5 họa tiết trang phục sẽ là xu hướng của mùa hè 2026, chị em có hết thì mặc đẹp hơn cả năm ngoái

Mỗi mùa hè, thời trang lại chứng kiến sự trở lại của những họa tiết quen thuộc nhưng được làm mới bằng cách phối màu, chất liệu và kiểu dáng hiện đại hơn. Mùa hè 2026 cũng không ngoại lệ khi các thiết kế nhẹ nhàng, tươi sáng cùng họa tiết nổi bật trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều nàng sành điệu. 5 họa tiết dưới đây đang được dự đoán sẽ "phủ sóng" trong tủ đồ mùa hè năm nay.

Họa tiết chấm bi

Họa tiết chấm bi luôn có một sức hút đặc biệt nhờ vẻ đẹp cổ điển nhưng không hề lỗi thời. Trong mùa hè 2026, chấm bi quay trở lại với diện mạo đa dạng hơn, từ những chấm nhỏ tinh tế đến các chấm bi cỡ lớn mang phong cách nổi bật.

Các thiết kế váy midi, váy hai dây hay áo blouse chấm bi đặc biệt được ưa chuộng vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. Bên cạnh tông màu truyền thống như đen – trắng hoặc trắng – đen, nhiều nhà thiết kế còn sử dụng các gam màu pastel như hồng nhạt, xanh mint hoặc vàng kem để tạo nên vẻ tươi mới, phù hợp với không khí mùa hè.

Họa tiết hoa nhí

Nếu có một họa tiết luôn gắn liền với mùa hè thì đó chắc chắn là hoa nhí. Những bông hoa nhỏ xinh, rải đều trên nền vải mang đến cảm giác dịu dàng, lãng mạn và rất phù hợp với những ngày nắng ấm.

Trong hè 2026, hoa nhí xuất hiện nhiều trên váy maxi, váy babydoll và áo sơ mi rộng. Các tông màu nền phổ biến gồm trắng kem, xanh nhạt, vàng pastel hoặc hồng phấn, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng và nữ tính. Những bông hoa thường được thiết kế nhỏ gọn, nhiều màu sắc khác nhau để tăng cảm giác sinh động.

Không chỉ dành cho phong cách "bánh bèo", họa tiết hoa nhí còn được kết hợp với kiểu dáng hiện đại hơn như áo crop top, chân váy chữ A hoặc quần short lưng cao. Khi mix cùng sneaker hoặc sandal đế thấp, bộ trang phục hoa nhí trở nên năng động và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi dạo phố đến du lịch biển.

Họa tiết kẻ dọc

Kẻ dọc là họa tiết được yêu thích không chỉ vì tính thời trang mà còn nhờ hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trông cao và thon gọn hơn. Trong mùa hè 2026, kẻ dọc xuất hiện nhiều trên các thiết kế mang phong cách tối giản nhưng tinh tế.

Những chiếc áo sơ mi oversized kẻ dọc, quần ống rộng hoặc váy sơ mi dài đều là lựa chọn phổ biến. Đặc biệt, sự kết hợp giữa các gam màu trung tính như trắng, be, xanh navy hoặc xám nhạt tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và dễ mặc.

Họa tiết kẻ ngang

Trái ngược với kẻ dọc, họa tiết kẻ ngang thường mang đến cảm giác trẻ trung, năng động và có phần "casual" hơn. Đây là họa tiết gắn liền với phong cách mùa hè nhờ sự đơn giản và dễ phối đồ.

Áo thun kẻ ngang là item gần như không thể thiếu trong tủ đồ của nhiều người. Trong năm 2026, kiểu áo này được làm mới với form rộng thoải mái, chất liệu cotton thoáng mát và bảng màu phong phú như xanh biển – trắng, đỏ – trắng hay đen – kem.

Ngoài áo thun, họa tiết kẻ ngang còn xuất hiện trên váy ôm body, áo len mỏng hoặc áo polo. Khi kết hợp với quần jean, chân váy denim hoặc quần short, bộ trang phục mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn, phù hợp cho những buổi dạo phố, đi cà phê hay du lịch.

Họa tiết kẻ ô

Họa tiết kẻ ô đang trở lại mạnh mẽ trong các bộ sưu tập thời trang mùa hè 2026. Từ phong cách vintage đến hiện đại, kẻ ô mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa dễ ứng dụng.

Những kiểu kẻ ô nhỏ như gingham đặc biệt được yêu thích vì tạo cảm giác tươi tắn, trẻ trung. Váy hai dây kẻ ô, áo croptop buộc dây hoặc chân váy ngắn kẻ ô là những món đồ phổ biến trong mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, kẻ ô bản lớn với các gam màu tương phản như đen – trắng, đỏ – đen hoặc xanh – trắng cũng xuất hiện trên nhiều thiết kế áo sơ mi và blazer mỏng. Khi phối cùng quần short hoặc chân váy đơn giản, họa tiết này giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà không quá cầu kỳ.

Sự đa dạng về kích thước ô, màu sắc và kiểu dáng khiến kẻ ô trở thành họa tiết dễ biến hóa trong nhiều phong cách khác nhau. Từ nữ tính, cổ điển đến năng động, cá tính, kẻ ô đều có thể đáp ứng và mang lại điểm nhấn thú vị cho trang phục mùa hè.

