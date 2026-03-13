Ồn ào Go Yoon Jung quấn chăn ở show Chanel: Thế giới không phải lúc nào cũng cần bạn "cute"

Paris Fashion Week Fall/Winter 2026 vừa khép lại bằng bữa tiệc thị giác từ show diễn của Chanel ngày 11/3. Thế nhưng, thay vì chỉ xoay quanh bộ sưu tập mới hay màn xuất hiện bùng nổ của Jennie, mạng xã hội lại có thêm tranh cãi dữ dội về khoảnh khắc khác: Go Yoon Jung và chiếc chăn quấn vội trên đường rời show diễn.

Video lan truyền khiến Go Yoon Jung vấp phải chỉ trích không đáng có sau show Chanel FW26 (Nguồn @fashionandstyle.official).

Nữ diễn viên là đại diện thứ 2 trong dàn đại sứ đến từ Hàn Quốc bên cạnh Jennie. Trong khi Jennie tiếp tục khẳng định vị thế IT Girl với phong cách táo bạo và khả năng làm chủ ống kính, Go Yoon Jung diện look số 36 trong BST Pre-Fall 2026 một bộ suit tweed đặc trưng của Chanel với jacket và chân váy cổ điển. Cô giữ nhịp xuất hiện nhẹ nhàng, đúng chuẩn một đại sứ thanh lịch và phù hợp với hình ảnh "good girl" mình xây dựng trong nhiều năm qua.

Netizen sẽ không có nhiều lý do để đặt cô lên bàn cân so sánh với Jennie khi họ đại diện cho hai hình mẫu khác biệt. Nhưng rồi sự vô tư của Go Yoon Jung ở phần kết đã khiến mọi thứ thay đổi. Khi các khách mời di chuyển trên bậc thang để rời khỏi khu vực trình diễn, nếu Jennie choàng thêm áo khoác đỏ nổi bật tạo nên moment gần như hoàn hảo khép lại lần xuất hiện thì Go Yoon Jung lại dùng chăn lớn để giữ ấm khi bước xuống bậc thang.

Go Yoon Jung đáng ra đã không bị đặt lên bàn cân với Jennie nếu không xảy ra sơ suất (Ảnh X).

Hành động tưởng chừng rất đời thường này vô tình che khuất hoàn toàn thiết kế Chanel ngay giữa lúc hàng trăm ống kính truyền thông vẫn đang săn lùng những khoảnh khắc đẹp cuối cùng. Hình ảnh nhân viên Chanel phải nhanh chóng tiến tới nhắc nhở đã lọt vào ống kính và chỉ sau vài giờ, đoạn video lan truyền khắp mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Việt Nam, kéo theo phản ứng gay gắt từ công chúng Hàn - những người vốn cực kỳ coi trọng thể diện quốc gia khi nghệ sĩ bước ra quốc tế.

Khoảnh khắc vừa thương vừa giận khi nữ diễn viên bị chỉnh đốn trước hàng trăm ống kính ở Paris Fashion Week (Ảnh @fashionandstyle.official).

Một bộ phận khán giả cho rằng đây là một thái độ làm việc "nghiệp dư". Một bình luận sắc sảo từ netizen Hàn đã chỉ rõ: "Đây là sự kiện chuyên nghiệp có nhận thù lao chứ không phải đi làm tình nguyện, thái độ như vậy là quá nghiệp dư. Nếu cứ đổ lỗi cho tính cách thì đừng nên đứng trước công chúng..."

Thậm chí, những khán giả khó tính còn nhắc nhở rằng hành động này là thiếu phép tắc tối thiểu khi đứng giữa hàng nghìn máy quay đang hoạt động. Một số ý kiến khác lại bày tỏ sự tiếc nuối khi phía quản lý hoặc nhà mốt không dặn dò kỹ lưỡng hơn, để xảy ra tình huống nhân sự của Chanel phải gây khó xử cho nghệ sĩ nhằm giữ lại hình ảnh nguyên bản cho trang phục.

