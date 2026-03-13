Mỹ nhân Squid Game chỉ còn 36kg dù cao 1m62, fan nhìn đôi chân gầy bước đi như sắp gãy mà xót

Trong showbiz, để lên hình đẹp và giữ vóc dáng mảnh mai trước ống kính, không ít sao nữ phải theo đuổi những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, thậm chí ép cân trong thời gian dài. Tuy nhiên, không phải lúc nào vóc dáng "mình hạc xương mai" cũng nhận được lời khen. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp khiến khán giả lo lắng khi nghệ sĩ xuất hiện với thân hình gầy gò đến mức đáng báo động, lộ rõ xương vai hay chân khẳng khiu trước ống kính sự kiện.

Mới đây, một khoảnh khắc của nữ diễn viên Lee Yoo Mi khi tham dự sự kiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Vóc dáng của mỹ nhân sinh năm 1994 khiến nhiều người bất ngờ vì quá mảnh khảnh, thậm chí bị nhận xét là gầy đến mức thiếu sức sống. Đáng chú ý, số đo hình thể với chiều cao 1m62 mà cân nặng chỉ ở mức 36kg của nữ diễn viên khiến nhiều người nghe xong mà choáng váng.

Vóc dáng siêu gầy của Lee Yoo Mi khiến cộng đồng mạng lo lắng. (Nguồn: TikTok)

Lee Yoo Mi diện một chiếc váy cúp ngực tông nude với phom dáng ngắn, phần thân trên được tạo hình như corset ôm sát cơ thể, trong khi chân váy xòe nhẹ mang cảm giác nữ tính. Tuy nhiên, chính phom dáng ôm sát, phô diễn nhiều vóc dáng lại khiến nữ diễn viên trông càng gầy gò.

Bộ váy ngắn càng khiến nữ diễn viên xứ Hàn lộ rõ sự gầy gò. (Nguồn: Instagram)

Dưới ống kính cam thường, thân hình của minh tinh xứ Hàn trông mảnh khảnh đến mức đáng lo khi đôi vai nhỏ và cánh tay trơ xương. Đôi chân thon dài nhưng khá khẳng khiu, phần đùi hầu như không có chút da thịt. Khi di chuyển, trông đôi chân gầy của cô bước đi trên cao gót còn như... sắp gãy. Việc cao 1m62 nhưng cân nặng còn chưa đạt mức 40kg khiến nhiều người cho rằng vóc dáng của Lee Yoo Mi bị mất cân đối, suy dinh dưỡng.

Đôi chân khẳng khiu của Lee Yoo Mi.

Lee Yoo Mi vốn nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon dài đặc trưng. Tỷ lệ cơ thể cân đối, vai nhỏ và khuôn mặt thanh tú giúp nữ diễn viên lên hình thêm phần xinh xắn, tạo cảm giác nhẹ nhàng, mong manh đúng chuẩn “nàng thơ” trên màn ảnh xứ Hàn. Chính vì vậy, nhiều khán giả thường chỉ nghĩ Lee Yoo Mi có thân hình gầy nhưng vẫn ở mức bình thường của giới nghệ sĩ. Nhiều netizem góp ý nữ diễn viên nên tăng cân thêm chút để diện mạo có sức sống hơn, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nếu duy trì trong thời gian dài.

Lee Yoo Mi nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai. (Ảnh: Instagram)

Lee Yoo Mi là một trong những nữ diễn viên sáng giá của màn ảnh Hàn trong vài năm trở lại đây. Cô được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi sau khi tham gia loạt phim đình đám Squid Game. Sau đó, nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như All Of Us Are Dead, Mr.Plankon, As You Stood By... cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất. Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo kiểu “nữ thần”, Lee Yoo Mi gây thiện cảm với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và nét trẻ trung tự nhiên. Hình ảnh mong manh, vóc dáng mảnh mai cùng visual thanh thuần, tươi tắn giúp cô chiếm được thiện cảm từ khán giả.