Táo đỏ không giúp bạn trẻ như Dương Lệ Bình, nhưng học 1 điều từ "chim công làng múa" sẽ làm bạn bớt lão hóa

Dương Lệ Bình từ lâu đã được xem là “chim công làng múa” của Trung Quốc, một biểu tượng của nghệ thuật múa với phong thái uyển chuyển và đầy mê hoặc. Ở tuổi 68, nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi giữ được vóc dáng mảnh mai, thần thái thanh thoát cùng diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc. Mỗi lần xuất hiện, bà gần như vẫn mang dáng dấp của một vũ công đỉnh cao với thân hình thon gọn và những cử chỉ mềm mại đặc trưng.

Mới đây, khi mang vở diễn nổi tiếng "Khổng Tước" đến biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm , Dương Lệ Bình đã tạo nên một cơn sốt toàn cõi mạng. Không chỉ hình ảnh tuyệt đẹp trên sân khấu mà bí quyết giữ gìn sắc vóc của bà cũng được nhiều người quan tâm. Trong nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ nổi tiếng với kỷ luật sống cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí bà từng chia sẻ đã hơn 30 năm không ăn cơm để duy trì vóc dáng. Tuy vậy, bên cạnh chế độ ăn uống nghiêm ngặt, chính việc gắn bó trọn đời với bộ môn múa cũng là “chìa khóa” giúp bà giữ được cơ thể dẻo dai, thân hình thanh mảnh và vẻ trẻ đẹp thách thức thời gian.

Vóc dáng mảnh mai, thon gọn của "chim công" làng múa xứ tỷ dân ở tuổi U70 khiến biết bao người ngưỡng mộ. (Ảnh: Instagram)

Cận cảnh nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của nữ nghệ sĩ. (Ảnh: Weibo)

Thực tế, việc gắn bó lâu dài với nghệ thuật múa chính là một trong những lý do giúp nhiều vũ công giữ được vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng thon gọn theo thời gian. Múa là bộ môn vận động cường độ cao, đòi hỏi sự kết hợp liên tục giữa sức bền, độ dẻo dai và khả năng kiểm soát cơ thể. Khi tập luyện thường xuyên, các nhóm cơ được vận động toàn diện, đặc biệt là vùng eo, lưng và chân, từ đó giúp cơ thể săn chắc và duy trì tỷ lệ hình thể cân đối. Không giống nhiều hình thức tập luyện đơn thuần, nhảy múa còn yêu cầu sự linh hoạt của khớp và cột sống, giúp cơ thể giữ được độ mềm mại và tư thế thẳng đẹp – yếu tố khiến tổng thể dáng vóc trông thanh thoát hơn.

Bên cạnh đó, việc luyện tập múa trong thời gian dài cũng giúp cải thiện tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, nhờ vậy làn da thường hồng hào và cơ thể tràn đầy năng lượng. Nhiều vũ công còn duy trì chế độ sinh hoạt kỷ luật, từ ăn uống, nghỉ ngơi đến luyện tập, điều này góp phần giữ cân nặng ổn định và hạn chế các dấu hiệu lão hóa. Chính sự kết hợp giữa vận động liên tục và lối sống kỷ luật đã khiến nhảy múa được xem như một “bí quyết trẻ lâu” của không ít nghệ sĩ.

Chính nhảy múa là một trong những yếu tố giúp Dương Lệ Bình duy trì vẻ ngoài như "đóng băng thời gian". (Ảnh: Instagram)

Không chỉ riêng Dương Lệ Bình, trong khu vực cũng có không ít nghệ sĩ múa khiến công chúng ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc dù đã hoạt động nhiều năm trong nghề. Những vũ công như Tan Yuanyuan (Đàm Nguyên Nguyên - sinh năm 1976) hay PeiJu Chien-Pott (Tiễn Bội Như - sinh năm 1984) đều gây ấn tượng với vóc dáng thanh mảnh, thần thái nhẹ nhàng và phong thái rất trẻ so với tuổi thật. Nhờ quá trình luyện tập múa chuyên nghiệp kéo dài hàng chục năm, họ không chỉ duy trì cơ thể dẻo dai mà còn sở hữu khí chất thanh thoát đặc trưng của những người gắn bó lâu dài với nghệ thuật hình thể.

Các nghệ sĩ múa nổi tiếng đều giữ được vóc dáng mảnh mai, diện mạo tươi trẻ ở độ tuổi U50, U60. (Nguồn: Instagram)

Không phải nghệ sĩ múa chuyên nghiệp nhưng việc theo đuổi vũ đạo nhiều năm cũng giúp Lee Hyori giữ được vóc dáng quyến rũ, nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 47. (Ảnh: Instagram)

Vóc dáng "mình hạc xương mai" của Kim Thần ở tuổi 35. Cô từng là Hoa khôi trường múa tại tại Học viện Múa Bắc Kinh (Trung Quốc). (Ảnh: Weibo)