Ở phía người hâm mộ Việt Nam, phản ứng nhìn chung mềm mỏng hơn, nhưng cũng không thiếu những nhận xét thẳng thắn. Một số khán giả cho rằng hành động của Go Yoon Jung là đáng yêu và thân thiện, nhưng trong bối cảnh một show thời trang quốc tế, sự thoải mái ấy lại trở nên hơi lệch tông.

Một khoảnh khắc nhỏ bỗng trở thành đề tài khiến netizen mổ xẻ suốt nhiều ngày, minh chứng cho danh tiếng đi lên của Go Yoon Jung sau tác phẩm Can This Love Be Translated?.

Sở hữu vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung và thanh lịch không thua kém Jennie, lọt vào mắt xanh của Chanel là thành tích không phải bàn cãi đối với nữ diễn viên sinh năm 1996. Nhưng trái ngược với hình ảnh bề ngoài, Go Yoon Jung có nội tâm khá ngây ngô, những khoảnh khắc đắt giá như ở thánh đường Paris Fashion Week hay nhiều màn xuất hiện đáng ra sẽ là bàn đạp cực mạnh như thời trang sân bay đều không được nữ diễn viên quá chú trọng.

Điều này với một số người chính là nét duyên riêng khiến cô trở nên gần gũi. Nhưng với một bộ phận khán giả khác, đó lại là dấu hiệu của sự thiếu chuẩn bị khi bước vào môi trường có yêu cầu cực kỳ cao về hình ảnh.

Go Yoon Jung hồn nhiên và đáng mến nhưng rất tiếc cô không thể mang cá tính của nhân vật Cha Mu Hee ở một sự kiện như Paris Fashion Week (Ảnh ELLE, Harper's Bazaar).

Nhiều lần những khoảnh khắc thời trang sân bay bị phá hỏng vì sự ngô nghê của Go Yoon Jung (Ảnh X).

Để có cái nhìn khách quan, còn nhớ Go Yoon Jung từng trở thành tâm điểm chú ý khi để lộ trạng thái cực kỳ căng thẳng và hoảng loạn trên thảm đỏ Baeksang 2023. Sau đó, nữ diễn viên đã thành thật chia sẻ rằng cô gặp khó khăn trong việc kiểm soát lo âu khi đứng trước đám đông ở những sự kiện lớn, dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý.

Đối với một người thường xuyên phải đối mặt với áp lực tâm lý dữ dội, chiếc chăn có thể không đơn thuần là để giữ ấm, mà là một "lá chắn" mang lại cảm giác an toàn trước hàng trăm ống kính. Sự khép nép, nhí nhảnh hay đôi khi là lúng túng của Go Yoon Jung tại Paris có thể xuất phát từ chính rào cản tâm lý này.

Nữ diễn viên với sức ép tâm lý và hội chứng lo âu đến không thể kiểm soát hình ảnh dù đã không ít lần ở hoàn cảnh tương tự (Ảnh X).

Tuy nhiên, trong thế giới thời trang cao cấp, nơi mà sự hoàn hảo được tính bằng từng milimet, công chúng chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Khi đứng ở vị thế Đại sứ song mảng Beauty và Fashion của Chanel đến năm thứ ba, kỳ vọng về việc nghệ sĩ có khả năng kiểm soát phong thái chuyên nghiệp là điều hoàn toàn hợp lý.

Paris Fashion Week không phải fan meeting hay show truyền hình giải trí, đó là nơi mọi khoảnh khắc đều được ghi lại, phân tích và lan truyền. Những cái tên lớn như BLACKPINK hiểu rất rõ điều đó, họ có thể thoải mái trong đời sống cá nhân, nhưng khi bước ra trước công chúng, một ngôi sao sẽ phải biết kiểm soát hình ảnh của mình gần như tuyệt đối. Go Yoon Jung có lẽ vẫn đang trên hành trình học cách làm điều đó khi vị thế và danh tiếng của cô đang ngày một đi lên.