc đen dài chuẩn điểm 10. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ những bí kíp chăm sóc nhan sắc và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ giới mộ điệu. Mới đây, một đoạn video ghi lại quy trình skincare tối giản trước khi đi ngủ của Đỗ Hà đã bất ngờ "viral" mạnh mẽ, thu về gần 3 triệu lượt xem. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là làn da căng mướt mà còn là một tình huống tương tác "ông nói gà bà nói vịt" khiến dân tình chỉ biết dở khóc dở cười.

Skincare tối giản trước khi đi ngủ của Đỗ Hà (Nguồn @doha_20.07).

Trong đoạn clip, Đỗ Hà gây bất ngờ khi tiết lộ triết lý skincare tối giản: nếu người khác cần đến 10 bước cầu kỳ thì cô gần như chỉ gói gọn trong 2 bước chủ chốt để làn da được nghỉ ngơi mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại nằm ở phần bình luận. Khi một khán giả bày tỏ sự đồng cảm về nỗi ám ảnh với tiếng chuông báo thức mỗi sáng xuất hiện ở đầu video, Đỗ Hà có lẽ vì đang mải mê "nhảy số" các câu hỏi về chăm sóc da nên đã có màn phản hồi cực kỳ tréo ngoe: "Đúng rồi chị da khô". Tình huống "trớt quớt" này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, cư dân mạng được dịp cười bò trước sự đáng yêu và có phần ngơ ngác của người đẹp xứ Thanh khi tâm trí dường như chỉ dành trọn cho việc tư vấn làm đẹp.

Da rất đẹp nhưng màn "hỏi nhanh đáp đại" của Đỗ Hà khiến netizen cười nghiêng ngả (Ảnh chụp màn hình).

Dù gây cười bởi sự nhầm lẫn, nhưng nếu soi kỹ quy trình của Đỗ Hà, bất cứ tín đồ skincare nào cũng phải gật gù vì sự chọn lọc sản phẩm cực kỳ thông minh. Sau bước làm sạch bước đầu với nước tẩy trang, Đỗ Hà sử dụng một "vũ khí" huyền thoại chính là tẩy da chết sủi bọt Dermalogica Daily Microfoliant.

Tẩy da chết sủi bọt Dermalogica Daily Microfoliant từng lọt vào danh mục Best of Beauty của tạp chí Allure (Ảnh Internet).

Đây là dòng sản phẩm huyền thoại đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu Hoa Kỳ, nổi tiếng với công thức bột cám gạo độc đáo. Khi tiếp xúc với nước, bột sẽ chuyển thành dạng bọt mịn giúp giải phóng các enzyme Papain và Salicylic Acid (BHA). Cơ chế này giúp nới lỏng các liên kết tế bào sừng già cỗi, giúp loại bỏ tế bào chết xỉn màu một cách nhẹ nhàng mà không gây trầy xước da. Sản phẩm không chỉ giúp da sáng mịn tức thì mà còn tạo tiền đề hoàn hảo để các dưỡng chất ở bước sau thẩm thấu sâu hơn.

Đỗ Hà thực hiện tẩy da chết bằng sủi bọt (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi cân bằng pH bằng toner, Đỗ Hà lược bỏ hoàn toàn các loại serum và kem dưỡng lỉnh kỉnh để tiến thẳng đến bước khóa da bằng siêu phẩm Collagen Night Wrapping Mask của Medicube. Đây là một bước đi đầy tính kỹ thuật khi sử dụng loại mặt nạ ngủ dạng gel thế hệ mới từ thương hiệu chăm sóc da công nghệ cao hàng đầu Hàn Quốc. Thay vì thẩm thấu rồi bốc hơi, sản phẩm này tạo ra một lớp màng bảo vệ vô hình trên bề mặt da suốt cả đêm.

Công nghệ được thiết kế để ngăn chặn tình trạng da mất nước, đồng thời thúc đẩy các phân tử Collagen thủy phân và các dưỡng chất khác "ép" sâu vào trong lớp biểu bì. Với bảng thành phần giàu Collagen và các peptide hỗ trợ độ đàn hồi, Collagen Night Wrapping Mask của Medicubecủa giống như một "chiếc túi ngủ" bảo hộ cho da, giúp duy trì độ ẩm và độ săn chắc ở mức tối đa trong suốt 8 tiếng nghỉ ngơi.

Collagen Night Wrapping Mask của Medicube được ưa chuộng nhờ khả năng cung cấp collagen thần kỳ tới làn da, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong trong khi ngủ (Ảnh Instagram).

Sau một đêm dài, lớp gel của Medicube sẽ khô lại thành một lớp màng mỏng, dai và trong suốt như một lớp da thứ hai. Cảm giác nhẹ nhàng lột bỏ lớp màng này để lộ ra nền da bên dưới căng mọng, mướt mát như ngậm nước là một trải nghiệm cực kỳ "gây nghiện".

Chính nhờ sự kết hợp giữa việc làm sạch sâu bằng enzyme và khóa dưỡng bằng màng phim Collagen mà Đỗ Hà sở hữu hiệu ứng glass-skin chuẩn chỉnh ngay khi vừa thức dậy. Có thể thấy, dù đôi lúc có màn trả lời "trật lất" câu hỏi của fan do mải mê tư vấn, nhưng tư duy chọn lựa sản phẩm và kiến thức về hoạt chất của Đỗ Hà thực sự không thể xem thường.