Ha Ji Won gây sốt với đôi chân nuột nà quá mức so với tuổi 47

Bộ phim Climax đang thu hút nhiều sự chú ý khi quy tụ hai tên tuổi lớn của làng giải trí Hàn Quốc là Joo Ji Hoon và Ha Ji Won . Sự kết hợp của hai ngôi sao thực lực khiến dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận ngay từ khi còn trong giai đoạn quảng bá. Mới đây, tại buổi họp báo ra mắt phim, Ha Ji Won cũng trở thành tâm điểm truyền thông khi gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên diện trang phục tôn dáng, khéo léo khoe đôi chân thẳng tắp và nuột nà cùng thần thái tự tin. Tuy nhiên, ở một số góc quay cận mặt, khán giả cũng dễ dàng nhận ra những dấu hiệu tuổi tác. Dẫu vậy, nhan sắc nền nã và khí chất sang trọng vẫn giúp nữ minh tinh sinh năm 1978 giữ được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ha Ji Won khoe vóc dáng nuột nà tại họp báo ra mắt phim Climax. (Nguồn: p.anhss)

Ha Ji Won diện 1 bộ jumpsuit ngắn với họa tiết hoa trên nền vải mỏng nhẹ, thiết kế cổ buộc nơ tạo điểm nhấn nữ tính, phần eo được chiết gọn giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai của người đẹp. Cô kết hợp cùng quần tất đen mỏng và giày cao gót để làm nổi bật lên đôi chân dài thẳng tắp của mình.

Dù vóc dáng có hơi gầy, Ha Ji Won vẫn ghi điểm nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối và đường nét thanh thoát. Bờ vai nhỏ, vòng eo gọn cùng đôi chân dài giúp tổng thể trông nhẹ nhàng và thanh mảnh khi đứng trước ống kính. Kiểu tóc dài thẳng đơn giản càng làm tôn lên vẻ ngoài nền nã, giúp nữ diễn viên sinh năm 1978 thêm phần trẻ trung, thanh lịch.

Vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon dài ở độ tuổi 47 của Ha Ji Won. (Ảnh: Instagram)

Đôi chân nhỏ gọn, dài miên man của ngôi sao xứ Hàn.

Ở những góc quay cận mặt, nhan sắc của Ha Ji Won cũng trở thành chủ đề được nhiều khán giả chú ý. Có thể thấy, gương mặt của nữ diễn viên đã bắt đầu xuất hiện một vài dấu hiệu tuổi tác tự nhiên như rãnh cười nhẹ hay độ đàn hồi da không còn căng mịn như thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Tuy nhiên, đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi minh tinh xứ Hàn hiện đã ở độ tuổi 47 tuổi.

Nhìn chung, tổng thể visual của nữ minh tinh vẫn được đánh giá rất tích cực. Gương mặt của cô vẫn giữ được đường nét hài hòa, sống mũi thanh và nụ cười dịu dàng đặc trưng. Lối trang điểm nhẹ nhàng với lớp nền mỏng, tông son tự nhiên giúp tôn lên vẻ ngoài nền nã và trưởng thành. Nhiều khán giả cũng nhận xét rằng so với độ tuổi, nhan sắc của Ha Ji Won vẫn thuộc diện trẻ trung, không quá nhiều dấu vết thời gian và thuộc top mỹ nhân đẹp bền bỉ của làng giải trí Hàn Quốc.

Dù vẫn ghi điểm với vẻ đẹp rạng rỡ nhưng gương mặt của Ha Ji Won đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa tự nhiên.

Trước đó, Ha Ji Won từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ với những hình ảnh đời thường xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Dù đã bước sang tuổi U50, nữ diễn viên vẫn duy trì được thần thái trẻ trung và phong cách thanh lịch, hiện đại. Nếu so sánh với những hình ảnh trong quá khứ, dễ dàng nhận ra cô đã giảm cân đáng kể để có được vóc dáng thon gọn như hiện tại. Nhờ vậy, tổng thể diện mạo của nữ minh tinh trở nên nhẹ nhàng, thanh mảnh và trẻ trung hơn.