Làm thế nào để có size ngực Jennie?

Là một trong những nữ idol đình đám nhất Kpop hiện nay, Jennie luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, không chỉ phong cách thời trang mà vóc dáng của nữ idol cũng nhận được nhiều lời khen. Thành viên BLACKPINK sở hữu tỷ lệ cơ thể chuẩ, khung xương siêu đẹp cùng bờ vai thanh mảnh giúp tổng thể body trông rất hài hòa. Đặc biệt, vòng một vừa phải, không quá lớn nhưng vẫn gợi cảm, giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau. Chính sự cân đối này khiến Jennie trở thành hình mẫu vóc dáng được nhiều người yêu thích. Thậm chí, trên 1 bài đăng trên Threads hút hơn nửa triệu lượt xem, không ít người hâm mộ còn chia sẻ mong muốn sở hữu vòng một với kích thước tương tự Jennie – vừa tự nhiên, hài hòa với cơ thể, lại vẫn giữ được vẻ quyến rũ tinh tế.

Vòng 1 cân đối, kết hợp cùng bờ vai "mắc áo" nức tiếng giúp diện mạo của Jennie thêm phần quyến rũ, cuốn hút.

Jennie là một trong những mỹ nhân sở hữu body quyến rũ, đẹp hút mắt dù không cần quá cao. Nữ idol sở hữu vòng một có kích thước vừa phải, không quá lớn nhưng fit với dáng người, phù hợp với khung xương nhỏ và thân hình mảnh mai của cô. Nhờ tỷ lệ cơ thể đẹp, vòng 1 của Jennie trông tự nhiên và cân xứng với tổng thể vóc dáng, tạo cảm giác thanh thoát thay vì phô trương. Khi diện các thiết kế ôm sát, áo cắt xẻ sâu hoặc trang phục gợi cảm, vòng một của cô vẫn giữ được sự tinh tế, góp phần tôn lên thần thái sang trọng, sexy vừa đủ. Chính sự hài hòa này giúp Jennie dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ gợi cảm đến thanh lịch, mà không tạo cảm giác quá đà.

Tuy nhiên, việc tạo ra kích thước vòng một giống hệt Jennie bằng phẫu thuật là điều khá khó. Lý do nằm ở chỗ bầu ngực tự nhiên thường có độ mềm và độ rủ nhất định theo từng cấu trúc cơ thể, kết hợp với mô ngực của mỗi người cũng khác nhau. Với những phương pháp nâng ngực, dù có lựa chọn túi có kích thước nhỏ dưới 250cc và kết hợp với mô ngực sẵn có, kết quả vẫn khó để giống được như Jennie. Hơn nữa, các nhóm size phổ biến nhất thường được phụ nữ châu Á lựa chọn khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực thường sẽ dao động trong khoảng 250cc – 350cc để giúp cải thiện vòng 1 cũng như vóc dáng rõ rệt.

Thay vì tìm cách can thiệp thẩm mỹ để có vòng một giống Jennie, nhiều người cho rằng việc lựa chọn các mẫu push-up bra là giải pháp đơn giản và thực tế hơn.Thực tế, Jennie cũng thường sử dụng những kiểu áo bra có khả năng nâng và gom ngực để tạo hiệu ứng vòng một đầy đặn hơn khi diện trang phục ôm sát hoặc thiết kế cúp ngực.

Nhờ cấu trúc mút đệm và phần gọng nâng, những kiểu áo push-up bra thường giúp bầu ngực trông căng tròn, rõ đường cong mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Khi không sử dụng push-up bra, vòng một của nữ idol thực tế không phải quá lép, vẫn có bầu ngực nhưng trông không căng và "đốt mắt" như trong nhiều hình ảnh trên sân khấu. Điều này cho thấy phần lớn hiệu ứng quyến rũ của Jennie chính là đến từ cách lựa chọn nội y và trang phục phù hợp.

Chỉ cần chọn bra vừa vặn, độn vừa phải là đủ để tạo nên sự khác biệt.